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Zelensky solicitó ayuda a Trump para terminar la guerra con Rusia este año

Ambos mandatarios se reunieron en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante la 81.ª Asamblea General, con el fin de conversar sobre distintos temas

Zelenski y Trump
Zelensky confió en el apoyo de Trump para cerrar la guerra mientras ambos se reunieron en la ONU (X de Zelensky)
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Volodímir Zelensky pidió a Donald Trump que ayude a poner fin a la guerra con Rusia antes del invierno, durante la reunión que ambos mantuvieron este martes en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, en el marco de la 81.ª Asamblea General.

“Espero que terminemos esta guerra y que el presidente Trump nos ayude a hacerlo. Tenemos que lograrlo lo antes posible, incluso antes del invierno”, afirmó Zelensky.

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La reunión se produjo después del discurso que Trump ofreció ante la Asamblea General. Desde el estrado de la ONU, el mandatario estadounidense sostuvo que la guerra entre Rusia y Ucrania terminará “más rápido” de lo que muchas personas prevén. Más tarde, al llegar a la sede del organismo, transmitió un mensaje dirigido al Kremlin: pidió resolver el conflicto.

Durante el encuentro con Zelensky, Trump aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a mantener una nueva reunión y busca el final de la guerra. El jefe de la Casa Blanca señaló que considera que los dos líderes enfrentados quieren detener las hostilidades.

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“Está dispuesto a reunirse. Le gustaría que la guerra terminara. Creo que ambos quieren que la guerra termine”, declaró Trump ante los periodistas antes de iniciar la parte reservada de la reunión.

El mandatario estadounidense destacó las facultades que obtuvo para sancionar a países compradores de energía rusa (Reuters)
El mandatario estadounidense destacó las facultades que obtuvo para sancionar a países compradores de energía rusa (Reuters)

La reunión también incluyó asuntos vinculados con el apoyo militar estadounidense a Ucrania. Consultado sobre la posibilidad de que Washington autorice a Kiev a fabricar misiles interceptores destinados a los sistemas antiaéreos Patriot, Trump respondió que esa opción era posible.

El mandatario estadounidense indicó que el asunto formaría parte de las conversaciones entre ambos presidentes y sus respectivos equipos una vez que los reporteros dejaran la sala. Los interceptores para los Patriot resultan una de las necesidades centrales de Ucrania frente a los ataques rusos con misiles y drones.

Trump había prometido en julio conceder a Zelensky las autorizaciones necesarias para avanzar con esa fabricación, aunque luego sus declaraciones públicas dejaron dudas sobre el alcance de ese compromiso. La cuestión volvió a quedar sobre la mesa durante el encuentro en Nueva York.

Durante la reunión de hoy, el presidente ucraniano agradeció a Trump el respaldo de Estados Unidos y la ratificación de una ley aprobada por el Congreso que permite aplicar aranceles a los países que compren petróleo y gas de Rusia. La normativa otorga al Ejecutivo estadounidense herramientas para presionar a los gobiernos que sostienen intercambios energéticos con Moscú.

Zelenski y Trump
La defensa antiaérea y la posibilidad de fabricar interceptores Patriot formaron parte del encuentro entre Zelensky y Trump (X de Zelensky)

Trump describió esa ley como “muy grave” y dijo que le concede amplias facultades. Sin embargo, no precisó si utilizará esas atribuciones ni qué países podrían quedar alcanzados por eventuales medidas comerciales.

Las preguntas de los periodistas también se dirigieron a la relación con China, principal comprador de petróleo ruso. Consultado sobre si trataría ese tema en una próxima reunión con el líder del régimen chino, Xi Jinping, Trump no ofreció una respuesta concreta y se limitó a destacar su vínculo con el dictador asiático.

(Con información de EFE)

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