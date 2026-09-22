El Brent cae un 1,09% ante las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Representantes del gobierno de Estados Unidos mantuvieron una reunión de tres horas con la delegación iraní en Nueva York. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Guardar

Los precios del petróleo revirtieron parte de sus caídas iniciales el martes después de que representantes de Estados Unidos e Irán mantuvieran un encuentro de tres horas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El mercado había llegado a perder más de 2 dólares por barril durante la jornada, hasta mínimos de dos semanas, antes de moderar el retroceso ante la expectativa de avances diplomáticos.

Los futuros del crudo Brent para entrega en noviembre cerraron con una baja de 1,09 dólares, equivalente a un 1,09%, hasta los 99,25 dólares el barril en el Intercontinental Exchange de Londres, frente a los 100,34 dólares de la sesión anterior. El contrato de WTI para octubre, que vencía ese mismo martes, cerró en 94,99 dólares el barril, con un descenso de 1,19 dólares, o un 1,24%.

PUBLICIDAD

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ante la Asamblea General de la ONU que un eventual acuerdo de paz con Irán podría concretarse recién después de las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. Según el mandatario, Teherán está a la espera de conocer el resultado de esos comicios antes de negociar. Trump advirtió además que, sin un pacto, Washington podría “aniquilar” a Irán.

Sin un acuerdo de paz a la vista en el corto plazo, podría producirse una escalada de tensión que mantenga la incertidumbre sobre el suministro de crudo en Oriente Medio, mientras el mercado observa si las conversaciones iniciadas en Nueva York logran destrabar meses de bloqueo diplomático entre ambos países.

PUBLICIDAD

Esas declaraciones provocaron inicialmente un repunte en el precio del barril, al descartar una tregua inmediata, aunque el crudo volvió después a terreno negativo mientras los operadores evaluaban los plazos reales de una eventual negociación. El propio Trump confirmó que, en los márgenes de la Asamblea, se produjo el martes una reunión “muy buena” de tres horas entre miembros de su gobierno y la delegación iraní, y que hay otro encuentro programado “en un futuro muy próximo”.

Donald Trump afirmó que un acuerdo de paz con Irán podría concretarse después de las elecciones legislativas de Estados Unidos. (EFE/Bagus Indahono)

El mercado había reaccionado más temprano el martes a información de la agencia japonesa Kyodo News, que sostuvo que Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce la presión militar. Un alto funcionario iraní confirmó a Reuters esa posibilidad, condicionada a que Washington levante también el bloqueo sobre los puertos iraníes.

PUBLICIDAD

El mismo funcionario agregó que la delegación de Irán ante la Asamblea General cuenta con plena autoridad para reactivar la diplomacia con Estados Unidos. Hamad Hussain, economista sénior especializado en clima y materias primas de Capital Economics, señaló que los comentarios iraníes eran una señal de que los esfuerzos diplomáticos podrían estar dando resultado.

Los precios del petróleo Brent y WTI cayeron tras las expectativas de un avance diplomático entre Estados Unidos e Irán en la Asamblea General de la ONU. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

David Morrison, analista del bróker Trade Nation, matizó el alcance de la noticia: “Esto podría ser un preludio a la reanudación de las conversaciones destinadas a poner fin de forma definitiva a las hostilidades en toda la región”. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de sobreinterpretar la señal: “Los operadores tendrán presentes todos los fracasos de las anteriores negociaciones de paz y, por lo tanto, se abstendrán de reaccionar de forma exagerada”.

PUBLICIDAD

Mientras avanzaban los gestos diplomáticos, se registró un aumento del flujo marítimo a través del estrecho de Ormuz en los últimos días. Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group, describió el movimiento de Arabia Saudita en el mercado: “Arabia Saudita está actuando, no esperando”.

Flynn detalló que, después de que los ataques de los hutíes contra el oleoducto Este-Oeste obligaran a paralizar las cargas en el puerto de Yanbu, la petrolera estatal Aramco cargó unos 14 millones de barriles de crudo en siete superpetroleros (VLCC) dentro del golfo Pérsico. Según datos satelitales y de seguimiento citados por el analista, el petróleo saudita que transitó por Ormuz promedió unos 2,9 millones de barriles diarios durante los últimos seis días, frente a los aproximadamente 700.000 barriles diarios registrados en agosto.

PUBLICIDAD

En paralelo, tres fuentes familiarizadas con el asunto informaron que Arabia Saudita reinició las operaciones en su oleoducto Este-Oeste y que podría reanudar las exportaciones desde el puerto de Yanbu el mismo martes.

Trump también se refirió al conflicto en Ucrania durante su intervención ante la ONU y afirmó que la guerra terminará “más rápido” de lo que la gente cree. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, expresó por su parte su intención de que Trump ayude a que el conflicto finalice “antes del invierno”.

En el plano energético, persisten las preocupaciones sobre los productos refinados a raíz de los ataques de Ucrania contra infraestructuras energéticas rusas, un factor que se suma a las dificultades registradas en el Golfo. En ese contexto, Trump se declaró el martes favorable a una prohibición de las exportaciones de diésel estadounidense.

PUBLICIDAD