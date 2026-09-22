Estados Unidos construirá dos bases militares en Groenlandia tras el nuevo acuerdo de seguridad con Dinamarca

Estados Unidos ampliará su presencia militar en Groenlandia con dos nuevas instalaciones de defensa en Narsarsuaq y Mestersvig. (2026 PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS)

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Estados Unidos ampliará su presencia militar en Groenlandia con dos nuevas instalaciones de defensa, después de que Washington, Dinamarca y el gobierno de la isla firmaran este martes un acuerdo destinado a reforzar la seguridad del Ártico y el Atlántico Norte. El pacto autoriza a las fuerzas estadounidenses a establecer áreas de defensa en Narsarsuaq, en el sur, y Mestersvig, en la costa oriental, además de ampliar las capacidades de la actual Base Espacial Pituffik.

El documento fue suscrito en Nueva York, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, por el presidente estadounidense Donald Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen. La firma establece un nuevo marco para la actividad militar estadounidense en la isla y mantiene formalmente el reconocimiento de la soberanía del Reino de Dinamarca y del derecho de los groenlandeses a decidir su futuro político.

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Trump había adelantado durante su intervención ante la ONU que Washington incrementaría rápidamente su despliegue. “Comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en los lugares apropiados”, declaró, antes de mencionar específicamente la construcción de “dos bases militares muy importantes”.

El pacto autoriza a las fuerzas estadounidenses a establecer áreas de defensa y a ampliar las capacidades de la Base Espacial Pituffik. (Pléiades © CNES 2026, Distribution Airbus DS/Handout via REUTERS)

Una de las nuevas posiciones estará en Narsarsuaq, en el extremo sur de Groenlandia. El lugar albergó durante la Guerra Fría la instalación estadounidense Bluie West One, que dejó de operar como base militar en la década de 1950. La segunda estará en Mestersvig, en el este, una zona donde actualmente opera la Patrulla Sirius, una unidad danesa especializada en vigilancia y operaciones en las regiones más remotas del territorio.

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El acuerdo también amplía el margen de acción estadounidense sobre Pituffik, ubicada en el noroeste y considerada la principal instalación militar de Washington en Groenlandia. Allí se desarrollan tareas vinculadas con alerta y defensa frente a misiles, vigilancia espacial y actividades de interés para Estados Unidos y la OTAN.

La expansión recupera parcialmente una presencia militar estadounidense que fue mucho mayor durante el siglo XX. Durante la Guerra Fría, Washington llegó a mantener numerosas instalaciones y miles de efectivos en Groenlandia. En la actualidad, Pituffik constituye su única base militar activa en la isla.

Narsarsuaq albergó durante la Guerra Fría la instalación estadounidense Bluie West One, que dejó de operar como base militar en la década de 1950. (2026 PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS)

El pacto introduce además restricciones para impedir que países externos a la OTAN establezcan instalaciones militares propias o mantengan una presencia militar permanente en Groenlandia, salvo que los firmantes acuerden otra cosa. La disposición apunta directamente al creciente interés estratégico que Rusia y China mantienen sobre el Ártico y sus rutas marítimas, recursos minerales y posiciones militares.

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El territorio ocupa una ubicación clave entre América del Norte, Europa y el océano Ártico. El retroceso del hielo marino está facilitando nuevas posibilidades de navegación y aumentando el interés por las rutas y recursos de una región que durante décadas permaneció limitada por las condiciones climáticas.

El acuerdo no transfiere Groenlandia a Estados Unidos. De hecho, establece expresamente el respeto por la soberanía danesa y la autodeterminación de la población groenlandesa. También contempla que sus disposiciones continúen vigentes si la isla obtiene la independencia, con la condición de que permanezca dentro de la OTAN y asuma los compromisos correspondientes.

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Donald Trump, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen firmaron en Nueva York el acuerdo sobre seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte. (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/via REUTERS)

Frederiksen presentó el pacto como un marco duradero para la cooperación militar. “Usted ha sido muy claro: no quiere que los adversarios se acerquen demasiado. Estoy totalmente de acuerdo”, le dijo a Trump durante la ceremonia.

Nielsen, por su parte, destacó la dimensión compartida de la seguridad. “Su seguridad es nuestra seguridad, y nuestra seguridad es su seguridad”, afirmó.

El acuerdo llega después de meses de tensión entre Washington, Copenhague y Nuuk por las declaraciones de Trump sobre el futuro de Groenlandia. El presidente estadounidense había planteado públicamente la necesidad de que Estados Unidos obtuviera el control de la isla y había evitado descartar distintas formas de presión para alcanzar ese objetivo.

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Ahora, el nuevo marco permite a Washington ampliar su infraestructura militar sin modificar formalmente el estatus territorial de Groenlandia. El texto contempla además una mayor movilidad de las fuerzas estadounidenses, incluido el acceso submarino, y prevé que los contratos vinculados con las nuevas instalaciones recurran a proveedores groenlandeses en la mayor medida posible.