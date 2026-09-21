Los niños de Gaza vuelven a las clases presenciales después de casi tres años. (REUTERS/Mahmoud Issa)

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Cientos de miles de niños de Gaza volvieron el sábado a las clases presenciales por primera vez en casi tres años, aunque en edificios escolares dañados o improvisados y en tiendas de campaña, y con uniformes, cuadernos y bolígrafos que muchas familias no pueden permitirse.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirma que el 98% de las escuelas de Gaza quedaron destruidas o dañadas durante la guerra, y las autoridades educativas de Gaza señalan que unos 660.000 alumnos se han visto privados de la enseñanza presencial y de la participación regular en el sistema educativo.

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La reapertura supone un hito frágil para Gaza tras un conflicto que se ha cobrado la vida de unos 22.000 estudiantes y más de 770 trabajadores del sector educativo, entre ellos 532 profesores, según Ibrahim Ramadan, director de Educación de Khan Younis Este.

“La última vez que fui al colegio fue hace tres años. Ahora comenzamos el curso escolar, es un año de alegría, felicidad y éxito”, dijo Moayed Abu Mustafa en la región.

UNICEF informó que el 98% de las escuelas de Gaza quedaron destruidas o dañadas durante la guerra. (REUTERS/Ramadan Abed)

Mustafa afirmó que estaba decidido a aprender aunque tenga que sentarse en el suelo de una tienda de campaña sin ventilación, no tenga unos zapatos decentes, ni cuaderno ni bolígrafo, y haya perdido a amigos durante la guerra.

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“A pesar de todo esto, aprenderemos, aprenderemos incluso en una tienda de campaña.”

Samar Abu Salmi, una estudiante desplazada de quince años que vive con su familia en una tienda de campaña, también vuelve a clase.

“Estudiábamos con el móvil y no habíamos visto a nuestros profesores (…). Ahora, volvemos a perseguir nuestro sueño (…) de una tienda de campaña a otra”, dijo, hablando en el patio de su nueva escuela improvisada.

El regreso a clases en Gaza ocurre tras un conflicto que, según Ibrahim Ramadan, dejó unos 22.000 estudiantes muertos y más de 770 trabajadores del sector educativo fallecidos. (REUTERS/Ramadan Abed)

Además, carece de gran parte del material escolar básico, que se ha vuelto inasequible para su familia.

“Antes de la guerra, teníamos todo a nuestro alcance: cuadernos, bolígrafos, artículos de primera necesidad, ropa, excursiones (…), cosas que podíamos conseguir a buen precio”, explicó Salmi.

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Colchones y una pizarra

A pesar de la devastación en el enclave, el Ministerio de Educación, con el respaldo de organizaciones internacionales y locales, ha seguido adelante con el curso académico 2026-27, creando decenas de escuelas provisionales hechas con tiendas de campaña, lonas, chapas y madera para acoger a los alumnos.

Algunas están construidas sobre terreno arenoso, otras cuentan con aulas en las que solo hay unos colchones y una pizarra, en las que los alumnos se apiñan. Otras siguen albergando a decenas de familias desplazadas.

El regreso a clases en Gaza ocurre tras un conflicto que, según Ibrahim Ramadan, dejó unos 22.000 estudiantes muertos y más de 770 trabajadores del sector educativo fallecidos. (REUTERS/Ramadan Abed)

En otra de estas escuelas asistía Yamen Abu Samra, de 14 años.

“Antes nos despertábamos contentos de ir al colegio (…). Ahora, cuando venimos al colegio, tenemos miedo de las balas perdidas, los cohetes, los bombardeos, de todo”, dijo.

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“Ahora estoy en una tienda de campaña que no tiene absolutamente nada, solo el sol y el calor”, añadió.

Se espera que al menos 540.000 alumnos asistan este año a clases presenciales en escuelas privadas improvisadas, centros de aprendizaje temporales y puntos educativos, con el apoyo de UNICEF, según fuentes del Ministerio de Educación. La enseñanza en línea continuará para aquellos que no puedan asistir a clase o que abandonaron Gaza durante la guerra.

Las fuerzas israelíes siguen controlando más del 60% de Gaza a pesar del alto el fuego del año pasado, que detuvo los principales combates pero no logró poner fin al conflicto.

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UNICEF y el Ministerio de Educación prevén que al menos 540.000 alumnos asistan este año a clases presenciales, mientras la enseñanza en línea continuará para quienes no puedan ir a la escuela. (REUTERS/Ramadan Abed)

Las autoridades palestinas afirman que más de 73.000 personas han perdido la vida en la ofensiva israelí contra Gaza, lanzada después de que combatientes liderados por Hamás mataran a unas 1.200 personas en el sur de Israel en octubre de 2023.

Jaled Aliyan, de 30 años, comerciante de material de papelería, dijo que las restricciones israelíes a las importaciones han reducido el suministro y disparado los precios.

“Este cuaderno, que antes costaba 3 séqueles (1 dólar), ahora cuesta 15 (séqueles). Todos los artículos de papelería son caros”, dijo.

La agencia militar israelí COGAT, que controla el acceso a Gaza, no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters sobre las restricciones al suministro y los ataques contra escuelas. Israel ha acusado en repetidas ocasiones a Hamás de utilizar escuelas con fines militares, algo que Hamás niega.

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(Reuters)