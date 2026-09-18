Estas son las áreas con mayor ejecución presupuestaria en El Salvador

Un informe del Ministerio de Hacienda, con cifras al 12 de agosto, detalla cómo avanzó el uso de los recursos del Gobierno Central. Dónde se concentró la mayor parte y qué cambios reconfiguraron el plan anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno Central de El Salvador lleva un registro de ejecución presupuestaria de gastos equivalente al 53.6% de la asignación modificada, de acuerdo con el informe “Aspectos principales de la Ejecución Presupuestaria de Gastos a julio 2026”, elaborado por el Ministerio de Hacienda.

El documento, con cifras actualizadas al 12 de agosto, muestra que el Órgano Ejecutivo devengó USD 3,341.8 millones. El gasto devengado corresponde a obligaciones ya reconocidas por las instituciones, por lo que no equivale necesariamente a desembolsos ya efectuados.

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El informe atribuyó el nivel de ejecución a acciones destinadas al cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, en febrero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Educación y Salud concentraron cerca de la mitad del gasto ejecutado por el Ejecutivo

El Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología registró el mayor monto devengado dentro del Ejecutivo, con USD 901.6 millones. La cifra representó el 27% de todo el gasto ejecutado por ese órgano y el 53.5% de su presupuesto modificado.

De ese total, USD 493,4 millones se dirigieron a la atención de educación parvularia, básica y media. Otros USD 126 millones fueron transferidos a entidades adscritas, entre ellas la Universidad de El Salvador, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia y el Instituto Crecer Juntos.

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Las dos carteras sumaron USD 1.611,9 millones en obligaciones reconocidas hasta julio, con Educación a la cabeza con USD 901,6 millones y Salud en segundo lugar con USD 710,3 millones, de acuerdo con Hacienda. (Foto cortesía Secretaría de Innovación)

La cartera también reportó USD 55,4 millones para programas de desarrollo y protección social, que incluyeron la entrega de uniformes, zapatos y útiles escolares. La Reforma Educativa absorbió USD 142,1 millones, mientras que el programa Crecer y Aprender recibió USD 33 millones.

El Ramo de Salud devengó USD 710.3 millones, el 21,3% del gasto acumulado por el Órgano Ejecutivo. Su nivel de ejecución frente al presupuesto modificado fue de 49,4%.

La mayor parte de esos recursos, USD 353,1 millones, fue transferida a instituciones adscritas para servicios ambulatorios, de emergencia, quirúrgicos, hospitalarios, de rehabilitación y de primer nivel de atención. El informe consignó además USD 29,6 millones para salud de primera infancia, niñez y adolescencia, y USD 17,3 millones para proyectos de inversión vinculados con programas de atención integral.

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Seguridad destinó USD 324.7 millones al Plan Control Territorial

El Seguridad Pública y Justicia acumuló gastos devengados por USD 378.6 millones, equivalentes al 11.3% del gasto del Ejecutivo y al 53.9% de su asignación modificada.

De esa cantidad, USD 324.7 millones fueron ejecutados para planes y estrategias asociados al Plan Control Territorial, según el Ministerio de Hacienda. Los recursos se destinaron a acciones de reducción de delitos, criminalidad y violencia en zonas rurales, urbanas y fronterizas.

El ramo transfirió USD 107.3 millones a entidades adscritas, entre ellas instituciones del sistema penitenciario. También destinó USD 15.3 millones a formación policial, administración de bienes incautados y coordinación interinstitucional del sector justicia.

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Obras Públicas tuvo una ejecución de 34.9% frente a su presupuesto modificado

El Ramo de Obras Públicas y de Transporte devengó USD 364.7 millones, el 10.9% del gasto ejecutado por el Órgano Ejecutivo. Pese a ubicarse como el cuarto rubro de mayor desembolso, su ejecución llegó al 34.9% de los USD 1,044.3 millones asignados tras las modificaciones presupuestarias.

La mayor parte de los recursos devengados, USD 255,9 millones, se transfirió a instituciones adscritas para mantenimiento de la red vial a través del Fondo de Conservación Vial y para proyectos a cargo de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Otros USD 35,4 millones se destinaron a gestión institucional y al mantenimiento de la red de transporte. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El informe señala que USD 73.4 millones se orientaron a gestión de inversiones en infraestructura social y productiva. Entre los proyectos figuran obras en centros educativos de distritos priorizados y la ampliación de la carretera del tramo Los Chorros, entre la autopista Monseñor Romero y el área de San Juan Opico.

Defensa y Agricultura superaron la mitad de sus asignaciones modificadas

El Ramo de Defensa Nacional ejecutó USD 199.1 millones, el 59.5% de su presupuesto modificado. De ese monto, USD 196.5 millones se dirigieron a fortalecer la operatividad de la Fuerza Armada y a tareas de seguridad pública vinculadas con el Plan Control Territorial.

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El Ramo de Agricultura y Ganadería devengó USD 129,4 millones, equivalente al 57,1% de su asignación modificada. Según Hacienda, USD 74.2 millones se destinaron a abastecimiento y seguridad alimentaria; USD 10 millones, a actividades agropecuarias; y USD 36.9 millones, a entidades adscritas para programas de desarrollo del sector.

Los agromercados permiten a productores locales vender cosechas directamente y fortalecer la economía rural./(MAG)

El Presupuesto Votado 2026 ascendía a USD 10,555.5 millones. Hasta julio, la Asamblea Legislativa aprobó incrementos institucionales por USD 290,4 millones, lo que llevó el presupuesto modificado a USD 10,845.9 millones.