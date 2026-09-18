Estas son las áreas con mayor ejecución presupuestaria en El Salvador

El Gobierno Central de El Salvador lleva un registro de ejecución presupuestaria de gastos equivalente al 53.6% de la asignación modificada, de acuerdo con el informe “Aspectos principales de la Ejecución Presupuestaria de Gastos a julio 2026”, elaborado por el Ministerio de Hacienda.
El documento, con cifras actualizadas al 12 de agosto, muestra que el Órgano Ejecutivo devengó USD 3,341.8 millones. El gasto devengado corresponde a obligaciones ya reconocidas por las instituciones, por lo que no equivale necesariamente a desembolsos ya efectuados.
PUBLICIDAD
El informe atribuyó el nivel de ejecución a acciones destinadas al cumplimiento de objetivos y metas institucionales.
Educación y Salud concentraron cerca de la mitad del gasto ejecutado por el Ejecutivo
El Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología registró el mayor monto devengado dentro del Ejecutivo, con USD 901.6 millones. La cifra representó el 27% de todo el gasto ejecutado por ese órgano y el 53.5% de su presupuesto modificado.
De ese total, USD 493,4 millones se dirigieron a la atención de educación parvularia, básica y media. Otros USD 126 millones fueron transferidos a entidades adscritas, entre ellas la Universidad de El Salvador, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia y el Instituto Crecer Juntos.
PUBLICIDAD
La cartera también reportó USD 55,4 millones para programas de desarrollo y protección social, que incluyeron la entrega de uniformes, zapatos y útiles escolares. La Reforma Educativa absorbió USD 142,1 millones, mientras que el programa Crecer y Aprender recibió USD 33 millones.
El Ramo de Salud devengó USD 710.3 millones, el 21,3% del gasto acumulado por el Órgano Ejecutivo. Su nivel de ejecución frente al presupuesto modificado fue de 49,4%.
La mayor parte de esos recursos, USD 353,1 millones, fue transferida a instituciones adscritas para servicios ambulatorios, de emergencia, quirúrgicos, hospitalarios, de rehabilitación y de primer nivel de atención. El informe consignó además USD 29,6 millones para salud de primera infancia, niñez y adolescencia, y USD 17,3 millones para proyectos de inversión vinculados con programas de atención integral.
PUBLICIDAD
Seguridad destinó USD 324.7 millones al Plan Control Territorial
El Seguridad Pública y Justicia acumuló gastos devengados por USD 378.6 millones, equivalentes al 11.3% del gasto del Ejecutivo y al 53.9% de su asignación modificada.
De esa cantidad, USD 324.7 millones fueron ejecutados para planes y estrategias asociados al Plan Control Territorial, según el Ministerio de Hacienda. Los recursos se destinaron a acciones de reducción de delitos, criminalidad y violencia en zonas rurales, urbanas y fronterizas.
El ramo transfirió USD 107.3 millones a entidades adscritas, entre ellas instituciones del sistema penitenciario. También destinó USD 15.3 millones a formación policial, administración de bienes incautados y coordinación interinstitucional del sector justicia.
PUBLICIDAD
Obras Públicas tuvo una ejecución de 34.9% frente a su presupuesto modificado
El Ramo de Obras Públicas y de Transporte devengó USD 364.7 millones, el 10.9% del gasto ejecutado por el Órgano Ejecutivo. Pese a ubicarse como el cuarto rubro de mayor desembolso, su ejecución llegó al 34.9% de los USD 1,044.3 millones asignados tras las modificaciones presupuestarias.
El informe señala que USD 73.4 millones se orientaron a gestión de inversiones en infraestructura social y productiva. Entre los proyectos figuran obras en centros educativos de distritos priorizados y la ampliación de la carretera del tramo Los Chorros, entre la autopista Monseñor Romero y el área de San Juan Opico.
Defensa y Agricultura superaron la mitad de sus asignaciones modificadas
El Ramo de Defensa Nacional ejecutó USD 199.1 millones, el 59.5% de su presupuesto modificado. De ese monto, USD 196.5 millones se dirigieron a fortalecer la operatividad de la Fuerza Armada y a tareas de seguridad pública vinculadas con el Plan Control Territorial.
PUBLICIDAD
El Ramo de Agricultura y Ganadería devengó USD 129,4 millones, equivalente al 57,1% de su asignación modificada. Según Hacienda, USD 74.2 millones se destinaron a abastecimiento y seguridad alimentaria; USD 10 millones, a actividades agropecuarias; y USD 36.9 millones, a entidades adscritas para programas de desarrollo del sector.
El Presupuesto Votado 2026 ascendía a USD 10,555.5 millones. Hasta julio, la Asamblea Legislativa aprobó incrementos institucionales por USD 290,4 millones, lo que llevó el presupuesto modificado a USD 10,845.9 millones.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD