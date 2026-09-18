El Salvador

El Niño se fortalece y el boletín climático anticipa menos lluvias en Centroamérica hasta diciembre

La fase cálida de El Niño, ya clasificada como muy fuerte desde agosto, podría reducir las precipitaciones y comprometer el agua disponible, la producción agropecuaria y la gestión de riesgos en la región

Salvadoreños buscan protegerse del sol y altas temperaturas
El Niño mantiene bajo observación a Centroamérica por la previsión de lluvias inferiores a lo normal entre octubre y diciembre de 2026. (Marvin RECINOS / AFP)
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El avance de El Niño mantiene bajo observación a Centroamérica. El boletín de septiembre del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) advirtió que la región registró lluvias inferiores a los valores habituales durante agosto y que esa tendencia podría extenderse durante el trimestre de octubre a diciembre de 2026.

El organismo regional indicó que el fenómeno alcanzó la categoría de “muy fuerte” en agosto, tras una intensificación de las anomalías cálidas en la superficie del Pacífico ecuatorial. Las temperaturas del mar se ubicaron entre 2.5℃ y 6℃ por encima de lo normal, según el informe elaborado con datos de agencias y modelos meteorológicos internacionales.

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La previsión cobra relevancia para los países centroamericanos, donde la disponibilidad de agua, la actividad agrícola y la gestión de riesgos dependen en gran medida del comportamiento de las lluvias estacionales.

Durante agosto, el boletín registró precipitaciones bajo lo normal en Centroamérica. La misma condición se observó en amplias zonas del norte de Sudamérica, entre ellas Venezuela, Colombia, las Guayanas, el norte de Brasil, la Amazonia de Ecuador y la selva norte de Perú.

Ilustración en acuarela de un mapa de América Central con una ráfaga de tonos rojos y naranjas sobre el océano Pacífico.
El boletín de septiembre registró precipitaciones bajo lo normal en Centroamérica y en amplias zonas del norte de Sudamérica durante agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque, el informe señaló que hubo lluvias por encima de lo normal en sectores de Panamá, una situación que contrasta con la tendencia regional. El país fue el único de Centroamérica mencionado de manera puntual en el relevamiento mensual.

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Las variaciones dentro de una misma región son habituales en los análisis climáticos estacionales. El documento presenta un diagnóstico de gran escala, basado en anomalías de precipitación, por lo que no reemplaza los pronósticos nacionales o locales para cada país, provincia o ciudad.

El Ciifen explicó que las condiciones oceánicas y atmosféricas mostraron un acoplamiento sostenido durante agosto. En el Pacífico ecuatorial se fortalecieron las anomalías de temperatura superficial del mar, mientras que el Índice de Oscilación del Sur permaneció dentro del umbral asociado a El Niño durante todo el mes.

El pronóstico prevé que el fenómeno alcance su pico entre octubre y diciembre

Los modelos analizados por el organismo prevén que El Niño se intensifique entre octubre y diciembre de 2026 y alcance su punto máximo durante ese período. La proyección contempla una probabilidad del 100% de que persistan las condiciones cálidas hasta el primer trimestre de 2027.

El informe añade que existe un 95% de probabilidad de que el evento conserve una magnitud muy fuerte hasta diciembre. También asigna un 75% de posibilidad a que supere registros históricos disponibles desde 1950.

Los modelos prevén que El Niño alcance su pico entre octubre y diciembre de 2026 y mantenga condiciones cálidas hasta el primer trimestre de 2027. (Cortesía: Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño)
Los modelos prevén que El Niño alcance su pico entre octubre y diciembre de 2026 y mantenga condiciones cálidas hasta el primer trimestre de 2027. (Cortesía: Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño)

En ese escenario, los pronósticos estacionales de precipitación coinciden en anticipar condiciones bajo lo normal en Centroamérica. La proyección se extiende al norte de Sudamérica, con áreas de Colombia, Venezuela, las Guayanas, la Amazonia ecuatoriana, la selva peruana y el norte brasileño.

El boletín señala que las anomalías cálidas del Pacífico ecuatorial podrían superar los 3℃ durante el trimestre octubre-diciembre. Las proyecciones se elaboraron a partir del Sistema Norteamericano de Modelos Multimodelo y del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio.

La próxima actualización del Ciifen está prevista para la primera quincena de octubre.

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