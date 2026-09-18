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La Interpol tiene una nueva herramienta para rastrear botines escondidos por todo el mundo

El sistema, probado desde enero de 2025, coordina a 196 miembros para ubicar efectivo, criptoactivos, vehículos y propiedades ilícitas, tras décadas en las que las bandas conservaron la mayoría de sus ganancias

La Interpol sostiene que los delincuentes han conservado alrededor del 99% de sus ganancias ilegales y busca facilitar el rastreo y la confiscación de activos (AP Foto/John Leicester)
La Interpol sostiene que los delincuentes han conservado alrededor del 99% de sus ganancias ilegales y busca facilitar el rastreo y la confiscación de activos (AP Foto/John Leicester)
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La Interpol ha puesto en marcha una nueva herramienta para ayudar a la policía a rastrear activos criminales ocultos, y un jefe del crimen organizado italiano fue uno de los primeros en sentir sus efectos.

La llamada “notificación plateada” permite que los 196 países miembros de la organización policial se alerten y se ayuden mutuamente cuando buscan dinero en efectivo, criptomonedas, autos, bienes inmuebles y otras riquezas ilícitas que los delincuentes esconden.

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La Interpol afirma que, por lo general, los delincuentes han logrado conservar alrededor del 99% de sus ganancias ilegales. Su nuevo sistema de alertas, que se ha puesto a prueba desde enero de 2025, pretende facilitar que la policía rastree y confisque más de esos activos.

Nicholas Court, director de coordinación de grupos especiales de la Interpol, señaló que 82 países que han probado la herramienta han descubierto hasta ahora activos criminales por un valor de al menos 36 millones de euros (41 millones de dólares).

“Con el tiempo, la esperanza es que esos 36 millones crezcan de manera significativa y empecemos a mover la aguja y a quitarles más dinero a los delincuentes, ayudando a nuestros países a averiguar dónde han escondido su riqueza ilícita”, señaló en una entrevista con The Associated Press en la sede de la agencia policial en Lyon, Francia.

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La notificación ayuda a que las fuerzas policiales trabajen juntas para garantizar que el dinero ilícito regrese al país correcto, indicó Court.

“En términos muy simples, permite que los agentes encargados de hacer cumplir la ley que buscan dinero criminal envíen un mensaje al resto del mundo que dice: ‘Esta persona, este delincuente, vale esta cantidad de dinero y queremos saber dónde están sus activos. Queremos saber si ustedes, en otros países, pueden encontrar sus autos, sus barcos, su efectivo, su ganado, y pueden respondernos’”, le explicó a la AP.

La Interpol dice que la primera notificación plateada que distribuyó entre sus miembros, en enero del año pasado, fue solicitada por Italia, que buscaba información sobre activos pertenecientes a un miembro de alto rango de la mafia.

Edgardo Greco
Un grupo de policias italianos ingresan a la sede principal de la Interpol en Lyon, Francia, para analizar un caso de una mafia italiana (Interpol via AP)

“Los italianos sabían que este delincuente valía una enorme cantidad de dinero. Pero también sabían que la mayor parte de su dinero no estaba en Italia. Así que enviaron una notificación plateada a todos los países miembros de la Interpol y, en cuestión de pocos días, Brasil respondió”, relató Court.

“Brasil revisó sus bases de datos y pudo encontrar numerosos activos que estaban a nombre del delincuente, a nombre de asociados del delincuente, relacionados con propiedades, con departamentos, incluso con ganado”, añadió.

“Así que Brasil e Italia ahora hablan entre sí para lograr que los activos regresen de Brasil a Italia”, agregó.

Se espera que los países miembros aprueben la adopción plena de la herramienta en la asamblea general de la Interpol, que se reunirá en Hong Kong en noviembre.

La más conocida de las herramientas de alerta codificadas por colores de la Interpol es la “ficha roja”. Los países miembros las usan para alertarse entre sí cuando buscan a personas sospechosas de delitos graves.

La nueva versión plateada es la primera notificación adicional codificada por colores que Interpol ha introducido en al menos 20 años.

(AP)

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