Hasta 114 años de prisión para pandilleros condenados por el asesinato de un sindicalista en San Salvador

El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 integrantes de Barrio 18 Revolucionarios por homicidios, tentativas de homicidio, robos y agrupaciones ilícitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso penas de hasta 114 años de prisión a 15 integrantes de la pandilla 18, facción Revolucionarios, por homicidios, intentos de homicidio, robos y agrupaciones ilícitas, según informó este miércoles la cuenta de Centros Judiciales.

Entre los casos que llegaron a sentencia figura el asesinato de Weder Arturo Meléndez Ramírez, empleado de la Alcaldía de San Salvador y miembro de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM).

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El juez uno del citado tribunal resolvió varios expedientes vinculados con hechos cometidos entre 2020 y 2022 en la colonia Guatemala, en San Salvador. Los condenados pertenecían a la tribu San Miguelito de la estructura criminal Barrio 18 Revolucionarios.

La condena más alta recayó sobre Óscar Wilfredo Torres Anzora, quien recibió 114 años de cárcel por tres casos de homicidio agravado y dos casos de homicidio agravado en grado de tentativa.

Óscar Wilfredo Torres Anzora recibió la pena más alta, con 114 años de prisión por tres homicidios agravados y dos tentativas de homicidio. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Por su parte, el tribunal también condenó a José Orlando López Márquez a 83 años de prisión. La sentencia en su contra corresponde a un homicidio agravado, dos homicidios agravados en grado de tentativa y el delito de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.

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Otro de los procesados, Josué Iván Ponce Guadrón, fue sentenciado a 81 años de cárcel por dos homicidios agravados y agrupaciones ilícitas. De acuerdo con la resolución judicial, los delitos atribuidos a los integrantes de la estructura incluyeron acciones contra víctimas seleccionadas en el sector de la colonia Guatemala.

Mientras que, los otros 12 imputados recibieron penas de entre tres y 74 años de prisión. Las condenas abarcan homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, robo agravado, robo de vehículos, encubrimiento y agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los 15 acusados fueron llevados a juicio por hechos relacionados con tres homicidios cometidos entre 2020 y 2022. El ministerio público sostuvo que las pruebas presentadas permitieron establecer la participación de los miembros de Barrio 18 Revolucionarios en los delitos investigados.

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El asesinato de Weder Arturo Meléndez Ramírez, empleado de la Alcaldía de San Salvador y miembro de ASTRAM, fue uno de los casos resueltos en este proceso. (Imagen Ilustrada Infobae)

El asesinato de Weder Arturo Meléndez Ramírez fue uno de los casos resueltos

Uno de los expedientes analizados por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado fue el homicidio de Weder Arturo Meléndez Ramírez, sindicalista y trabajador municipal. Meléndez Ramírez formaba parte de la Asociación de Trabajadores Municipales, organización conocida como ASTRAM.

De igual manera, Centros Judiciales señaló que la víctima fue atacada a tiros por dos de los ahora condenados. Los agresores se movilizaban en una motocicleta y llevaban pasamontañas cuando cometieron el crimen.

El caso de Meléndez Ramírez se integró a un proceso que incluyó otros asesinatos, tentativas de homicidio y delitos patrimoniales. La acusación fiscal también incluyó el robo de vehículos y el encubrimiento, además de la pertenencia a agrupaciones ilícitas.

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A su vez, la FGR indicó que las sentencias alcanzan a miembros de una misma tribu de la pandilla 18, a la que se atribuyeron los hechos investigados en la capital salvadoreña. El tribunal distribuyó las penas según la participación que consideró acreditada para cada uno de los procesados.