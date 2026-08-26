La isla napoleónica en la laguna de Venecia que se vende sin precio público y con acceso solo por agua

La isla Crevan fue puesta en venta en la laguna de Venecia y conserva un fuerte napoleónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una isla de pequeñas dimensiones en la laguna de Venecia fue puesta a la venta con una particularidad poco común: Crevan, que conserva un fuerte napoleónico y hoy funciona como propiedad residencial privada, busca comprador.

Según informó The Guardian, el lugar se encuentra a pocos minutos en barco de Burano y Torcello, y su precio solo se informa a interesados directos.

Crevan tiene una superficie apenas inferior a la de un campo de fútbol, pero arrastra una historia marcada por el paso de administraciones francesas, austríacas e italianas.

Un enclave militar reconvertido en residencia privada

La isla fue construida en 1806 por fuerzas francesas de la era napoleónica para vigilar y defender el sector norte de la laguna veneciana frente al Imperio austríaco. Tras la caída de Napoleón, quedó bajo control austríaco en 1815 y pasó al Estado italiano en 1866, después de la anexión del Véneto al Reino de Italia.

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El enclave mantuvo funciones militares hasta después de la Primera Guerra Mundial, período en el que el fuerte conservó valor estratégico dentro del sistema defensivo de la laguna.

Años más tarde, tras un período de abandono, la isla fue adquirida por un propietario privado que restauró las construcciones existentes y las adaptó para uso residencial. La pieza principal del predio es el fuerte napoleónico, que el actual dueño convirtió en una villa con cuatro dormitorios.

De acuerdo con The Guardian, la combinación de privacidad, cercanía con Venecia y valor histórico aparece entre los principales atractivos de la venta.

Crevan está ubicada a pocos minutos en barco de Burano y Torcello, y su precio solo se informa a potenciales compradores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La venta, el precio reservado y el interés del mercado de lujo

La isla fue incorporada a la oferta de varias firmas del mercado de alta gama, entre ellas Lionard Luxury Real Estate y Dimora Italian Real Estate, afiliada a Christie’s International. Ninguna de las agencias difundió el precio de venta. El precio, según la información citada por el medio británico, solo se comunica a interesados directos.

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“Crevan ofrece el privilegio de retirarse del mundo sin abandonar el atractivo universal de Venecia”, afirmó Dimitri Corti, fundador y director ejecutivo de Lionard Luxury Real Estate en un comunicado citado por The Guardian.

En la misma declaración, añadió que “lo que se adquiere no es solo una residencia y una isla, sino espacio, privacidad y un paisaje completo para preservar”.

La reserva sobre el monto responde a una práctica habitual en operaciones de alto valor dentro del mercado internacional de propiedades singulares. En este caso, la ausencia de un precio público refuerza el carácter excepcional de una venta que combina ubicación en la laguna de Venecia, valor histórico y acceso privado por agua.

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Este tipo de propiedades suele atraer a compradores de alto poder adquisitivo interesados en inmuebles exclusivos o con peso patrimonial.

La venta de Crevan reúne privacidad, cercanía con Venecia y valor histórico dentro del mercado de lujo inmobiliario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras islas en venta dentro de la laguna veneciana

La salida al mercado de Crevan coincide con otras operaciones en la misma zona. Una de ellas es Isola Santa Cristina, otra isla de la laguna veneciana que durante décadas perteneció a un heredero de la familia Swarovski. Esa propiedad fue puesta a la venta en junio por unos 24 millones de euros.

Esa isla incluye una villa de gran tamaño, piscina de agua salada y viñedos, detalló The Guardian. La comparación ubica a Crevan dentro de un segmento reducido de propiedades insulares en el que pesan la singularidad arquitectónica, la privacidad y la relación con la historia de Venecia.

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A esa lista se suma una isla de forma octogonal, ubicada cerca del Lido de Venecia y originada en el siglo XVI. Ese enclave fue construido como puesto defensivo por la República de Venecia y también permanece a la venta.

La coincidencia de estas operaciones deja a la vista una oferta poco habitual de propiedades insulares en uno de los escenarios históricos más reconocibles de Europa.