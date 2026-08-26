Rusia evalúa intensificar los bombardeos con misiles sobre Kiev y otras ciudades de Ucrania

Rusia prepara una escalada de ataques sobre Ucrania tras dar por estancadas las negociaciones de paz, según fuentes cercanas al Kremlin citadas por Bloomberg. (REUTERS/Gleb Garanich)

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Rusia prepara una escalada de ataques sobre Ucrania tras concluir que las negociaciones de paz han llegado a un punto muerto, según tres personas cercanas al Kremlin citadas por Bloomberg. Moscú evalúa intensificar los bombardeos con misiles balísticos convencionales sobre Kiev, incluido el centro de la capital, y sobre infraestructuras en otras ciudades ucranianas.

Los marcos de negociación han colapsado en la práctica, dejando a ambas partes en el mismo punto de partida, según las mismas fuentes. El presidente Vladímir Putin no pondrá fin a la guerra por la presión económica de las sanciones ni por los ataques ucranianos a refinerías y redes logísticas rusas, añadieron.

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Moscú considera cada vez más que los ataques ucranianos equivalen a agresiones de los estados miembros de la OTAN, dado que la alianza suministra a Kiev armas e inteligencia, según las mismas fuentes. La fase actual de hostilidades no representa el pico de la escalada militar, advirtieron.

Putin anticipó sus intenciones en declaraciones del fin de semana a un periodista de la televisión estatal rusa, al restar importancia al impacto de los ataques sobre la economía rusa. Ucrania “abrió esta caja de Pandora”, dijo. “Pues bien, prepárense para recibir el golpe de vuelta en sus sectores económicos más sensibles”, según Bloomberg.

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Los esfuerzos de Estados Unidos por terminar el conflicto no han producido avance alguno. Las negociaciones quedaron paralizadas mientras el presidente Donald Trump centra su atención en el enfrentamiento con Irán, según Bloomberg. El Kremlin también abandonó su confianza en lo que consideraba un entendimiento alcanzado entre Putin y Trump en la cumbre de Alaska el pasado mes de agosto.

El Kremlin considera que los ataques de Ucrania equivalen cada vez más a agresiones de la OTAN por el suministro de armas e inteligencia a Kiev. (REUTERS/Gleb Garanich)

Ese acuerdo habría requerido que Washington presionara a Ucrania para ceder la región oriental de Donetsk, condición que Kiev ha rechazado de forma sistemática. El secretario de Estado Marco Rubio dejó claro en junio que Washington no compartía la lectura rusa: “Si hubiera habido un acuerdo, la guerra habría terminado”, según Bloomberg. Tras reunirse con el canciller ruso Serguéi Lavrov en Filipinas en julio, Rubio indicó que hacían falta “nuevos conceptos”.

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El director de la CIA, John Ratcliffe, realizó el martes una visita poco habitual a Moscú para reunirse con sus homólogos rusos, aunque se desconoce el contenido de los encuentros, informó Bloomberg. Los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner tenían previsto viajar a Moscú tras ocho meses de pausa, y también visitar Kiev por primera vez, pero ninguno de los dos viajes tiene fecha confirmada.

En ausencia de avances diplomáticos, Moscú ve pocas alternativas a una mayor escalada para alcanzar sus objetivos de guerra, según cuatro personas cercanas al Kremlin consultadas por Bloomberg. Aunque Rusia espera que Kushner y Witkoff lleguen con nuevas propuestas, las expectativas de un avance son muy bajas. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

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Vladímir Putin sostiene que las sanciones económicas y los ataques ucranianos a refinerías y redes logísticas no pondrán fin a la guerra. (REUTERS/Gleb Garanich)

Rusia y Ucrania han intensificado los ataques aéreos sobre sus respectivos territorios en los últimos meses. Ucrania ha golpeado refinerías de petróleo, generando escasez generalizada de combustible en Rusia, y almacenes de los gigantes del comercio electrónico Wildberries y Ozon, causando daños en redes logísticas por miles de millones de dólares, según Bloomberg. Los bombardeos rusos, por su parte, han puesto al descubierto una escasez crónica de interceptores de defensa aérea que dejó a millones de ucranianos sin energía ni calefacción durante el invierno pasado.

Ambos países también atacan buques comerciales y puertos en el área del mar Negro, lo que genera alarma sobre el abastecimiento mundial de cereales. Rusia y Ucrania concentran más de una cuarta parte de las exportaciones globales de trigo, y los ataques coinciden con el período de cosecha.

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Moscú evalúa intensificar los bombardeos con misiles balísticos convencionales sobre Kiev y otras infraestructuras urbanas de Ucrania. (REUTERS/Gleb Garanich)

La espiral de ataques lleva a un número creciente de funcionarios rusos a la conclusión de que Putin podría eventualmente recurrir a armas nucleares tácticas como último recurso, según las personas cercanas al Kremlin citadas por Bloomberg. El volumen de voces entre los halcones que abogan por ese paso ha aumentado recientemente. Una respuesta extrema se considera posible porque, para Putin, el único desenlace peor que continuar la guerra sería perderla.

Las armas nucleares tácticas tienen ojivas menos potentes y menor alcance que los misiles estratégicos, aunque sus rendimientos explosivos pueden ser enormes y la lluvia radiactiva puede contaminar grandes extensiones de territorio. Por ahora no hay señales de que Rusia esté preparando su uso en Ucrania, precisó Bloomberg. Putin ha recurrido repetidamente a la amenaza nuclear a lo largo de los años para intentar disuadir a los aliados occidentales de Ucrania.

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Socios clave de Rusia como China e India han advertido con firmeza a Putin contra ese paso. Xi Jinping transmitió un mensaje a Moscú para que ni siquiera considerara detonar armas nucleares tácticas en Ucrania, según declararon el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y un alto funcionario europeo el mes pasado, de acuerdo con Bloomberg. Putin tiene previsto reunirse con Xi y con el primer ministro indio Narendra Modi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán la próxima semana.

“El riesgo de que Rusia use armas nucleares tácticas sigue siendo extremadamente bajo porque su eficacia militar en el campo de batalla disperso actual es limitada, mientras que el costo político de romper el tabú nuclear sería alto”, afirmó Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia Eurasia Center con sede en Berlín, en declaraciones recogidas por Bloomberg. “En tanto Moscú tenga margen para escalar con armas convencionales, incluida la intensificación de los ataques con misiles, tiene pocos incentivos para cruzar el umbral nuclear”, añadió.

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Fiona Hill, investigadora sénior de la Brookings Institution y ex asesora de seguridad nacional de tres presidentes estadounidenses —incluido Trump en su primer mandato—, advirtió que “Putin no ve en ningún lugar una voluntad colectiva de resistirle”. La administración de Joe Biden comunicó a Rusia que habría una respuesta convencional masiva de Estados Unidos si se usaban armas nucleares en la guerra, aunque Hill señaló que es dudoso que Trump emita la misma advertencia, según Bloomberg.