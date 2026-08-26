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El derrumbe de un glaciar podría haber provocado la mortífera crecida repentina en Nepal

Las autoridades de ambos lados temen que el número total de víctimas sea muy superior a los casi 100 cuerpos recuperados hasta el momento

Las imágenes satelitales muestran que la ladera verde quedó sepultada bajo barro y escombros (Reuters)
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Un mortífero aluvión repentino ocurrido el miércoles cerca de la frontera de Nepal con el Tíbet podría haberse desencadenado cuando la parte inferior de un glaciar se desprendió y se estrelló frente al fondo del valle, a cientos de metros más abajo, afirmaron expertos, citando imágenes de satélite de Planet Labs.

No está claro qué provocó el desprendimiento del glaciar, pero las autoridades nepalíes han señalado como posible causa un sismo ocurrido en la región unos minutos antes.

Las autoridades de ambos lados temen que el número total de víctimas sea muy superior a los casi 100 cuerpos recuperados hasta el momento. Según el Gobierno de Nepal, más de 300 viajeros siguen desaparecidos.

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Las imágenes de satélite de la región antes y después del suceso, proporcionadas por Planet Labs y analizadas por Reuters, mostraban una ladera de montaña de un verde exuberante ahora sepultada bajo escombros y sedimentos de color marrón.

“Se ha confirmado que una parte considerable de la lengua del glaciar colapsó, lo que desencadenó el suceso -probablemente incluyendo o arrastrando consigo una cantidad considerable de rocas y sedimentos”, dijo Vikram Gupta, especialista en ingeniería geológica y profesor de la Universidad de Sikkim, India.

El geocientífico Dan Shugar, profesor asociado de la Universidad de Calgary, señaló que las imágenes parecían indicar que se había derretido una gran cantidad de nieve en las 24 horas previas al desastre.

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Según el Gobierno de Nepal, más de 300 viajeros siguen desaparecidos (Reuters)
Según el Gobierno de Nepal, más de 300 viajeros siguen desaparecidos (Reuters)

“Algunos de los glaciares del valle estaban cubiertos de nieve ayer y hoy se ven en su mayor parte como hielo desnudo. Así que, en otras palabras (y aún no he visto ningún dato de las estaciones meteorológicas), probablemente hizo calor”, dijo.

Las montañas nevadas de Nepal habían perdido cerca de un tercio de su hielo en poco más de 30 años debido al calentamiento global, según Naciones Unidas en 2023. La organización añadió ese mismo año que los glaciares de Nepal, situados entre dos grandes emisores de carbono, la India y China, se derritieron un 65% más rápido en la última década que en la anterior.

Este video presenta una secuencia de cinco imágenes satelitales que documentan el impacto de una inundación repentina en la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet (Reuters)

“Por lo que puedo ver en las imágenes de satélite de esta mañana de Planet Labs, la parte inferior de un glaciar se desprendió a unos 5.200 metros y se estrelló contra el fondo del valle, unos 1.200 metros más abajo”, explicó Shugar. Señaló que la construcción también podría ser un factor y que “sin duda investigaremos en un futuro próximo si el cambio climático ha influido en ello”.

Varios proyectos hidroeléctricos se encuentran en las zonas más afectadas del distrito montañoso de Rasuwa, que cuenta con una población de unos 50.000 habitantes.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal dijo que la “inundación con material glaciar” se produjo en el río Lhende a causa de un deslizamiento de tierra que tuvo lugar a unos 20 kilómetros al noreste de un paso fronterizo entre Nepal y China.

Los informes iniciales también han sugerido que un sismo en la zona podría haber desencadenado una avalancha y provocado las inundaciones, pero Prakash Pokharel, geólogo de la autoridad, dijo que aún no estaba claro si eso fue lo que desencadenó la tragedia.

“Las crecidas repentinas fueron causadas por una avalancha de hielo y rocas en el lado nepalí”, dijo Pokharel, quien ha analizado las imágenes de Planet Labs.

Los equipos de emergencia y civiles asistiendo a muchas personas, entre ellos niños, que fueron trasladadas a través de áreas anegadas (Reuters)

Las inundaciones, los deslizamientos de tierra, las avalanchas y las sequías están aumentando en frecuencia y ferocidad en todo el Hindu Kush-Himalaya, y los cambios acelerados en el agua, la tierra y el aire en toda la región suponen una grave amenaza para la población, afirma el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas.

La organización señaló el miércoles que la avalancha provocó una potente oleada de agua, sedimentos y rocas durante los sistemas fluviales del Bhote Koshi y el Trishuli, y añadió que, según los informes, el nivel del agua en el río, en la zona de Galchhi, aguas abajo, subió hasta nueve metros en tan solo 30 minutos.

(Reuters)

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