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Un paquete que decía traer ropa usada escondía cigarrillos electrónicos con presunta marihuana en República Dominicana

La Dirección Nacional de Control de Drogas detectó el envío oculto en un contenedor procedente de Brooklyn, Nueva York, durante una inspección en el área de carga del Muelle de Haina Oriental

Vapers con presunta marihuana en el Muelle de Haina Oriental, las claves del camuflaje dentro de un cargamento declarado inocuo (Foto cortesía DNCD)
Vapers con presunta marihuana en el Muelle de Haina Oriental, las claves del camuflaje dentro de un cargamento declarado inocuo (Foto cortesía DNCD)
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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) interceptó este lunes 100 cigarrillos electrónicos tipo vaper con un líquido que se presume es marihuana en el Muelle de Haina Oriental, donde los dispositivos estaban camuflados en un cargamento de alimentos y ropa usada.

De acuerdo con la DNCD, el paquete fue enviado desde Brooklyn, Nueva York, y tenía como destino a un hombre con supuesta residencia en Piedra Blanca, municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. La institución identificó que la remitente sería una mujer residente en un edificio de apartamentos en Brooklyn.

La detección se produjo en el área de consolidación de carga tras aplicar perfiles de riesgo e inspeccionar un contenedor que transportaba tanques con cajas de alimentos y ropa. La caja intervenida declaraba contener solo ropa usada y comida enlatada.

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¿Qué encontraron en el paquete?

Según el organismo, al abrir el paquete por instrucciones del fiscal, las autoridades hallaron un doble fondo con los 100 vapers, de distintas marcas comerciales, junto con múltiples rollos de papel. Los dispositivos fueron sellados en fundas de seguridad y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

ARCHIVO - El envío desde Brooklyn hacia La Vega quedó bajo investigación tras una incautación en Haina Oriental. (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)
ARCHIVO - El envío desde Brooklyn hacia La Vega quedó bajo investigación tras una incautación en Haina Oriental. (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

“La totalidad de los dispositivos electrónicos fue sellada en fundas de seguridad y trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes”, enfatiza el reporte de las autoridades.

Frecuentemente buscan esconder droga en otros objetos

Este domingo las desmantelaron un centro de acopio, mezcla y distribución de presuntos narcóticos que operaba en apartamento de un residencial del sector Renacimiento, en el Distrito Nacional.

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Los agentes y fiscales, incautaron 397 gramos de tusi, 390 de cocaína, 340 dosis de ketamina, 42 gramos de marihuana, 4.7 gramos de crack, para un total consolidado de 1, 174 gramos. A esto se suma el decomiso de unas 404 pastillas presumiblemente de éxtasis de color rojo, naranja y verde. En la residencia se confiscaron equipos presuntamente utilizados para la dosificación, mezcla, procesamiento y empaque de los narcóticos, incluyendo, una trituradora, una selladora al vacío y cuatro balanzas digitales.

En julio, autoridades de la DNCD interceptaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas un envío con 83 pastillas de presunta cocaína ocultas en la costura de una blusa, según un comunicado oficial. De acuerdo con la institución, el paquete iba dirigido a un destinatario en Nueva York, Estados Unidos, y las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar la identidad real del remitente y del receptor.

Agentes de la DNCD desmantelaron un centro de acopio, mezcla y distribución de presuntos narcóticos que operaba en apartamento de un residencial del sector Renacimiento, en el Distrito Nacional. (Foto cortesía DNCD)
Agentes de la DNCD desmantelaron un centro de acopio, mezcla y distribución de presuntos narcóticos que operaba en apartamento de un residencial del sector Renacimiento, en el Distrito Nacional. (Foto cortesía DNCD)

El hallazgo ocurrió durante una inspección rutinaria en un depósito de la terminal, con participación del Ministerio Público, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y unidades caninas. Los inspectores detectaron una caja de regalos que contenía una prenda con doble costura, de cuyos dobladillos extrajeron las píldoras.

La institución precisó que el envío habría sido despachado por una mujer con dirección en la Avenida San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este, y que el destinatario sería un hombre domiciliado en Wood Avenue, Monticello, en el estado de Nueva York. Las autoridades investigan si los datos consignados corresponden a personas reales o a identidades ficticias.

Las pastillas incautadas fueron embaladas y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas. En la misma semana, la Procuraduría General de la República y la DNCD, con apoyo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditaron a otros dos dominicanos a Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico a gran escala y otros delitos.

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