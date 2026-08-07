Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Una maestra abraza a una persona en la escuela Debsirin Nonthaburi, lugar donde ocurrió un tiroteo, en el distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia, el 7 de agosto de 2026. REUTERS/Chalinee Thirasupa TPX IMAGES OF THE DAY

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Las autoridades tailandesas hallaron muertos en su vivienda al abuelo y la abuela del sospechoso del tiroteo este viernes en una escuela de secundaria al norte de Bangkok, quien se quitó la vida en el hecho, que se presume que podría haber empezado en casa, según las primeras investigaciones.

La Policía tailandesa informó de que siete personas murieron en el tiroteo, entre ellas el sospechoso, tres profesores y tres estudiantes, y otras 15 resultaron heridas.

Por su parte, el Ministerio de Interior habla de “cinco fallecidos, sin contar al (presunto) perpetrador, y señala que “todos eran adultos, profesores de la escuela”, en datos que podrían variar.

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La información inicial indica que el arma de fuego empleada en el tiroteo era una pistola compacta registrada a nombre del abuelo del sospechoso, un antiguo profesor -se desconoce si del centro atacado-, dijo en el lugar del suceso el viceministro tailandés de Interior, Polapee Suwunchwee, ante los medios de comunicación.

El presunto autor “vivía con sus abuelos”, quienes “fueron encontrados muertos en su casa”, afirmó Suwunchwee. “Creemos que el incidente probablemente comenzó en la casa antes de que llegara a la escuela. Aún desconocemos el motivo de lo ocurrido”, añadió.

Al menos seis muertos y una quincena de heridos en un tiroteo en un colegio en el centro de Tailandia

Medios locales, entre ellos el servicio público de radiodifusión, Thai PBS, señalaron que el presunto autor es un estudiante de secundaria de 15 años, lo que no ha confirmado la Policía tailandesa.

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El incidente ocurrió en la Escuela Debsirin Nonthaburi, ya desalojada y tomada por la Policía y personal del Ministerio de Educación.

Se trata de un prestigioso centro educativo unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa y para alumnos de entre 12 y 18 años, perteneciente a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas de Tailandia, a las que han acudido altos cargos políticos del país.

Estudiantes corren al evacuar la escuela Debsirin Nonthaburi, lugar donde se produjo un tiroteo, en el distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia, el 7 de agosto de 2026. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante con facilidad a su acceso para personal del Ejército y la Policía, y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por parte de la población, y los tiroteos no son inusuales.

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El pasado febrero, la directora de una escuela de Hat Yai, en el sur de Tailandia, murió en otro tiroteo, después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, además de tomar como rehenes a profesores y alumnos, luego liberados.

El teniente coronel Dechrapee Kongdee, comandante de la Policía provincial de Nonthaburi, confirmó que el sospechoso era estudiante del establecimiento y sostuvo que murió después del ataque.

El balance de víctimas presentó diferencias entre los reportes oficiales difundidos durante las primeras horas de la emergencia. Algunos funcionarios informaron inicialmente cuatro fallecidos, entre ellos dos alumnos y dos profesores, además del atacante. Posteriormente, la Policía Nacional elevó la cifra a ocho muertos: tres alumnos, tres maestras y los dos abuelos del atacante.

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También surgieron versiones diferentes sobre la muerte del agresor. Algunos reportes indicaron que agentes policiales lo abatieron, mientras que otros señalaron que el estudiante se quitó la vida con la misma arma utilizada en el ataque.

La Policía informó que el adolescente de 14 años mató a sus abuelos utilizando una pistola que pertenecía a la familia y posteriormente se trasladó a su escuela, donde asesinó a tres estudiantes y tres docentes. De acuerdo con el comunicado oficial, el atacante efectuó al menos 26 disparos dentro del colegio y portaba 34 cartuchos adicionale. Las autoridades precisaron que el arma utilizada era propiedad del abuelo del joven.

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Los servicios de emergencia y la policía operaron durante la mañana del viernes tras un tiroteo en una escuela al norte de Bangkok, la capital tailandesa.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, expresó su conmoción por el episodio durante una declaración ante la prensa en la Casa de Gobierno de Bangkok. “Es un incidente terrible. Nunca debió haber ocurrido. ¿Cómo pudo suceder esto en nuestro país?”, afirmó.

Uno de los alumnos del establecimiento describió a Reuters los momentos posteriores al inicio del ataque. El estudiante, de 18 años, explicó que en un primer momento no comprendió qué ocurría. “Al principio no pensé que fuera un arma”, relató. Luego recordó la secuencia de los disparos: “Se oyeron muchos disparos: bang bang bang. Luego se hizo el silencio. Después volvió a empezar”.

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Los servicios de emergencia difundieron fotografías que mostraron a decenas de estudiantes fuera del establecimiento, mientras ambulancias trasladaban a los heridos y equipos médicos prestaban asistencia. Otras imágenes exhibieron a una persona sobre una camilla junto a una ambulancia y a otra mientras recibía atención médica.

El trabajador de emergencias Kiatikhun Verapongpradith relató que su equipo llegó cuando el ataque todavía continuaba. Explicó que atendieron a estudiantes con heridas en la espalda, el pecho y los brazos. También encontraron a un profesor sin vida en un piso superior y localizaron a una profesora con heridas en el pecho y un brazo.

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Le practicamos reanimación cardiopulmonar durante unos 30 minutos y la trasladamos rápidamente al hospital, ya que no lográbamos aumentar su ritmo cardíaco, pero hicimos todo lo posible”, declaró.

(Con información de EFE)