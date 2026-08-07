Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

El detenido fue identificado como Jhoel Salomón Pineda García, alias "Peludo". (FOTO: El País)

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Un supuesto integrante del Cártel del Diablo fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado de participar en un secuestro agravado en el departamento de Yoro, donde los responsables habrían exigido tres millones de lempiras (USD 112.164) para liberar a la víctima.

La captura fue ejecutada por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la DPI, como parte de las investigaciones desarrolladas para esclarecer un caso de secuestro ocurrido en el departamento de Yoro.

El detenido fue identificado por las autoridades como Jhoel Salomón Pineda García, de 31 años, conocido con el alias de “Peludo”, quien es investigado por su presunta participación en la privación ilegal de libertad de un comerciante.

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Víctima salió a realizar diligencias de su negocio

De acuerdo con la información proporcionada por la DPI, la víctima salió de su vivienda ubicada en el barrio El Santiago, en el municipio de Yoro, con destino a Sulaco, donde realizaría diligencias relacionadas con su actividad comercial.

Sin embargo, durante el trayecto fue interceptada y posteriormente privada de su libertad por los presuntos secuestradores.

Tras conocerse la desaparición, familiares comenzaron a recibir llamadas telefónicas y mensajes enviados mediante WhatsApp, en los que los responsables exigían el pago de tres millones de lempiras a cambio de liberar a la persona secuestrada.

Las autoridades incorporaron esta información dentro del expediente de investigación desarrollado por la Unidad Nacional Antisecuestros.

La DPI capturó a un supuesto integrante del Cártel del Diablo en el departamento de Yoro. (FOTO: El País)

Las investigaciones realizadas por la DPI señalan que Jhoel Salomón Pineda García habría participado directamente en el levantamiento de la víctima y en su posterior traslado hasta el lugar donde permaneció privada de libertad.

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Como parte de las diligencias investigativas, agentes policiales realizaron labores de inteligencia y seguimiento que permitieron ubicar al sospechoso.

La captura fue ejecutada en la aldea La Trinidad, municipio de Yoro, donde los equipos de investigación desarrollaron el operativo para dar cumplimiento al proceso correspondiente.

Las autoridades indicaron que continúan recopilando elementos de prueba para fortalecer el expediente judicial relacionado con el caso.

Decomisan teléfonos y un vehículo

Durante el operativo, los investigadores decomisaron dos teléfonos celulares y un vehículo Toyota Land Cruiser color blanco, bienes que serán incorporados como evidencia dentro del proceso penal.

La DPI informó que estos indicios serán sometidos a los análisis correspondientes para establecer su posible relación con el secuestro investigado.

Una vez concluido el procedimiento policial, el detenido será remitido ante las autoridades judiciales para responder por el delito de secuestro agravado, mientras el Ministerio Público continúa con el desarrollo del caso.

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Los secuestradores habrían exigido tres millones de lempiras por la liberación de la víctima. (FOTO: DPI)

La Unidad Nacional Antisecuestros indicó que las investigaciones permanecen abiertas con el objetivo de identificar y capturar a otras personas que presuntamente participaron en el secuestro.

Las autoridades consideran que el caso podría involucrar a más integrantes de la estructura criminal conocida como Cártel del Diablo, por lo que continúan desarrollando labores de inteligencia y seguimiento.

La DPI reiteró que las acciones contra este tipo de delitos continuarán en diferentes sectores del país, mientras el proceso judicial avanza contra el sospechoso capturado.

Asimismo, las autoridades insistieron en que las investigaciones permitirán determinar el grado de participación de cada uno de los presuntos involucrados y esclarecer completamente los hechos ocurridos en el departamento de Yoro.

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