Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan; el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman; y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, acompañados por sus ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, posan tras firmar un acuerdo conjunto de defensa en La Meca, Arabia Saudita (Murat Cetinmuhurdar/Oficina de Prensa Presidencial de Turquía/Imagen cedida vía REUTERS)

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Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firmaron este viernes en La Meca un acuerdo de defensa conjunto, en medio de la agitación regional y de los bombardeos contra Estados del Golfo por parte de Irán después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran. La cita reúne al segundo mayor Ejército de la OTAN, a la principal potencia del Golfo y custodio de los lugares más sagrados del islam, y al único país musulmán con armas nucleares.

La reunión importa porque conecta tres capacidades distintas en plena crisis de Oriente Medio: peso militar turco, poder energético y religioso saudí y capacidad nuclear paquistaní. Aunque el pacto refuerza la aproximación entre esas potencias suníes cercanas a Estados Unidos, no había claridad inmediata sobre los compromisos que asumirá cada Estado ni sobre su efecto en la crisis regional.

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La crisis regional acelera el acercamiento

Los tres países comparten una preocupación creciente por el caos en Oriente Medio, por el papel de Irán chií revolucionario y por un Israel cada vez más asertivo. Ese escenario coincide con los esfuerzos de Estados Unidos por contener las amenazas en la región.

La guerra que se inició el 28 de febrero ha dejado más expuestos a los Estados del Golfo. Arabia Saudí ha sufrido ataques de Irán y de aliados de Teherán, entre ellos los hutíes de Yemen y milicias chiíes de Irak.

La crisis también ha alterado la navegación por el estrecho de Ormuz, paso por el que transitaba antes de la guerra una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Para Riad, el conflicto ha puesto en riesgo sus exportaciones de crudo y sus planes de desarrollo.

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Los tres líderes regionales portan las carpetas del acuerdo (Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

El peso político y simbólico de la cita en La Meca

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif llegó el jueves a Jeddah acompañado por el jefe del Ejército Asim Munir. Ambos realizaron la umra en La Meca antes de la firma prevista.

El presidente turco Tayyip Erdogan partió hacia Jeddah el viernes. Allí se reunió con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, en un encuentro de peso político, militar y religioso.

El Ministerio de Exteriores de Pakistán confirmó la visita a Arabia Saudí y la presentó como una forma de “consolidar” los lazos con el reino. Munir tiene un papel central en la política exterior y de seguridad paquistaní.

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Un pacto apoyado en vínculos militares previos

La firma llega tras casi un año de negociaciones. En enero, el ministro turco de Exteriores Hakan Fidan dijo que Ankara favorecía una plataforma regional de seguridad más amplia para impulsar la cooperación y la estabilidad.

Arabia Saudí y Pakistán ya cuentan con un pacto que considera un ataque contra uno como un ataque contra ambos y abarca “todos los medios militares”. Aun así, Islamabad ha intentado evitar una implicación militar directa en la guerra con Irán y ha optado por buscar una mediación.

Fuerza militar aérea de Pakistán se instala en Arabia Saudí como parte del nuevo acuerdo estratégico (Europa Press/Archivo)

Los tres países mantienen una cooperación militar sostenida. Pakistán ha dado entrenamiento y asistencia técnica a fuerzas saudíes durante décadas, Turquía y Pakistán han intercambiado buques de guerra y aviones de entrenamiento, y en 2023 Riad acordó comprar drones turcos en el mayor contrato de exportación militar anunciado por Ankara.

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Pakistán desplegó después unos 8.000 soldados, cazas, drones y un sistema de defensa antiaérea en el reino. Que el nuevo acuerdo se firme en la ciudad más sagrada del islam añade un peso simbólico a un pacto asentado sobre vínculos militares previos entre los tres Estados.