Gobierno de El Salvador desplegará 700 inspectores para verificar derechos laborales durante las fiestas agostinas 

Inspectores del Ministerio de Trabajo de El Salvador supervisan el cumplimiento del pago doble por feriados a los trabajadores en una fábrica de San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pago de indemnizaciones constituye un derecho fundamental de los trabajadores y una obligación ineludible para los empleadores, tanto públicos como privados, recordó el ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Rolando Castro.

“Toda persona que ha sido separada de su cargo tiene el derecho a que se le pague su indemnización, sea en el sector público o privado. Esto no es opcional ni interpretativo, es mandato de ley”, afirmó en entrevista televisiva del programa Frente a Frente.

El funcionario advirtió que el incumplimiento de este deber debe ser denunciado y puede derivar en sanciones legales, recalcando que “una persona que no cumple eso violenta la ley, y el que violente la ley, ahí están las instancias legales para demandarlo”.

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Con la llegada de las fiestas agostinas, el funcionario anunció que los días 3 y 5 de agosto serán feriados para el sector privado en San Salvador, mientras que el 6 de agosto será feriado nacional. Por su parte, el sector público tendrá toda la semana libre.

Castro explicó que quienes laboren en estas fechas deberán recibir pago doble, siempre bajo acuerdo previo entre las partes. Para garantizar que la normativa se cumpla, el Ministerio desplegará 700 inspectores en todo el país. El despliegue busca verificar el cumplimiento de la ley en materia de feriados, así como el pago correcto de propinas y otros derechos laborales.

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El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, informa sobre los asuetos remunerados del 3, 5 y 6 de agosto para el sector privado. Detalla que quienes trabajen en esas fechas deberán recibir un pago doble y anuncia un despliegue de 700 inspectores para verificar esta medida y la correcta entrega de propinas.

Propinas: fiscalización estricta y multas elevadas

El ministro de Trabajo hizo especial énfasis en el pago de propinas en restaurantes y hoteles, donde persisten denuncias de irregularidades. La ley salvadoreña obliga a entregar las propinas a los trabajadores en un plazo no mayor de 15 días desde su recepción.

“Si al final tienen una caja general y en esa caja general, porque muchos hoteles y restaurantes lo reciben en caja, tienen máximo quince días para tenerlos ahí y luego entregárselos a los trabajadores”, señaló.

Las sanciones por incumplimiento pueden ser severas. “Hoy hay multas que pueden ser de quince mil, veinte mil, treinta mil, cincuenta mil. Bueno, hay multas que incluso nosotros hemos puesto de doscientos mil dólares”, puntualizó Castro. El cálculo de las multas depende de la cantidad de trabajadores afectados y se aplica por cada persona perjudicada.

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De igual manera, Castro abogó que el ministerio sostiene una política de equilibrio entre la defensa de los derechos de empleados y empleadores. El titular reconoció la existencia de abusos en ambos extremos: algunos trabajadores presentan incapacidades falsas o mantienen ausencias reiteradas, mientras que ciertos empleadores no cumplen con sus obligaciones.

“A los trabajadores les decimos: así como exigen sus derechos, deben de cumplir sus obligaciones. Y a los empleadores: ustedes tienen derechos, hagan uso de sus derechos, pero también no evadan sus propias responsabilidades”, enfatizó el ministro.

Una balanza de la justicia ilustra el equilibrio entre la indemnización y los derechos laborales gestionados por el Ministerio de Trabajo de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas inspecciones nocturnas

Para mejorar la protección de los derechos laborales, el Ministerio de Trabajo lanzará un programa de inspecciones nocturnas. Estas revisiones tendrán como objetivo verificar que se pague el recargo por nocturnidad y que se mantengan condiciones adecuadas de transporte y alojamiento para los empleados que trabajan en turno de noche.

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“Hay mucha gente que está trabajando en la noche y ahí la oscuridad también ha empañado no llevar justicia a los trabajadores. Próximamente vamos a hacer un lanzamiento de inspecciones nocturnas para tratar de llevar también garantía de justicia laboral”, adelantó Castro.

El ministro concluyó que el objetivo es asegurar que las condiciones laborales sean justas y respetadas en todo momento, sin distinción de horario o tipo de contrato.