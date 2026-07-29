República Dominicana: Fiscal del Distrito Nacional sostiene que la pena máxima de 2 años por el caso Jet Set es insuficiente

La fiscal Rosalba Ramos sostuvo que la pena de dos años prevista por la ley para el caso Jet Set resulta insuficiente frente a la muerte de 236 personas. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

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La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, considera que la sanción de dos años prevista por la legislación vigente resulta limitada frente a la magnitud de la tragedia del Jet Set, en la que murieron 236 personas.

La funcionaria explicó que el Ministerio Público encuadra el caso como homicidio involuntario, por lo que la condena máxima posible se encuentra restringida por el marco normativo actual.

Ramos señaló que, aunque entiende que la gravedad del hecho ameritaría una sanción mayor y de cumplimiento efectivo, el proceso debe regirse por la ley vigente al momento del incidente. En declaraciones recogidas por Listín Diario, subrayó: “Dos años no son suficientes, pero es la legislación que tenemos”.

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La fiscal también mencionó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal permitiría fijar sanciones más severas para hechos similares en el futuro.

De acuerdo con su valoración, una pena de hasta 10 años habría sido más adecuada para situaciones de esta naturaleza, aunque aclaró que no puede aplicarse retroactivamente al caso Jet Set.

La fiscal Rosalba Ramos afirmó que el nuevo Código Penal permitiría sanciones más severas y consideró que una pena de hasta 10 años habría sido adecuada para hechos como la tragedia del Jet Set. (REUTERS/Erika Santelices)

Situación judicial de los propietarios de Jet Set tras la tragedia

A mediados de junio, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, determinó que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, serán procesados por presunto homicidio involuntario. El proceso judicial se establece tras la tragedia ocurrida hace más de un año.

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Durante la motivación, el magistrado sostuvo que los imputados no tenían intención de provocar el hecho. Además, el juez mantuvo la garantía económica impuesta a los acusados, correspondiente a 50 millones de pesos dominicanos para cada uno (aproximadamente USD 847,457 por persona), sumando un total de 100 millones de pesos dominicanos (cerca de USD 1.6 millones).

El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla ordenó que Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de Jet Set, sean procesados por presunto homicidio involuntario. (REUTERS/Erika Santelices)

Como parte de las medidas, a los imputados se les prohibió salir del país y se les exige presentarse periódicamente ante las autoridades. Para garantizar una eventual reparación a las víctimas, el juez ordenó también el embargo y la inscripción de hipoteca judicial sobre los bienes de los acusados hasta cubrir 500 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 8.4 millones).

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El impacto de la tragedia y la causa del colapso

La cifra de 236 personas fallecidas y más de 100 heridas marcó el desenlace más trágico del accidente en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, ocurrido poco antes de la 1 de la madrugada del 8 de abril de 2025. El derrumbe del techo, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, dejó una huella profunda en la vida nocturna dominicana y afectó a familias de todo el país.

El derrumbe del techo de Jet Set en Santo Domingo ocurrió antes de la 1 de la madrugada del 8 de abril de 2025, durante una presentación de Rubby Pérez, y dejó 236 muertos y más de 100 heridos. (REUTERS/Erika Santelices)

Entre las víctimas se encontraban figuras públicas y ciudadanos de distintos sectores sociales. El fallecimiento del exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador de modas Martín Polanco, la gobernadora de Montecristi Nelsy Cruz y un hijo del ministro de Obras Públicas Eduardo Estrella, junto con empleados y asistentes al evento, amplió el impacto del desastre a nivel nacional, según informó EFE.

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La madrugada del accidente estuvo marcada por escenas de incertidumbre y conmoción en los alrededores de Jet Set. Cientos de familiares y amigos acudieron al lugar en busca de información sobre quienes habían asistido al espectáculo, mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros rescatando heridos y recuperando cuerpos. El paso de las horas incrementó la angustia, especialmente cuando algunos heridos fallecieron en centros de salud debido a la gravedad de sus lesiones.

La presencia de personalidades reconocidas y empleados del local entre los fallecidos reforzó la dimensión social del desastre, que dejó imágenes de duelo y solidaridad en toda la comunidad.

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La investigación de la Fiscalía dominicana concluyó que el colapso en Jet Set se produjo por la sobrecarga estructural del techo y por modificaciones sin estudios técnicos ni mantenimiento. (AP Foto/Matías Delacroix)

Una investigación de la Fiscalía dominicana, con apoyo de técnicos internacionales, determinó que la causa del colapso fue la sobrecarga estructural del techo. La instalación de equipos de climatización de gran tamaño y depósitos de agua, sin estudios técnicos previos, debilitó la resistencia de la losa.

Los expertos identificaron que los propietarios ignoraron alertas sobre desprendimientos y omitieron el mantenimiento necesario, además de realizar modificaciones sin aval profesional. El accidente de Jet Set, uno de los lugares más conocidos de la vida nocturna de Santo Domingo, conmocionó a la sociedad dominicana por la magnitud de la tragedia y el perfil de las personas afectadas.

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