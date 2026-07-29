República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

República Dominicana: Fiscal del Distrito Nacional sostiene que la pena máxima de 2 años por el caso Jet Set es insuficiente

Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, afirmó que la legislación vigente limita la condena por homicidio involuntario, pese a que la tragedia en la discoteca de Santo Domingo dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos

La fiscal Rosalba Ramos sostuvo que la pena de dos años prevista por la ley para el caso Jet Set resulta insuficiente frente a la muerte de 236 personas. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
La fiscal Rosalba Ramos sostuvo que la pena de dos años prevista por la ley para el caso Jet Set resulta insuficiente frente a la muerte de 236 personas. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
Guardar

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, considera que la sanción de dos años prevista por la legislación vigente resulta limitada frente a la magnitud de la tragedia del Jet Set, en la que murieron 236 personas.

La funcionaria explicó que el Ministerio Público encuadra el caso como homicidio involuntario, por lo que la condena máxima posible se encuentra restringida por el marco normativo actual.

Ramos señaló que, aunque entiende que la gravedad del hecho ameritaría una sanción mayor y de cumplimiento efectivo, el proceso debe regirse por la ley vigente al momento del incidente. En declaraciones recogidas por Listín Diario, subrayó: “Dos años no son suficientes, pero es la legislación que tenemos”.

PUBLICIDAD

La fiscal también mencionó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal permitiría fijar sanciones más severas para hechos similares en el futuro.

De acuerdo con su valoración, una pena de hasta 10 años habría sido más adecuada para situaciones de esta naturaleza, aunque aclaró que no puede aplicarse retroactivamente al caso Jet Set.

La fiscal Rosalba Ramos afirmó que el nuevo Código Penal permitiría sanciones más severas y consideró que una pena de hasta 10 años habría sido adecuada para hechos como la tragedia del Jet Set. (REUTERS/Erika Santelices)
La fiscal Rosalba Ramos afirmó que el nuevo Código Penal permitiría sanciones más severas y consideró que una pena de hasta 10 años habría sido adecuada para hechos como la tragedia del Jet Set. (REUTERS/Erika Santelices)

Situación judicial de los propietarios de Jet Set tras la tragedia

A mediados de junio, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, determinó que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, serán procesados por presunto homicidio involuntario. El proceso judicial se establece tras la tragedia ocurrida hace más de un año.

PUBLICIDAD

Durante la motivación, el magistrado sostuvo que los imputados no tenían intención de provocar el hecho. Además, el juez mantuvo la garantía económica impuesta a los acusados, correspondiente a 50 millones de pesos dominicanos para cada uno (aproximadamente USD 847,457 por persona), sumando un total de 100 millones de pesos dominicanos (cerca de USD 1.6 millones).

El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla ordenó que Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de Jet Set, sean procesados por presunto homicidio involuntario. (REUTERS/Erika Santelices)
El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla ordenó que Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de Jet Set, sean procesados por presunto homicidio involuntario. (REUTERS/Erika Santelices)

Como parte de las medidas, a los imputados se les prohibió salir del país y se les exige presentarse periódicamente ante las autoridades. Para garantizar una eventual reparación a las víctimas, el juez ordenó también el embargo y la inscripción de hipoteca judicial sobre los bienes de los acusados hasta cubrir 500 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 8.4 millones).

El impacto de la tragedia y la causa del colapso

La cifra de 236 personas fallecidas y más de 100 heridas marcó el desenlace más trágico del accidente en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, ocurrido poco antes de la 1 de la madrugada del 8 de abril de 2025. El derrumbe del techo, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, dejó una huella profunda en la vida nocturna dominicana y afectó a familias de todo el país.

El derrumbe del techo de Jet Set en Santo Domingo ocurrió antes de la 1 de la madrugada del 8 de abril de 2025, durante una presentación de Rubby Pérez, y dejó 236 muertos y más de 100 heridos. (REUTERS/Erika Santelices)
El derrumbe del techo de Jet Set en Santo Domingo ocurrió antes de la 1 de la madrugada del 8 de abril de 2025, durante una presentación de Rubby Pérez, y dejó 236 muertos y más de 100 heridos. (REUTERS/Erika Santelices)

Entre las víctimas se encontraban figuras públicas y ciudadanos de distintos sectores sociales. El fallecimiento del exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador de modas Martín Polanco, la gobernadora de Montecristi Nelsy Cruz y un hijo del ministro de Obras Públicas Eduardo Estrella, junto con empleados y asistentes al evento, amplió el impacto del desastre a nivel nacional, según informó EFE.

La madrugada del accidente estuvo marcada por escenas de incertidumbre y conmoción en los alrededores de Jet Set. Cientos de familiares y amigos acudieron al lugar en busca de información sobre quienes habían asistido al espectáculo, mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros rescatando heridos y recuperando cuerpos. El paso de las horas incrementó la angustia, especialmente cuando algunos heridos fallecieron en centros de salud debido a la gravedad de sus lesiones.

La presencia de personalidades reconocidas y empleados del local entre los fallecidos reforzó la dimensión social del desastre, que dejó imágenes de duelo y solidaridad en toda la comunidad.

La investigación de la Fiscalía dominicana concluyó que el colapso en Jet Set se produjo por la sobrecarga estructural del techo y por modificaciones sin estudios técnicos ni mantenimiento. (AP Foto/Matías Delacroix)
La investigación de la Fiscalía dominicana concluyó que el colapso en Jet Set se produjo por la sobrecarga estructural del techo y por modificaciones sin estudios técnicos ni mantenimiento. (AP Foto/Matías Delacroix)

Una investigación de la Fiscalía dominicana, con apoyo de técnicos internacionales, determinó que la causa del colapso fue la sobrecarga estructural del techo. La instalación de equipos de climatización de gran tamaño y depósitos de agua, sin estudios técnicos previos, debilitó la resistencia de la losa.

Los expertos identificaron que los propietarios ignoraron alertas sobre desprendimientos y omitieron el mantenimiento necesario, además de realizar modificaciones sin aval profesional. El accidente de Jet Set, uno de los lugares más conocidos de la vida nocturna de Santo Domingo, conmocionó a la sociedad dominicana por la magnitud de la tragedia y el perfil de las personas afectadas.

Temas Relacionados

Santo DomingoRepública DominicanaDerrumbeHomicidio culposoCaso Jet Set

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Malestar, desafíos y esperanza ante el nuevo gobierno, según sondeo privado

El Gobierno de Asfura no logra total aprobación de la población, así lo revela el 15ª Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) que reflejó que más de la mitad de los encuestados expresa descontento y desconfianza hacia las instituciones

Honduras: Malestar, desafíos y esperanza ante el nuevo gobierno, según sondeo privado

Más de $10 millones en indemnizaciones para extrabajadores del Hospital Rosales, afirma ministro de Trabajo de El Salvador

El Ministerio de Trabajo anunció que la instrucción presidencial permitió que los extrabajadores del Hospital Rosales recibieran sus compensaciones legales en un proceso que el Colegio Médico calificó como un avance

Más de $10 millones en indemnizaciones para extrabajadores del Hospital Rosales, afirma ministro de Trabajo de El Salvador

El actor Chris Hemsworth comparte los momentos más destacados de sus vacaciones familiares en Costa Rica

El australiano eligió este país centroamericano y registró jornadas de surf, pesca, escalada y saltos en cascadas, además de un tramo aéreo con tormenta

El actor Chris Hemsworth comparte los momentos más destacados de sus vacaciones familiares en Costa Rica

Expertos de 14 países buscan en Panamá los mejores cafés de especialidad del año

La cata internacional definirá los lotes que participarán en la subasta electrónica del 23 de septiembre, uno de los eventos más esperados por compradores de café de alta gama

Expertos de 14 países buscan en Panamá los mejores cafés de especialidad del año

Las autoridades de Guatemala cifran en unos 382.7 millones de dólares el valor de los decomisos antidrogas

La Dirección Antinarcóticos de la Policía informó que entre el 1 de enero y el 27 de julio se incautaron drogas, dinero y bienes, además de capturar a miles de personas vinculadas a estas redes

Las autoridades de Guatemala cifran en unos 382.7 millones de dólares el valor de los decomisos antidrogas

TECNO

El origen de Nvidia: el proyecto para transformar las PC en consolas de videojuegos que fracasó y redefinió a la empresa

El origen de Nvidia: el proyecto para transformar las PC en consolas de videojuegos que fracasó y redefinió a la empresa

Ver la Conmebol Sudamericana en Fútbol Libre o Tarjeta Roja no es gratis: roban tus datos

Qué es la Expedición Toyota y cómo aprovecharla para probar tecnología en rutas todoterreno

Versiones falsas de Google y archivos PDF atacan gobiernos y empresas en Latinoamérica

Fondos de pantalla de la NASA para PC y celular: cómo descargarlos gratis y en HD

ENTRETENIMIENTO

Vittoria Ceretti en Vogue: la novia de DiCaprio habló del amor y la moda sin etiquetas

Vittoria Ceretti en Vogue: la novia de DiCaprio habló del amor y la moda sin etiquetas

“La heroína silenciosa”: Tom Holland habla del impacto de Sadie Sink en la nueva película de Spider-Man

Así luce Richard Gere a los 76 años

Exnovia de Liam Payne se borró el tatuaje en homenaje al cantante

James Marsden regresó como Cíclope y contó cómo fue volver al universo Marvel después de 25 años: “Maldición, estoy en forma“

MUNDO

Israel advirtió que está preparado para ampliar su avance militar en el sur del Líbano

Israel advirtió que está preparado para ampliar su avance militar en el sur del Líbano

Estados Unidos prohibió el ingreso de robots chinos por riesgos de espionaje y accesos remotos

Douglas Stuart y Marlon James lideran la lista Booker 2026

El Ejército israelí acusó a Hezbollah de violar la tregua y de lanzar un dron en el sur del Líbano

Yemen denunció que los rebeldes hutíes planean imponer tarifas para el tránsito por el Mar Rojo