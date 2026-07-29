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Por qué la Concacaf rechazó el plan de la FIFA para vender parte de la Copa del Mundo a inversores

El organismo regional cuestionó la forma del anuncio y encendió una disputa institucional que suma aliados clave

6 de julio de 2025; Houston, Texas, EEUU; El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani (izquierda), junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asisten al partido entre México y Estados Unidos durante la final de la Copa Oro 2025 en el NRG Stadium. Crédito obligatorio: Mark J. Rebilas-Imagn Images
6 de julio de 2025; Houston, Texas, EEUU; El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani (izquierda), junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asisten al partido entre México y Estados Unidos durante la final de la Copa Oro 2025 en el NRG Stadium. Crédito obligatorio: Mark J. Rebilas-Imagn Images
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La Concacaf rechazó este miércoles el plan de la FIFA para vender participaciones minoritarias en sus operaciones comerciales y en la Copa del Mundo a inversores privados. La confederación dijo que conoció la iniciativa por los medios y no por canales oficiales, según se detalla en una nota de la agencia EFE.

El organismo que rige el fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe afirmó que se enteró del proyecto a través de publicaciones periodísticas y, después, mediante un comunicado de prensa.

Concacaf tuvo conocimiento de este asunto únicamente a través de informaciones publicadas por los medios de comunicación y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa”, señaló la confederación en un comunicado.

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El plan de la FIFA y el financiamiento ofrecido

La FIFA anunció el martes la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial valorada en USD 20,000 millones que concentraría las operaciones comerciales y de eventos del organismo, incluida la Copa del Mundo.

El plan prevé vender participaciones minoritarias de hasta el 20% a inversores externos para captar hasta USD 4,200 millones. El proyecto aún requiere la aprobación de las 211 asociaciones miembro.

A cambio, la FIFA prometió destinar USD 20 millones por asociación en financiación inmediata para proyectos especiales, más otros USD 20 millones por asociación en fondos del programa Forward para el período 2027-2030, cuatro veces más que los USD 8 millones actualmente presupuestados.

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El guatemalteco Yordi Aguilar (c) disputa el balón con el costarricense Dax Palmer (2-d) durante el partido de la primera jornada del torneo sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que se jugó este viernes en el estadio Cuauhtémoc en Puebla. EFE/ Hilda Ríos
El guatemalteco Yordi Aguilar (c) disputa el balón con el costarricense Dax Palmer (2-d) durante el partido de la primera jornada del torneo sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que se jugó este viernes en el estadio Cuauhtémoc en Puebla. EFE/ Hilda Ríos

Las críticas de las confederaciones y de Europa

La Concacaf no fue la única en cuestionar la iniciativa. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que agrupa a 47 federaciones, también expresó su decepción por no haber podido examinar la propuesta antes de que se hiciera pública.

Sumadas las 41 asociaciones de la Concacaf, las 47 de la AFC y las 55 de la UEFA, las confederaciones que criticaron abiertamente el plan o expresaron reservas reúnen a 143 de los 211 miembros de la FIFA.

La UEFA fue la más dura. “El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comercializar”, advirtió el organismo europeo, que calificó la iniciativa de cruzar “una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar” y convocó una reunión virtual de urgencia con sus 55 federaciones para coordinar una respuesta.

Arranca la Copa Centroamericana Concacaf 2026 con 20 clubes y seis cupos continentales. (Imagen de cortesía)
Arranca la Copa Centroamericana Concacaf 2026 con 20 clubes y seis cupos continentales. (Imagen de cortesía)

Desde Bruselas, el comisario europeo de Deportes Glenn Micallef también se expresó. “Cuando el valor de las inversiones depende de decisiones tomadas por la FIFA, eso plantea preguntas profundas sobre gobernanza, independencia y conflictos de interés”, escribió en X, con un mensaje directo: “Manos fuera de nuestro juego”.

La discusión sobre el proceso y la gobernanza

La Concacaf encuadró su rechazo en términos institucionales. “De manera conjunta, la FIFA, las confederaciones y cada una de las asociaciones miembro tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del fútbol”, subrayó el comunicado.

La objeción de fondo compartida por las confederaciones críticas es que un proyecto de esta magnitud fue diseñado y hecho público sin que los órganos de gobierno tuvieran la oportunidad de debatirlo, analizarlo ni votarlo antes de que llegara a la prensa.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, también se pronunció en redes sociales: “La Copa del Mundo no es un producto. Una vez que vendes un trozo de ella, la has vendido”.

La FIFA, por su parte, sostiene que conservará el control mayoritario de la nueva filial y que las decisiones sobre gobernanza deportiva, calendarios y regulación permanecerán bajo su autoridad exclusiva.

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