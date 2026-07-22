El Salvador

El Salvador: Capturan a motociclista por presuntamente arrollar y causar la muerte de un anciano

La Policía Nacional Civil informó que la víctima falleció durante el traslado al hospital, tras ser impactada en el kilómetro 112 de la vía entre La Hachadura y Sonsonate

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Una cinta amarilla con el texto "Escena del crimen" en letras negras mayúsculas atraviesa la parte inferior de la imagen sobre asfalto gris texturizado.
Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el municipio de San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán Sur, un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conecta La Hachadura con Sonsonate dejó como saldo la muerte de un adulto mayor. Según reportó la Policía Nacional Civil (PNC), René Alejandro C., de 36 años, conducía una motocicleta cuando presuntamente arrolló a un hombre de 80 años en el kilómetro 112 de la vía. La víctima falleció mientras era trasladada al hospital.

De acuerdo con la PNC, el accidente se registró en la zona de Cara Sucia, un sector con alto tránsito peatonal y vehicular. El informe preliminar de las autoridades detalla que René Alejandro C. manejaba a una velocidad inadecuada para las condiciones del tramo y sin la debida atención al paso peatonal, lo que derivó en la colisión con el adulto mayor.

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De igual manera, la Policía indicó que la inspección de tránsito reveló la falta de precaución por parte del motociclista. Según el post de la institución señaló que “el conductor no respetó los límites de velocidad ni mostró atención al cruce de peatones, factores determinantes en este tipo de hechos”. La investigación oficial sostiene que la imprudencia al volante y la omisión de las normas viales fueron elementos clave en el desenlace fatal.

La PNC identificó a René Alejandro C., como presunto responsable, y confirmó su remisión a la justicia salvadoreña. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La PNC identificó a René Alejandro C., como presunto responsable, y confirmó su remisión a la justicia salvadoreña. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

“Según la inspección de tránsito, el motociclista manejaba a una velocidad inadecuada, además de no ir atento al paso peatonal. Será remitido por homicidio culposo. Si no respetas la ley de tránsito, enfrentarás la justicia”, expresó la policía.

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El caso ha sido tipificado por la PNC como homicidio culposo. De acuerdo con la legislación salvadoreña, este tipo de delito puede implicar prisión para los responsables. Las autoridades confirmaron que René Alejandro C. será remitido a las instancias judiciales correspondientes para responder por el hecho.

Al mismo tiempo, la Policía Nacional Civil reiteró la importancia de respetar las normativas de tránsito, especialmente en zonas rurales y tramos carreteros donde el flujo de peatones es frecuente.

El accidente en San Francisco Menéndez pone nuevamente en agenda la urgencia de fortalecer la educación vial y la vigilancia en las rutas del país. Datos señalan que los atropellos representan una proporción significativa de las muertes por accidentes de tránsito en la región occidental. Las autoridades insisten en la responsabilidad compartida entre conductores y peatones para evitar tragedias similares.

Un hombre mayor con camisa azul y pantalón beige cayendo al suelo junto a una motocicleta roja. El fondo es verde claro.
La inspección de tránsito de la PNC sostuvo que el motociclista no respetó los límites de velocidad ni prestó atención al cruce de peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentan los siniestros viales y víctimas en julio de 2026 respecto al año anterior

Entre el 1 y el 19 de julio de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) reportó un total de 12,592 siniestros viales. Durante el mismo periodo se registraron 8,692 personas lesionadas y 801 fallecidas a consecuencia de estos incidentes. En comparación, en 2025 las cifras para el mismo periodo fueron de 11,452 siniestros, 7,013 lesionados y 652 fallecidos.

Autoridades resaltan la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y seguridad en las vías. Estas cifras evidencian la necesidad de promover una cultura vial responsable y de revisar las políticas públicas orientadas a reducir la siniestralidad y sus consecuencias en la población.

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