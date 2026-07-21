Epidemiólogo salvadoreño alerta sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia por el avance de la “diarrea explosiva”

El dolor abdominal es uno de los síntomas frecuentes de la ciclosporosis, junto con la diarrea acuosa y las náuseas. (Montaje Infobae)

El avance de la llamada “diarrea explosiva”, asociada a la ciclosporiasis, encendió las alertas en El Salvador tras los brotes recientes reportados en Estados Unidos y México.

Expertos en salud pública subrayan la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica y los controles sanitarios, dada la exposición de la población salvadoreña a alimentos importados así como el consumo habitual de comidas en la calle.

De acuerdo con especialistas, el brote original se detectó en los estados de Ohio y Michigan, en Estados Unidos, donde se identificó la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en lotes de lechuga contaminados con agua de mala calidad.

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“A mí lo que me llama la atención de este brote, que ya es una epidemia, es que en Estados Unidos los controles de calidad son bien estrictos”, señaló el doctor Ricardo Lara, epidemiólogo y especialista en Salud Pública, en entrevista para Infobae.

El parásito, transmitido por la vía fecal-oral, se aloja principalmente en frutas y verduras que suelen consumirse crudas, como la lechuga, pepino y el tomate.

Una vendedora lava vegetales en un mercado de México, y un joven exhibe probióticos, en el contexto de una alerta por diarrea emitida por la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones oficiales han vinculado el brote al consumo de lechuga iceberg, aunque la FDA informó que las pruebas de laboratorio sobre verduras mexicanas resultaron ser un falso positivo y que la fuente sigue bajo análisis.

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Por su parte, la Secretaría de Salud de México aseguró que no existe un brote activo en el país, aunque mantiene medidas preventivas y controles en las zonas agrícolas de exportación.

El doctor Lara advirtió que la principal diferencia de este cuadro respecto a otras enfermedades intestinales radica en su “alto gasto”, con evacuaciones abundantes y riesgo elevado de deshidratación.

“La gran diferencia de otras diarreas, es el largo periodo de incubación. Estamos hablando de que puede tardar hasta 14 días en aparecer, lo cual dificulta poder identificar cuál fue el alimento que estaba contaminado con el parásito”, enfatizó el epidemiólogo.

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El especialista remarcó que esta característica complica el rastreo de la fuente, pues pueden pasar varios días entre el consumo del alimento y la aparición de síntomas.

Además, la ciclosporiasis suele manifestarse con malestares leves al inicio: “No da una fiebre tan alta, sino que son síntomas bien sencillos como náusea, vómito, malestar general, un dolor abdominal leve”, afirmó Lara.

Por esa razón, muchas personas pueden restar importancia al cuadro inicial, lo que facilita la propagación y agrava el riesgo de deshidratación si no se busca atención médica.

El contexto salvadoreño, según el epidemiólogo, presenta condiciones propicias para la transmisión. “La lechuga es el vehículo transmisor. Imagine cuántos salvadoreños están entrando o extranjeros están entrando en estos días con las fiestas agostinas.

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¿Y quién no se come una hamburguesa? ¿Y qué hamburguesa no lleva lechuga?”, explicó Lara. A esto se suma la calidad irregular del agua y prácticas de saneamiento insuficientes, especialmente en zonas rurales.

El Salvador registra un promedio diario de 770 casos de diarrea y el 33% de los 154.679 cuadros reportados hasta julio afecta a menores de nueve años. (Farmaceuticonline)

33% de los cuadros diarreicos en El Salvador afectan a niños

Según datos del Ministerio de Salud (Minsal), la red pública atiende a diario un promedio de 770 casos de diarrea en todo el país. De los 154,679 casos registrados hasta la primera semana de julio, el 33% corresponde a menores de nueve años. La incidencia muestra una tendencia a la alza en el último mes, según información oficial publicada hasta este martes 21 de julio.

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Aproximadamente el 5% de los afectados han requerido hospitalización debido a complicaciones como deshidratación. Las autoridades calculan una letalidad del 0.30% para las enfermedades diarreicas agudas atendidas en la red nacional.

Los síntomas iniciales de la ciclosporiasis incluyen náusea, vómito, malestar general y dolor abdominal leve, lo que puede retrasar la consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas de alarma

El doctor Ricardo Lara advirtió que los principales signos de alerta para la población salvadoreña son la aparición repentina de evacuaciones abundantes, conocidas como “diarrea explosiva”, acompañadas de náuseas y vómito.

“Ese es el primer signo de alarma que tenemos que tener”, enfatizó. El especialista añadió que, aunque el cuadro suele presentar fiebre baja, la combinación de diarrea intensa y vómitos puede llevar a deshidratación.

“La lógica es ir un paso antes a que se presente la enfermedad. Por siempre recalcó: Las epidemias no comienzan cuando aparece el primer enfermo, sino que inician cuando la prevención llega tarde”, destacó Lara en entrevista con Infobae.

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Medidas de prevención

El epidemiólogo subrayó la importancia de reforzar las medidas higiénicas en la manipulación de alimentos y el consumo de agua. “La recomendación que daría a nivel del Ministerio de Salud es volver a retomar el lavado de las manos. Volver a retomar que las verduras para consumo en casa ponerle unas gotas de yodo en el agua, desinfectar lo más que se pueda y mejorar esa calidad de agua”, declaró Lara.