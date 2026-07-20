El Salvador

Las zonas francas de Centroamérica concentran el 77% de las operativas en América Latina

El informe de EY registra 633 regímenes en la subregión, de más de 800 en el ámbito latinoamericano, e incluye a Panamá y República Dominicana por su integración económica y su alta densidad

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Nave industrial con líneas de ensamblaje robóticas, cajas de madera apiladas con etiquetas de exportación y un mapa de Centroamérica en la pared.
Cajas de exportación con destinos como Costa Rica, Panamá y República Dominicana se apilan en una moderna nave industrial, donde líneas de ensamblaje automatizadas operan frente a un mapa de Centroamérica y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas francas de Centroamérica concentran 633 de las más de 800 operativas en América Latina, lo que equivale al 77% del total regional, según el informe Zonas Francas, el ecosistema que define la inversión en la región, elaborado por EY.

Esa densidad convierte a la subregión —que incluye a Panamá y República Dominicana por su integración económica— en el núcleo más activo del modelo en todo el hemisferio.

El peso de estos regímenes en las economías nacionales no es marginal. En países como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador, las zonas francas generan entre el 40% y el 80% de las exportaciones totales. Costa Rica encabeza ese indicador: el 60% de sus ventas al exterior proviene de estos regímenes, y una proporción equivalente de la inversión extranjera directa se canaliza hacia ellos.

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Más de 10,000 empresas y cientos de miles de empleos

La subregión alberga más de 10,000 empresas instaladas, conectadas principalmente a cadenas de valor norteamericanas y europeas. Ese volumen ha convertido a Centroamérica en un destino natural para el nearshoring, la estrategia de relocalización productiva que busca acercar la manufactura a los mercados de consumo final.

El empleo directo generado alcanza cifras que definen mercados laborales enteros. Costa Rica supera los 184,000 puestos de trabajo formales en zonas francas; Honduras, los 162,000; y Nicaragua, más de 133,000. Cada uno de esos empleos arrastra encadenamientos indirectos que multiplican el efecto en las economías locales.

Un rasgo que el informe de EY subraya con énfasis es la composición de esa fuerza laboral. En Nicaragua y El Salvador, las mujeres representan más del 50% del empleo en zonas francas, lo que convierte a estos regímenes en instrumentos activos de reducción de brechas de género.

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Mapa de Centroamérica, iconos de comercio y porcentaje 77%. Ocho paneles informativos con datos económicos y de empleo. Logo Infobae.
La región de Centroamérica y el Caribe concentra el 77% de las zonas francas de Latinoamérica y genera un impulso económico y social significativo, según datos de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retorno fiscal que justifica los incentivos

Uno de los argumentos más frecuentes contra las zonas francas es el costo tributario que implican para los Estados. Los datos del informe de EY cuestionan esa lectura.

Puerto industrial moderno con grúas, barcos mercantes, camiones y contenedores apilados, algunos con banderas de Centroamérica.
Un puerto industrial en Centroamérica muestra grúas moviendo contenedores con banderas de países de la región, mientras camiones se dirigen hacia rutas a Norteamérica y Europa, con barcos en el mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En varios países centroamericanos, el retorno económico generado por estos regímenes supera entre 6 y 7 veces el monto exonerado en incentivos fiscales. República Dominicana ofrece el ejemplo más contundente: por cada peso dominicano que el Estado deja de recaudar en gasto tributario, el régimen devuelve RD$7 en actividad económica directa. Si se incorpora el impacto total de la cadena productiva, esa relación escala hasta 14 veces.

El informe concluye que el modelo no representa una carga para las haciendas públicas, sino una herramienta de desarrollo con rentabilidad documentada.

De la maquila al dispositivo médico

La imagen de las zonas francas como enclaves de manufactura de bajo costo y ensamble simple quedó atrás. En la última década, la composición sectorial se transformó hacia actividades de mayor complejidad.

Costa Rica lidera en Centroamérica la producción de dispositivos médicos, un sector que exige estándares regulatorios estrictos y mano de obra calificada. A ese segmento se suman servicios de procesos de negocio (BPO) y de conocimiento (KPO), logística especializada, electrónica y componentes automotrices. La sostenibilidad ambiental y la digitalización de procesos se incorporaron como requisitos operativos, no como opciones.

Ese giro responde a dos presiones simultáneas: las exigencias crecientes de los mercados internacionales y la necesidad de diferenciarse en un entorno global más competitivo.

Planta industrial con máquinas de coser, trabajadores, mesas, cajas rotuladas "Guatemala", "El Salvador", "Honduras" y un mural de igualdad.
Un grupo diverso de operarios trabaja en una planta textil moderna de Centroamérica, donde se observa un mural de equidad de género y cajas de exportación para la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá y el nodo logístico regional

Dentro del ecosistema, Panamá ocupa un lugar específico. La Zona Libre de Colón funciona como el principal hub logístico de la subregión, con una posición geográfica que facilita la redistribución hacia América del Norte, del Sur y Europa. Su modelo complementa al de los países del istmo, que han construido marcos regulatorios estables orientados a la formación de clusters industriales.

República Dominicana, por su parte, se consolida como el referente en número y sofisticación de parques industriales y empresas instaladas, seguida por Costa Rica y Honduras en ese ordenamiento.

Los retos que el modelo aún debe resolver

El informe de EY no presenta un panorama sin tensiones. Aunque el modelo superó su fase inicial de adopción y opera en una etapa de madurez, persisten desafíos que condicionan su sostenibilidad a largo plazo.

La dependencia de sectores de baja complejidad en algunos países sigue siendo un riesgo. La necesidad de mayor diversificación sectorial, el impulso sostenido a la innovación tecnológica y la consolidación de marcos regulatorios que ofrezcan certeza a los inversionistas en horizontes de largo plazo son las tres áreas que el documento identifica como prioritarias.

La resiliencia demostrada durante la pandemia y los episodios de volatilidad geopolítica reciente habla a favor del modelo. Su estabilidad normativa y la disponibilidad de talento especializado mantuvieron la confianza de las multinacionales en momentos en que otras plataformas productivas fallaron. Pero sostener esa confianza hacia adelante requiere una transformación activa, no solo la administración de lo construido.

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