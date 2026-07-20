El Salvador

El Salvador: la mitad de los proyectos activos en el área metropolitana son de vivienda

La OPAMSS reporta que, además del predominio habitacional, el auge de proyectos mixtos, turísticos y logísticos transforma el perfil urbano de San Salvador, impulsado por el crecimiento del turismo y la llegada de nuevas inversiones

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El área metropolitana registra 684 proyectos activos en ejecución y la mitad corresponde a desarrollos habitacionales. (Infobae Centroamérica)
El área metropolitana registra 684 proyectos activos en ejecución y la mitad corresponde a desarrollos habitacionales. (Infobae Centroamérica)

Existen 684 proyectos activos en el área metropolitana, todos en fase de ejecución. De estos, el 50% corresponde a desarrollos habitacionales, lo que representa una proporción significativa dentro de la dinámica inmobiliaria de la zona.

Los proyectos de uso mixto abarcan cerca del 20% de la cartera y corresponden a iniciativas de gran escala, con inversiones superiores a los USD 900 millones.

Este tipo de desarrollo integra funciones de logística, vivienda, comercio y servicios en un mismo espacio, permitiendo atender distintas necesidades en un solo entorno, según explicó Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) en entrevista matutina de radio YSKL.

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En áreas como Apopa y Nejapa, los proyectos se diseñan considerando la vocación territorial de cada municipio. En algunos casos predomina el componente habitacional, mientras que en otros se priorizan espacios para almacenamiento, logística, comercio o entretenimiento.

Los proyectos turísticos representan un 16% del total y han duplicado su participación en la cartera respecto a 2024. El segmento de almacenamiento y logística pasó de 5% a 12% en los últimos dos años.

Rigurosidad técnica y planificación

Rodríguez indicó, en la entrevista en YSKL, que los proyectos administrados por la OPAMSS cumplen con normas antisísmicas y estudios técnicos de suelo.

La institución ha realizado inversiones en tecnología y ha establecido alianzas internacionales, como la cooperación con equipos técnicos de la República Checa, para fortalecer la evaluación geotécnica.

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La OPAMSS exige normas antisísmicas y estudios de suelo, y reforzó la evaluación geotécnica con tecnología y cooperación de la República Checa. (Foto: cortesía)
La OPAMSS exige normas antisísmicas y estudios de suelo, y reforzó la evaluación geotécnica con tecnología y cooperación de la República Checa. (Foto: cortesía)

La planificación y ejecución de los proyectos se apoyan en la coordinación con otras instituciones. Existen acuerdos de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte y empresas tecnológicas como Google, que aportan herramientas para analizar el tráfico y la movilidad en tiempo real. Estas colaboraciones permiten anticipar y gestionar desafíos urbanos, facilitando la integración de nuevas infraestructuras públicas y privadas.

Nuevas tendencias y desarrollos urbanos

La OPAMSS impulsa el modelo de super distritos, que busca transformar zonas urbanas de alto potencial mediante la convergencia de inversiones públicas y privadas.

Rodríguez anunció el lanzamiento próximo de un proyecto piloto bajo este enfoque, cuyo objetivo es medir el impacto y ajustar la normativa según las necesidades que se identifiquen en el proceso.

La planificación de super distritos se basa en identificar áreas con capital en ejecución y coordinar su transformación de forma integral y replicable en otros sectores del área metropolitana.

En el ámbito turístico y comercial, la zona de Surf City destaca por la llegada de nuevas cadenas hoteleras internacionales. Rodríguez confirmó la ejecución del JW Marriott en la zona de Multiplaza, así como la negociación de otros proyectos hoteleros en coordinación con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Vivienda y la Secretaría de Comercio.

La llegada de estos capitales internacionales está vinculada a la eficiencia administrativa y los estándares técnicos de las instituciones. Surf City se posiciona como uno de los principales destinos para turistas internacionales, seguido del centro histórico y otras regiones. La estrategia institucional busca trasladar la dinámica de inversión al sector privado para consolidar el desarrollo inmobiliario y urbano.

La OPAMSS impulsa super distritos como modelo de desarrollo urbano y prepara un proyecto piloto para ajustar la normativa en el área metropolitana. (Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)
La OPAMSS impulsa super distritos como modelo de desarrollo urbano y prepara un proyecto piloto para ajustar la normativa en el área metropolitana. (Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

Este dinamismo turístico ha tenido un impacto directo en la construcción de viviendas, hoteles y servicios relacionados. Rodríguez mencionó que, hace aproximadamente cuatro años, El Salvador recibía alrededor de 1.2 millones de turistas, mientras que actualmente la cifra se aproxima a los cinco millones.

Este aumento sostenido de visitantes ha generado una demanda adicional de infraestructuras de alojamiento, restaurantes y servicios asociados.

Rodríguez señaló que el turismo, junto con la construcción, son sectores que están dinamizando la economía salvadoreña. La estrategia institucional apunta a mantener el crecimiento mediante la coordinación entre el sector público y privado, con el objetivo de sostener la actividad y procurar el equilibrio del sector.

Modernización y eficiencia institucional

La modernización administrativa ha reducido los tiempos de trámite en aproximadamente un 80%. La plataforma digital NICCS permite analizar la viabilidad de proyectos en cuestión de segundos, con acceso a 155 capas de información georreferenciada que incluyen datos sobre suelo, riesgos ambientales, oceanografía y otros factores relevantes para la planificación urbana.

La implementación de la firma electrónica certificada ha contribuido a agilizar los procesos administrativos y mejorar la transparencia en la gestión de proyectos.

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