El Salvador

Conexión aérea directa entre San Salvador y Ciudad de Guatemala se reactivó este lunes

La iniciativa del Inguat y TAG Airlines restablece un enlace entre ambas capitales con cuatro frecuencias semanales, orientado a ofrecer una alternativa a los trayectos por carretera usados hasta ahora

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Banderas de El Salvador y Guatemala, con una aeronave de TagAirlines en pista y otra en vuelo. Tripulación y personal de tierra saludan en un aeropuerto.
Tripulantes de TagAirlines y personal de tierra despiden un avión en la pista, con las banderas de Guatemala y El Salvador ondeando en el primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conexión aérea directa entre Ciudad de Guatemala y San Salvador, El Salvador se reactivó este lunes y restableció una conexión aérea entre ambas capitales. La iniciativa, liderada por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la aerolínea TAG Airlines (Transportes Aéreos Guatemaltecos), introduce una alternativa de transporte aérea entre las dos capitales.

Según informó la agencia de noticias EFE, la ruta contará con cuatro vuelos semanales, utilizando aeronaves ATR 72-500 de TAG Airlines, cada una con capacidad para 72 pasajeros. La ruta apunta a captar a viajeros que hasta ahora dependían del transporte terrestre, con trayectos más prolongados, según dijo Mario Maldonado, director de Desarrollo de Producto Turístico del Inguat.

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La aerolínea proyecta movilizar cerca de 8,000 pasajeros al mes y generar 65 nuevos empleos directos en las terminales y áreas de mantenimiento tanto en Guatemala como en El Salvador.

La iniciativa, impulsada por el Inguat y TAG Airlines, recibió el respaldo del Gobierno de El Salvador, ya que destacó que busca ampliar la conectividad estratégica y aprovechar el creciente flujo de viajeros entre ambos países. El Salvador representa el principal mercado emisor de turistas para Guatemala, indica la nota de EFE.

Primer plano de un avión blanco de Tag Airlines con hélice azul en una pista de aeropuerto, con personal y equipo terrestre al fondo
Un avión de Tag Airlines en la pista del aeropuerto, preparándose para el reinicio de los vuelos entre Guatemala y El Salvador, lo que impulsa la conectividad regional. (El Metropolitano Guatemala gracias)

De hecho, la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, destacó que más de 1.5 millones de salvadoreños visitaron Guatemala en 2025 por motivos turísticos, familiares y comerciales. La funcionaria señaló: “Con esta nueva ruta se espera tener alrededor de 1,000 pasajeros al mes entre El Salvador y Guatemala. Eso le dará otra opción a muchos guatemaltecos que quieren venir y a salvadoreños que quieran ir a Guatemala”, según declaraciones recogidas por la Secretaría de Prensa del Gobierno salvadoreño.

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La presidenta y CEO de TAG Airlines, Marcela Torriello, resaltó durante la inauguración: “La reapertura de nuestra ruta Guatemala y El Salvador es un paso que reafirma nuestro compromiso de seguir impulsando la conectividad regional mediante una operación segura, eficiente y confiable. Creemos que conectar destinos también es conectar oportunidades”. La empresa prevé que la iniciativa facilite el comercio, la movilidad y la integración de las pequeñas y medianas empresas del sector turístico y gastronómico.

Además, el director ejecutivo de la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador (AAC), Homero Morales, consideró que el aumento de frecuencias responde a un mercado que exige mayor conectividad y a la confianza de los operadores aéreos en el país. Según sus palabras, recogidas por la Secretaría de Prensa, la reapertura de la ruta confirma el atractivo y la solidez del mercado salvadoreño para la inversión extranjera en aviación.

Maleta en la cinta de recogida de un aeropuerto (Shutterstock España).
Maleta en la cinta de recogida de un aeropuerto (Shutterstock).

Las proyecciones y el impacto económico

Mario Maldonado, director de Desarrollo de Producto Turístico del Inguat, subrayó en declaraciones recogidas por EFE que este enfoque responde a la necesidad de mejorar la conectividad regional.

Además del turismo, la ruta aérea fortalecerá la integración de pequeñas y medianas empresas hoteleras y gastronómicas de la región, según Hugo Rodríguez, embajador de El Salvador en Guatemala.

El proyecto de TAG Airlines e Inguat responde a una tendencia regional de recuperación y expansión de la conectividad aérea, afectada durante los años previos por restricciones sanitarias y desafíos económicos. La apuesta por aviones de mediano alcance y capacidad ajustada busca optimizar la ocupación de asientos y garantizar la viabilidad comercial de la ruta.

El interés en dinamizar el turismo y los negocios se refleja en la creación de empleos directos, tanto en las terminales aeroportuarias como en los servicios de mantenimiento. TAG Airlines prevé que la apertura de esta ruta contribuya a la reactivación de la economía local y a la consolidación del sector servicios en ambos países.

La iniciativa amplía las opciones de transporte entre Guatemala y El Salvador, que apunta a diversificar las opciones de transporte y a consolidar el liderazgo de ambos países en el turismo centroamericano.

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