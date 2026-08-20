La sequía meteorológica se mantiene en El Salvador, según autoridades

La sequía meteorológica en El Salvador acumuló 13 días consecutivos sin lluvias significativas desde el 7 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sequía meteorológica continúa afectando a El Salvador, con datos recientes que confirman una disminución persistente de las precipitaciones y un incremento de las temperaturas en todo el territorio nacional.

El último informe publicado este miércoles por la Dirección de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente (Marn) advierte que la situación mantiene en alerta a diversas zonas del país centroamericano.

Según el documento, El Salvador atraviesa su tercer periodo de sequía meteorológica en el año, iniciado el pasado 7 de agosto. Hasta la fecha del informe, se han registrado trece días consecutivos sin lluvias significativas, ubicando al país en una condición de sequía meteorológica moderada.

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De acuerdo con la información recopilada por la Dirección de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, otras estaciones meteorológicas han sido clasificadas dentro de la categoría de sequía débil. Las zonas afectadas incluyen los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, Chalatenango, Cabañas, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.

Los acumulados de lluvia en agosto siguen por debajo del promedio y confirman la persistencia de condiciones de canícula en El Salvador. (Cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

Persistencia de la sequía y ola de calor

De igual manera, el informe proporciona detalles sobre la distribución espacial de la sequía, indicando que los acumulados de lluvia continúan por debajo del promedio habitual para agosto, lo que confirma la persistencia de condiciones asociadas a la canícula. El equipo técnico de la Gerencia de Meteorología y el Área de Clima y Agrometeorología señala que, aunque se han producido lluvias puntuales en algunas zonas, estos eventos no han sido suficientes para revertir el déficit hídrico generalizado en el país.

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En cuanto a las temperaturas, el informe advierte que se han mantenido elevadas en diferentes puntos del territorio, especialmente en la zona oriental. El evento de ola de calor sigue activo, con registros extremos en estaciones como Acajutla (Sonsonate), La Hachadura (Ahuachapán) y Perquín (Morazán). Estas condiciones agravan la situación en regiones ya afectadas por la sequía, incrementando el estrés hídrico en cultivos y limitando el acceso a agua para el consumo humano y animal.

El pronóstico prevé lluvias puntuales en el centro y occidente, pero anticipa menos precipitaciones y más sequía meteorológica en la zona oriental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el pronóstico para los próximos días, de acuerdo con el equipo técnico, indica que las lluvias puntuales continuarán en el centro y occidente del país. Sin embargo, en la zona oriental se espera que la disminución de las precipitaciones persista, lo que prolongará las condiciones de sequía meteorológica. Mientras que, las temperaturas máximas previstas oscilan entre 23°C y 30°C en la zona de montaña, 33°C y 36°C en los valles interiores, 38°C y 41°C en la zona oriental, y 36°C y 38°C en la franja costera.

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El citado informe señala que las temperaturas seguirán siendo altas. Persistirán los valores extremos en varias regiones, lo que generará un ambiente muy caluroso en todo el territorio, con mayor intensidad en la zona oriental. La ola de calor se mantendrá en las estaciones ya señaladas y podría alcanzar otras áreas.

La continuidad de la sequía y las altas temperaturas pueden tener consecuencias económicas y sociales de relevancia. La reducción de las precipitaciones impacta directamente sobre la agricultura, principal actividad económica en muchas de las regiones afectadas.