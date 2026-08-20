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Japón registró un déficit comercial de más de 4.000 millones de dólares en julio con exportaciones e importaciones récord

El informe comercial del Ministerio de Finanzas nipón marcó el tercer mes consecutivo en números rojos para Tokio. La persistencia de la inflación mayorista y la fortaleza de las ventas refuerzan la expectativa de que el Banco Central continúe normalizando su política monetaria

Vehículos estacionados para su exportación en el puerto de Yokohama, cerca de Tokio, el 1 de agosto de 2025 (Takuto Kaneko/Kyodo News vía AP/Archivo)
Vehículos estacionados para su exportación en el puerto de Yokohama, cerca de Tokio, el 1 de agosto de 2025 (Takuto Kaneko/Kyodo News vía AP/Archivo)
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Japón registró en julio un déficit comercial de 634.500 millones de yenes (más de USD 4.000 millones), lo que representa el tercer mes consecutivo con saldo negativo pese al aumento de las exportaciones impulsado por la depreciación del yen.

Según informó este jueves el Ministerio de Finanzas japonés, el saldo negativo contrasta con el superávit de 156.284 millones de yenes alcanzado en el mismo mes del año anterior. Las exportaciones crecieron un 23,2% interanual, sumando 11 mil millones de yenes, mientras que las importaciones aumentaron un 27,8% y totalizaron cerca de 12 mil millones de yenes.

Por mercados, el intercambio con China, principal socio comercial de Japón, arrojó un déficit de 775.378 millones de yenes, un incremento del 27,2% respecto a julio del año pasado. Con Estados Unidos, segundo socio, el país asiático obtuvo un superávit de 280.419 millones de yenes, que representa una caída del 50,7% interanual. En relación a Brasil, el déficit llegó a 50.030 millones de yenes, un aumento del 1,7% frente al mismo mes de 2025. Con Chile, el saldo negativo se amplió un 45,1%, alcanzando 129.235 millones de yenes. Japón logró un superávit comercial con México de 83.528 millones de yenes, más del doble del saldo positivo registrado el año anterior. Frente a la Unión Europea, el déficit se redujo un 68,9% y quedó en 87.057 millones de yenes, en un contexto donde las exportaciones al bloque subieron un 19,1 % y las importaciones disminuyeron un 2,3%.

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Además, los volúmenes de importación de petróleo crudo de Japón mostraron una recuperación tras el reemplazo de suministros de Medio Oriente por alternativas procedentes principalmente de Estados Unidos, debido a las interrupciones causadas por el guerra en la región.

El intercambio comercial con China, principal socio económico de Japón, arrojó un déficit de 775.378 millones de yenes, un incremento del 27,2% respecto a julio del año pasado (Europa Press)
El intercambio comercial con China, principal socio económico de Japón, arrojó un déficit de 775.378 millones de yenes, un incremento del 27,2% respecto a julio del año pasado (Europa Press)

Según el economista Koki Akimoto, del Instituto de Investigación Daiwa, “la recuperación de los volúmenes de crudo, combinada con los precios del petróleo persistentemente altos y los mayores envíos de crudo estadounidense más caro, ha estado elevando el valor de las importaciones”.

En términos interanuales, los volúmenes de importación de crudo aumentaron un 5,5%, el primer incremento en cuatro meses, mientras que el valor total de las importaciones se disparó un 87,8%. La guerra en Oriente Medio a principios de año interrumpió el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, disparando los precios del petróleo crudo, productos petroquímicos y otras materias primas, lo que incrementó la factura de importaciones para Japón, país que depende en gran medida de la energía externa.

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Aunque los precios retrocedieron en junio tras la reapertura parcial de rutas marítimas, el impacto en los valores de importación se manifestó con retraso, dado que las cifras aduaneras reflejan contratos pactados semanas antes. El encarecimiento de materias primas y energía también impactó en las cadenas de suministro, contribuyendo a un alza del 7,2 % en los precios al productor en julio respecto al año anterior.

La persistencia de la inflación mayorista y la fortaleza de las exportaciones refuerzan la expectativa de que el Banco de Japón continúe normalizando su política monetaria, con una probable subida de tasas de interés prevista para septiembre.

Señales de tráfico frente al edificio del Banco de Japón en Tokio, Japón. 15 de junio de 2026 (REUTERS/Kim Kyung-hoon)
Señales de tráfico frente al edificio del Banco de Japón en Tokio, Japón. 15 de junio de 2026 (REUTERS/Kim Kyung-hoon)

Las exportaciones de Japón han experimentado crecimiento mensual sostenido durante casi un año, según datos del Ministerio de Finanzas. En julio, tanto las exportaciones como las importaciones alcanzaron los valores más altos desde que existen registros comparables, en enero de 1979.

El país asiático ha intensificado la búsqueda de fuentes alternativas para las importaciones de energía, en respuesta a las recientes interrupciones en los suministros tradicionales. El Banco de Japón intervino en el mercado cambiario para fortalecer el yen, aunque el impacto resultó limitado y de corta duración. Analistas señalan que la debilidad persistente de la moneda está vinculada a factores estructurales, como el menor peso socioeconómico de Japón.

Actualmente, el dólar estadounidense se cotiza en torno a 158 yenes, por debajo de los niveles de julio, cuando superaba los 160 yenes, pero aún significativamente por encima del valor de hace un año, cuando rondaba los 140 yenes.

Un yen débil favorece a grandes exportadores japoneses como Toyota Motor Corp., ya que incrementa el valor en yenes de las ganancias obtenidas en el exterior. No obstante, la depreciación de la moneda encarece materias primas, alimentos y petróleo importados, incrementando los costos para los consumidores y las empresas nacionales.

(Con información de Reuters y EFE)

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