Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles balísticos contra la región de Kiev: al menos 12 muertos y 33 heridos

El horizonte de Kiev se iluminó cuando los misiles balísticos rusos impactaron en la capital ucraniana la madrugada del jueves.

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Al menos 12 personas murieron y 33 resultaron heridas en Kiev durante un ataque ruso con misiles balísticos contra la capital de Ucrania y su región durante la noche, según informaron las autoridades ucranianas. El bombardeo alcanzó zonas residenciales, almacenes y otras instalaciones, mientras que un centro médico y una institución educativa también sufrieron daños.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó a través de Telegram que el ataque alcanzó varios puntos de la capital. También señaló que personas quedaron atrapadas en un edificio residencial y que se produjeron incendios en distintos lugares.

Klitschko indicó inicialmente que cinco personas habían muerto y más de dos decenas habían resultado heridas. Posteriormente, elevó a 12 el número de fallecidos y a 33 el de heridos en la capital.

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Los servicios de emergencia de Ucrania difundieron imágenes de efectivos que combatían un incendio en un edificio y ayudaban a personas a salir de instalaciones afectadas durante el ataque nocturno.

Un testigo de Reuters informó que escuchó más de una docena de explosiones en la capital.

La Fuerza Aérea de Ucrania había advertido sobre la presencia de misiles rusos Kalibr en las proximidades de la localidad de Kagarlyk, en la región de Kiev, con dirección hacia la capital.

Los servicios de emergencia de Ucrania difundieron imágenes de efectivos que combatían un incendio en un edificio y ayudaban a personas a salir de instalaciones afectadas durante el ataque nocturno (REUTERS)

En el distrito de Brovary, dentro de la región de Kiev, otro ataque causó la muerte de un hombre y heridas a otra persona, según el gobernador regional, Tymur Tkachenko. No estaba claro si ese fallecimiento estaba incluido en el balance de víctimas comunicado por Klitschko.

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“Una instalación industrial resultó dañada. Todos los servicios pertinentes están en el lugar y trabajan para extinguir el incendio”, afirmó Tkachenko.

Los ataques también provocaron medidas de seguridad en países vecinos miembros de la OTAN. El mando militar de Polonia informó que movilizó aeronaves y activó sus defensas aéreas para proteger su espacio aéreo, en particular las zonas próximas a Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rumania informó que sus sistemas de radar detectaron objetivos aéreos cerca de la frontera con Ucrania durante la noche. La detección provocó el despegue de dos aviones de combate españoles desplegados en misiones de la OTAN y de un helicóptero de la Fuerza Aérea rumana.

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Según el ministerio rumano, un dron ingresó en el espacio aéreo del país cerca de Galati antes de caer en una zona despoblada de Tulcea.

Rusia también informó de un ataque de drones ucranianos contra su territorio. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, afirmó que 250 drones se dirigieron hacia la región de Moscú entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, y señaló que la mayoría fueron destruidos a una distancia considerable de la capital rusa.

En el distrito de Brovary, dentro de la región de Kiev, otro ataque causó la muerte de un hombre y heridas a otra persona, según el gobernador regional, Tymur Tkachenko (REUTERS)

“Veintiocho drones fueron destruidos en la región de Moscú”, afirmó Sobyanin.

Rusia y Ucrania intercambian ataques con drones y misiles casi a diario desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Los dos países intensificaron sus ataques de largo alcance durante los últimos meses, con un aumento de las víctimas civiles en ambos lados.

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En el plano diplomático, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este mes que Kiev entregó propuestas a los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para un plan destinado a poner fin a la guerra. Zelensky también reclamó en varias ocasiones misiles interceptores para responder a los ataques con misiles.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, afirmó al periódico Izvestia que Moscú no recibió propuestas concretas para posibles nuevas reuniones con los negociadores estadounidenses. No obstante, señaló que Rusia estaría dispuesta a organizar una reunión con poca antelación.

(Con información de AFP y REUTERS)