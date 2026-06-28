Misión salvadoreña rescata con vida a mujer tras 86 horas bajo los escombros en Venezuela

Belkys Josefina Barreto García fue rescatada con vida en Caraballeda, La Guaira, tras 86 horas atrapada bajo los escombros del edificio Breogán. (Vídeo: redes sociales de Nayib Bukele, Presidente de la República)

El rescate de Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, marcó un momento clave en la emergencia que vive la región costera de Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, tras el colapso del edificio Breogán. Después de permanecer 86 horas atrapada bajo los escombros, la mujer fue extraída con vida gracias a una intensa labor de once horas continuas llevada adelante por rescatistas salvadoreños y el equipo USAR de Perú, de acuerdo con la publicación en X del presidente de la República, Nayib Bukele.

El operativo se desarrolló durante la noche y la madrugada, con los rescatistas trabajando sin descanso para sortear los obstáculos que presentaba la estructura derruida. El apoyo internacional resultó fundamental para la coordinación de las acciones y la utilización de herramientas especializadas, lo que permitió acceder hasta la zona donde se encontraba Belkys.

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Una vez fuera de los escombros, los médicos del campamento lograron estabilizar a la sobreviviente, aunque su estado de salud se mantuvo delicado. En respuesta a esta situación, se gestionó un traslado aéreo en helicóptero privado hacia una clínica en Caracas, donde actualmente recibe atención médica especializada. Este traslado buscó reducir al mínimo los riesgos y asegurar un entorno hospitalario adecuado para su recuperación.

El rescate en Venezuela demandó once horas continuas de trabajo nocturno y de madrugada por parte de rescatistas salvadoreños y del equipo USAR de Perú. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Bukele compartió en sus redes sociales una actualización sobre el estado de salud de Belkys, quien ya se encuentra en una clínica privada recibiendo atención médica: “Nos acaban de llamar de la clínica donde está Belkys. Su condición es muy estable. Sus médicos nos dicen que estemos tranquilos. También nos informaron que ninguno de ellos cobrará honorarios. Un lindo gesto, como muchos otros que hemos visto todos los días en Venezuela”.

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El Salvador refuerza la asistencia internacional tras los terremotos

Ante la magnitud de los dos terremotos que sacudieron la costa de Venezuela, el Gobierno de El Salvador desplegó una misión humanitaria compuesta por seis aviones, 300 rescatistas y 150 toneladas de equipo e insumos. Esta acción tuvo como objetivo fortalecer la búsqueda, el rescate y la asistencia a los afectados.

El grupo USAR El Salvador ha trabajado en la localización y recuperación de víctimas desde su llegada, utilizando maquinaria especializada y herramientas adicionales para acceder a las áreas más comprometidas por el colapso estructural.

El Gobierno de El Salvador envió a Venezuela seis aviones, 300 rescatistas y 150 toneladas de equipo e insumos tras los terremotos en la costa. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La presencia de la misión salvadoreña fue valorada por autoridades internacionales, quienes reconocieron el esfuerzo internacional en uno de los momentos más críticos para Venezuela.

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Apoyo internacional y despliegue masivo de ayuda

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que 24 países de la comunidad internacional han enviado ayuda directa para afrontar la emergencia provocada por los catastróficos terremotos. Hasta este domingo, las operaciones permitieron canalizar 521 toneladas de suministros, 86 equipos caninos y más de 2,741 especialistas en búsqueda y salvamento que ya colaboran con los equipos locales.

Este refuerzo internacional ha permitido ampliar la capacidad de respuesta en las zonas más afectadas e incrementar el alcance de las labores de rescate y asistencia, en coordinación con las autoridades venezolanas.

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 dejaron 1.430 fallecidos, 3.238 heridos y 3.142 familias afectadas en La Guaira, donde las autoridades declararon el área de desastre y establecieron control militar. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El doble terremoto, con magnitudes de 7.2 y 7.5, dejó un saldo de 1,430 personas fallecidas, según el último informe oficial. Además, se reportaron 3,238 heridos y 3,142 familias afectadas, la mayoría en el estado La Guaira.

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La gravedad de los daños llevó a las autoridades a declarar la zona como área de desastre y a establecer el control militar en la región. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, solicitó a la ciudadanía no viajar hacia La Guaira para facilitar el traslado de maquinaria pesada y de los heridos.

La emergencia ha movilizado a equipos de rescate y asistencia, mientras la atención humanitaria y la colaboración internacional se mantienen como prioridades ante la magnitud de la catástrofe.