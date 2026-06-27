El Salvador

El rezago tecnológico frena a las pymes centroamericanas

Un estudio del Banco Mundial señaló que la baja conectividad, los pocos recursos técnicos y la escasa asesoría dificultan la modernización de negocios pequeños, con diferencias marcadas entre países como Costa Rica y República Dominicana

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CEPAL destaca éxitos de innovación en El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Foto Infobae/Imagen ilustrativa asistida con IA
La innovación es clave para las empresas en El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Foto Infobae/Imagen ilustrativa asistida con IA

La integración de pequeñas y medianas empresas (pymes) a plataformas digitales representa una oportunidad para potenciar el crecimiento económico y reducir las brechas tecnológicas en Centroamérica y República Dominicana.

De acuerdo con un informe del Banco Mundial sobre el impacto de la tecnología en el mercado laboral de la región, la adopción de herramientas digitales y tecnologías de la información continúa siendo desigual, con Costa Rica y República Dominicana a la vanguardia, mientras otros países muestran rezagos.

Según el informe, la limitada penetración de tecnologías digitales en la región tiene efectos directos sobre la productividad y la competitividad de las pymes. Estas empresas, que constituyen en ACRD, enfrentan barreras como la falta de infraestructura, recursos técnicos y acceso a internet confiable, lo que dificulta su modernización y limita su capacidad de competir en mercados globales.

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El informe destaca que la brecha digital se agrava en pymes ubicadas fuera de los principales centros urbanos, donde el acceso a electricidad estable, redes móviles y banda ancha es insuficiente. Este escenario impacta negativamente en la capacidad de las empresas para incorporar soluciones tecnológicas, acceder a financiamiento digital o sumarse a plataformas de comercio electrónico y servicios.

Infografía de Infobae sobre digitalización de pymes en Centroamérica y República Dominicana, con gráficos de beneficios, barreras, recomendaciones y conectividad, un mapa y porcentajes.
Una infografía de Infobae detalla los beneficios, barreras y recomendaciones para la digitalización de pymes en Centroamérica y República Dominicana, indicando que entre el 10% y 40% de ellas aumentaron sus ventas gracias a plataformas digitales en 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit de capacidades digitales

El desarrollo de capacidades digitales es otro desafío. Muchas pymes carecen del conocimiento técnico necesario para aprovechar plenamente los beneficios de la digitalización. La capacitación en habilidades digitales y el acceso a asesoría técnica especializada surgen como prioridades señaladas por los especialistas del sector, quienes consideran que la formación continua y la actualización tecnológica deben formar parte de la agenda pública, plantea el organismo.

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El informe del Banco Mundial sugiere que los gobiernos y organismos multilaterales pueden facilitar el acceso a infraestructura tecnológica básica y promoviendo programas de alfabetización digital. La inversión en educación, especialmente en zonas rurales y entre jóvenes y mujeres, ayuda a cerrar la brecha de habilidades y permitir que las pymes se sumen de manera efectiva a la economía digital.

Qué políticas recomienda el banco

En el plano de las políticas públicas, el informe recomienda implementar servicios de intermediación laboral digitales y sistemas públicos de empleo confiables, capaces de conectar a las pymes con talento calificado y oportunidades de negocio. Además, plantea la necesidad de diseñar incentivos y líneas de crédito específicas para la adopción de tecnologías, así como la creación de plataformas de asistencia técnica que permitan a las empresas superar barreras iniciales.

La integración de las pymes a plataformas digitales mejora la eficiencia, reduce costos operativos, amplía el acceso a mercados internacionales y promueve la innovación en productos y servicios. El informe subraya que la digitalización puede ser especialmente beneficiosa para sectores tradicionalmente excluidos, como mujeres emprendedoras y jóvenes, quienes encuentran en el entorno digital oportunidades de desarrollo económico.

El informe Future of SMB de ASUS indica que la digitalización avanza con rapidez, pero todavía enfrenta trabas por la infraestructura tecnológica
La inversión en educación, especialmente en zonas rurales y entre jóvenes y mujeres, ayuda a cerrar la brecha de habilidades y permitir que las pymes se sumen de manera efectiva a la economía digital, dice el informe. (Imagen ilustrativa)

El informe advierte que la falta de políticas diferenciadas según el nivel de avance tecnológico de cada país podría profundizar las desigualdades existentes. Por este motivo, urge adaptar las estrategias nacionales a las realidades locales, priorizando la inversión en infraestructura y programas de capacitación en aquellos países y regiones donde la brecha digital es mayor.

El vínculo con la economía verde

En cuanto a la sostenibilidad, el informe indica que la transición hacia una economía verde, apoyada en tecnologías digitales, abre nuevas posibilidades para el empleo sostenible, especialmente en sectores como la agricultura y los servicios ambientales. Sin embargo, la proporción de empleos verdes sigue siendo baja, por lo que la integración de pymes a plataformas digitales también puede contribuir a la creación de nuevos nichos laborales asociados a la sostenibilidad.

Pyme latinoamericana
La pandemia aceleró la adopción de tecnologías digitales, pero la región mantiene rezagos importantes (Foto: Shutterstock)

La integración digital de las pymes en Centroamérica y República Dominicana es vista como un motor de desarrollo económico y social, capaz de reducir desigualdades y aumentar la resiliencia de las economías locales. El informe concluye que articular esfuerzos entre sector público, privado y organismos internacionales será necesario para que las pymes puedan aprovechar plenamente el potencial de las tecnologías digitales y cerrar la brecha de desarrollo respecto a otras regiones.

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