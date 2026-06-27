Costa Rica

Encuentran el cuerpo sin vida de turista estadounidense desaparecida en Costa Rica

La joven de 30 años, descrita como un alma aventurera, falleció por ahogamiento tras ser sorprendida por una repentina crecida de río mientras practicaba yoga en las cercanías de las cataratas de Nauyaca

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Rescatistas de la Cruz Roja Costarricense mantuvieron un operativo de búsqueda durante 11 días en las cercanías del río Barú.
Rescatistas de la Cruz Roja Costarricense mantuvieron un operativo de búsqueda durante 11 días en las cercanías del río Barú.

Las labores de búsqueda que mantenían en vilo a la comunidad de Pérez Zeledón y a las autoridades costarricenses llegaron a un trágico desenlace. La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo de un cuerpo femenino sin signos vitales en el sector de Barú, cuyas características coinciden con las de la ciudadana estadounidense Ashley Phillips, de 30 años.

La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 3 de junio, en la zona sur del país, tras un lamentable accidente provocado por las condiciones climáticas. El lamentable incidente se originó en las cercanías de las conocidas cataratas de Nauyaca, un sitio turístico de gran atractivo en la región.

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Según los informes suministrados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Phillips solía acudir a los márgenes del río para practicar yoga y disfrutar de la naturaleza. Fue en ese contexto donde una violenta cabeza de agua una repentina y peligrosa crecida del caudal del río provocada por intensas lluvias en las partes altas la sorprendió y la arrastró de forma inevitable.

La alerta formal por la desaparición de la joven norteamericana fue interpuesta el 7 de junio por la propietaria del alojamiento donde Ashley se hospedaba en Costa Rica, quien notó que la turista había salido de la residencia y no había regresado.

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Ashley Phillips, la turista estadounidense de 30 años cuya desaparición en el Pacífico sur de Costa Rica mantuvo en vilo a su familia y a las autoridades (Cortesía Al tanto).
Ashley Phillips, la turista estadounidense de 30 años cuya desaparición en el Pacífico sur de Costa Rica mantuvo en vilo a su familia y a las autoridades (Cortesía Al tanto).

A partir de ese momento, el OIJ difundió su fotografía y solicitó el apoyo de la ciudadanía, mientras los cuerpos de rescate desplegaban un intenso operativo en las complejas e inhóspitas condiciones del río Barú.

Tras más de una semana de intensas labores de rastreo, el personal de rescate localizó los restos de la joven, el pasado 17 de junio. Debido a la inmensa fuerza del caudal de los días previos, el cuerpo fue hallado atrapado entre troncos y ramas a la orilla del río.

El cuerpo fue recuperado por los rescatistas en horas de la tarde y entregado de inmediato al OIJ, entidad judicial encargada de realizar las diligencias correspondientes y la autopsia para determinar oficialmente las causas del fallecimiento, aunque todo apunta a un ahogamiento accidental.

El Cuerpo de Bomberos de Pérez Zeledón confirma el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el cauce del río de las cataratas de Nauyaca, zona donde se buscaba a la turista estadounidense Ashley Phillips.

Reacción diplomática y el dolor de una familia

El caso encendió las alarmas internacionales. Consultada sobre la tragedia, la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica emitió un comunicado oficial en el que enfatizó que para la administración norteamericana no existe mayor prioridad que la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero. Asimismo, la sede diplomática brindó asistencia a los allegados de la víctima para comprender los procedimientos legales locales, manteniendo una estricta reserva de datos por motivos de privacidad.

Por su parte, la familia de Phillips confirmó el deceso a través de un emotivo y doloroso mensaje difundido en una plataforma de recaudación de fondos (GoFundMe), donde inicialmente se buscaba apoyo para las labores de búsqueda.

La familia de Ashley utiliza la plataforma GoFundMe para costear los preparativos de su funeral y agilizar los trámites de repatriación a Estados Unidos.
La familia de Ashley utiliza la plataforma GoFundMe para costear los preparativos de su funeral y agilizar los trámites de repatriación a Estados Unidos.

En la misma declaración, los familiares describieron a Ashley como una mujer de espíritu aventurero a quien le apasionaba viajar, convivir con la naturaleza y cuidar a los animales. Asimismo, agradecieron profundamente las muestras de apoyo, las oraciones y las donaciones de la comunidad global y local, al tiempo que señalaron que continúan realizando las gestiones y recaudaciones necesarias para lograr la repatriación de su cuerpo.

Finalmente, indicaron que los fondos adicionales recopilados se destinarán a los preparativos de la ceremonia en su honor y a crear un homenaje significativo para perpetuar su memoria.

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