El Salvador

Gobierno de Belice asume la presidencia temporal del SICA

El relevo se formalizó en la sede del organismo en El Salvador, con delegaciones de los ocho Estados miembros y la presencia del vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa

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Ocho personas, siete hombres y una mujer, de pie en las escaleras frente a un edificio con mural, detrás de las letras gigantes que forman 'SICA'
Delegados de Belice y otros países del SICA posan frente a la sede durante la asunción de la Presidencia Pro Tempore de Belice, en un acto que incluyó solidaridad con Venezuela. (SICA (@sg_sica))

Belice asumió este jueves la Presidencia Pro Tempore del SICA, en un acto marcado por la solidaridad con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron ese país sudamericano. El relevo se realizó en la sede del SICA, en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, donde representantes de los ocho países miembros y autoridades regionales participaron en la ceremonia.

El traspaso de la presidencia fue encabezado por República Dominicana, que ostentó el cargo durante el primer semestre de 2026, y que ahora cede el liderazgo temporal a Belice. El evento contó con la presencia del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, así como de delegados de los demás países miembros y funcionarios del organismo, de acuerdo con EFE.

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Durante la ceremonia, Ingrid Figueroa Santamaría, directora ejecutiva de la Secretaría General del SICA, se refirió a la integración centroamericana. “El acto que hoy nos reúne es mucho más que un relevo, es una oportunidad para reafirmar una convicción que ha acompañado a nuestra región durante décadas, que juntos somos más fuertes, más resilientes y tenemos mayores oportunidades para responder a los desafíos, sueños y necesidades de nuestros pueblos”, manifestó la funcionaria en declaraciones recogidas por EFE.

El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, se refirió a la gestión de su país en el semestre anterior para fortalecer la capacidad operativa del sistema. “La integración no se fortalece únicamente cuando adopta nuevas iniciativas, también se fortalece cuando sus instituciones funcionan, cuando sus órganos pueden cumplir las responsabilidades que les asignan”, afirmó Álvarez, según informó EFE.

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La nueva presidencia fue asumida formalmente por el primer ministro de Belice, John Briceño, quien destacó el compromiso de su país con la agenda regional. “Belice recibe la Presidencia Pro Tempore del SICA con un gran sentido de responsabilidad y compromiso”, aseguró Briceño, quien agregó que su gobierno “reafirma su voluntad de dar continuidad a los esfuerzos regionales, así como de contribuir activamente al fortalecimiento del proceso de integración centroamericana”.

Ocho personas, siete hombres y una mujer, de pie en las escaleras frente a un edificio con mural, detrás de las letras gigantes que forman 'SICA'
Delegados de Belice y otros países del SICA posan frente a la sede durante la asunción de la Presidencia Pro Tempore de Belice, en un acto que incluyó solidaridad con Venezuela. (SICA (@sg_sica))

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), fundado en diciembre de 1991, tiene como “objetivo fundamental” integrar a la región para “constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo”, de acuerdo con el portal institucional citado por EFE. Actualmente, el organismo está conformado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana, siendo esta última la incorporación más reciente, en 2013.

El gesto de solidaridad con Venezuela

En el contexto de la ceremonia, los asistentes dedicaron un minuto de silencio por las víctimas de los dos terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles anterior. Según el reporte de EFE, fue el canciller dominicano quien propuso el gesto y expresó: “Es de todos conocido la tragedia ocurrida el día de ayer en Venezuela y que en estos momentos sabemos que han ocurrido serias pérdidas humanas y materiales”, al tiempo que instó a los presentes a mostrar solidaridad.

Personal de rescate que será desplegado para brindar apoyo a los afectados por los terremotos en Venezuela aborda una aeronave en la Segunda Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de El Salvador en San Luis Talpa, El Salvador, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Jose Cabezas
Personal de rescate que será desplegado para brindar apoyo a los afectados por los terremotos en Venezuela aborda una aeronave en la Segunda Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de El Salvador en San Luis Talpa, El Salvador, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El primer ministro de Belice también se refirió a la situación en Venezuela y llamó a la región a prestar toda la ayuda posible. Los datos oficiales más recientes, citados por EFE, indican que la cifra de fallecidos en Venezuela ascendió a 188, mientras que el número de heridos llegó a 1.520. Se reportaron daños en al menos 346 edificaciones, entre edificios residenciales, hospitales y centros comerciales.

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