El Salvador

Brecha digital y ciberseguridad: El desafío tecnológico que aprieta a la pequeña empresa salvadoreña

En el Día del Empresario, celebrado este 18 de junio en El Salvador, la transformación digital se presenta como el gran desafío para miles de pequeños negocios, que enfrentan riesgos crecientes por la falta de inversión en tecnología y ciberseguridad

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Infografía detallada sobre la brecha digital y riesgos cibernéticos para MIPYMES en El Salvador, mostrando un negocio encadenado y estadísticas clave.
Las micro y pequeñas empresas en El Salvador enfrentan una brecha digital significativa y crecientes riesgos cibernéticos debido a la baja adopción tecnológica y la escasa inversión en ciberseguridad, lo que amenaza su continuidad comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras en El Salvador se reconoce el esfuerzo de quienes impulsan la economía en el Día del Empresario, la mayoría de las MIPYMES salvadoreñas sigue rezagada en digitalización y protección frente a delitos informáticos, poniendo en jaque su estabilidad y crecimiento.

El avance tecnológico redefine las reglas de la competitividad empresarial, pero revela una brecha creciente entre grandes corporaciones frente a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

De acuerdo con información oficial, solo 20% de las MIPYMES ha integrado herramientas digitales de gestión en sus procesos administrativos, mientras que el resto permanece limitado al uso básico de redes sociales y mensajería para la comercialización.

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La digitalización se ha convertido en un requisito para la supervivencia empresarial. El último informe del Observatorio MYPE de FUSAI destaca que apenas 17.2% de las pequeñas empresas salvadoreñas emplea algún tipo de inteligencia artificial, frente a la adopción de sistemas avanzados por parte de las grandes compañías. Esta brecha tecnológica limita la capacidad de las MIPYMES para competir, exportar y aprovechar fenómenos como el auge del turismo internacional.

El bajo nivel de alfabetización digital es uno de los principales obstáculos. Seis de cada diez dueños de microempresas cuentan solo con educación básica, lo que dificulta la adopción de plataformas de software y limita la introducción de procesos automatizados.

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Según datos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la mayoría de las microempresas no ha superado la digitalización superficial, anclándose a canales tradicionales en un entorno donde la competencia exige cada vez mayor sofisticación.

Esta falta de integración tecnológica tiene consecuencias directas en la productividad y en la capacidad de crecimiento. Apenas 12% de las MIPYMES reúne condiciones mínimas para intentar insertarse en cadenas de exportación globales, según los registros de FUSAI. Mientras tanto, las grandes corporaciones afiliadas a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) canalizan inversiones millonarias en inteligencia artificial y modelos predictivos para optimizar operaciones, captar clientes y protegerse de amenazas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un usuario trabaja en una computadora portátil mientras diferentes alertas de ciberseguridad, como advertencias de vulnerabilidad, malware y cautela, aparecen en pantalla. La imagen resalta los desafíos actuales en la protección de datos y la importancia de la seguridad informática en un entorno digital cada vez más riesgoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciberseguridad, la otra brecha

El riesgo no es solo el estancamiento. La digitalización incompleta expone a las empresas más pequeñas a un nuevo tipo de vulnerabilidad: la ciberseguridad.

El congreso tecnológico CyberWeek 2026, organizado por Camarasal, alertó sobre la precariedad de las inversiones en infraestructura digital entre las MIPYMES.

Según las cifras presentadas en el evento y citadas por Infobae, apenas 3% del presupuesto operativo de estas empresas se destina a tecnología, y solo una fracción mínima corresponde a medidas de protección contra ataques cibernéticos.

El auge de las transacciones digitales, impulsado por regulaciones como la facturación electrónica, ha incrementado la exposición de los pequeños negocios a delitos como el phishing, el ransomware y la extorsión virtual.

“La falta de protocolos de ciberseguridad convierte a las MIPYMES en blancos fáciles para el crimen digital”, advirtió un especialista en tecnología.

La pérdida de bases de datos, el secuestro de información y los fraudes pueden provocar el cierre definitivo de negocios que operan con márgenes mínimos y sin respaldos en la nube.

El impacto de estos riesgos ya se refleja en la economía real. Estudios de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) demuestran que la contribución de las microempresas al Producto Interno Bruto ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, asociada tanto a la competencia desigual como a la incapacidad de capturar oportunidades de mercado.

La brecha digital es un factor que perpetúa la trampa de la subsistencia y la baja productividad.

Tres personas, un hombre, una mujer y un joven, trabajan en una oficina con cajas y herramientas. Uno revisa papeles, otro usa laptop, y el tercero empaca. Logo MIPYMES y bandera de El Salvador al fondo.
Tres personas de distintas generaciones trabajan diligentemente en una pequeña oficina o taller, rodeadas de cajas, laptops y herramientas, bajo el logo de MIPYMES y la bandera de El Salvador, simbolizando el esfuerzo y la resiliencia en el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de gremiales y el Estado

Organizaciones gremiales como Camarasal, y entidades estatales han intensificado los esfuerzos para fomentar la capacitación tecnológica. El acceso a formación en ciberseguridad, administración digital y comercio electrónico se ha consolidado como una prioridad en los programas de apoyo empresarial.

“La digitalización es el nuevo eje de competitividad para la pequeña empresa salvadoreña”, dijo un directivo de Camarasal en declaraciones a Infobae.

El gobierno de El Salvador ha impulsado diversos mecanismos para acelerar la transformación digital de las MIPYMES. Entre las principales acciones se encuentran la creación de la figura legal de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que facilita la formalización y acceso a herramientas digitales; la implementación de políticas para simplificar trámites administrativos a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype); y la obligatoriedad de la facturación electrónica, que ha incrementado el uso de plataformas tecnológicas en el sector.

Adicionalmente, el Estado ha promovido fondos y programas de apoyo financiero enfocados en la modernización tecnológica y ha desarrollado iniciativas de capacitación y sensibilización sobre digitalización y ciberseguridad.

Aunque estos esfuerzos han permitido avances, todavía existen retos importantes para lograr una integración tecnológica plena en las empresas más pequeñas del país.

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