Inundaciones por fuertes lluvias causan estragos en el occidente de El Salvador dejando varias familias evacuadas

Una familia en El Salvador enfrenta la furia de la naturaleza mientras su hogar se inunda por completo. El video muestra la desesperada lucha por salvar algunas de sus pertenencias ante la rápida crecida del agua.

La noche de ayer martes 16 de junio dejó una profunda huella en el occidente de El Salvador, particularmente en el municipio de Metapán. El territorio salvadoreño sufrió los embates del paso de una Onda Tropical que desencadenó intensas precipitaciones, provocando severas inundaciones en diferentes puntos de la geografía nacional, siendo el sector occidental el más castigado por la fuerza de la naturaleza.

Ante la magnitud de la emergencia, los socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña, seccional Metapán, se movilizaron de forma inmediata hacia las zonas más críticas. Desde los primeros reportes de inundaciones, el cuerpo de voluntarios se hizo presente en las calles anegadas para brindar atención médica de primera respuesta, soporte emocional y apoyo logístico a las decenas de personas que vieron cómo el agua ingresaba con fuerza a sus hogares.

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Paralelamente, la Municipalidad de Santa Ana Norte activó de manera urgente sus protocolos de contingencia. Los respectivos equipos municipales, en coordinación con las autoridades de Protección Civil, trabajaron sin descanso durante toda la noche y madrugada. Las labores principales se centraron en realizar evacuaciones preventivas de múltiples familias cuyas viviendas se encontraban en zonas de alto riesgo o completamente inundadas.

Un funcionario detalla las acciones tomadas por la municipalidad de Santa Ana Norte tras la severa tormenta del 16 de junio. Las fuertes lluvias causaron inundaciones en varios sectores, llevando a la evacuación y albergue de familias en Metapán.

Los afectados fueron trasladados de inmediato a albergues temporales y lugares seguros habilitados por la comuna, donde se les garantizó un techo, colchonetas, víveres y asistencia integral para mitigar el impacto de la crisis.

Durante estas arduas labores de respuesta, los cuerpos de socorro confirmaron la atención de dos personas que resultaron lesionadas a causa de caídas provocadas por el estado resbaladizo del terreno y la fuerza de las corrientes de agua.

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Asimismo, se brindó asistencia prioritaria a varios ciudadanos que habían quedado atrapados en sus vehículos o en el interior de sus propiedades debido al rápido ascenso del nivel del agua. Por lo que, las autoridades de primera respuesta logaron resguardar la integridad física de los habitantes, evitando pérdidas humanas que lamentar.

Aquí tienes una versión mejorada del texto. Se ha pulido la redacción para que tenga un tono más periodístico, fluido y profesional, eliminando repeticiones y mejorando la estructura para que los datos técnicos se entiendan de forma clara y directa:

Pronóstico del tiempo y riesgos: tormentas eléctricas y ráfagas de viento amenazan el territorio nacional

Las autoridades ambientales informaron que, durante la mañana, el cielo se mantendrá entre poco y parcialmente nublado. Sin embargo, las condiciones cambiarán drásticamente a partir de la tarde, cuando se prevé un notable incremento de la nubosidad que dará paso al desarrollo de lluvias y tormentas, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

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Estas precipitaciones afectarán inicialmente a las zonas montañosas del país, con mayor énfasis en las regiones norte y nororiente, expandiéndose luego hacia la franja volcánica, especialmente en las cordilleras del Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec.

Imágenes impactantes muestran calles completamente inundadas en El Salvador durante la noche, mientras los equipos de rescate evalúan la peligrosa situación.

Por la noche, los sistemas de tormentas continuarán activos en el sector montañoso del norte, así como en los valles de las zonas central y noroccidental. Posteriormente, se espera la formación de nuevas lluvias en la costa central y oriental, así como en áreas cercanas a la franja volcánica, condiciones que podrían persistir hasta las primeras horas de la madrugada del jueves.

Este escenario meteorológico estará influenciado principalmente por el paso de una onda tropical, combinado con el flujo del este que transporta humedad desde el sureste, y el apoyo de sistemas en las capas altas de la tropósfera.

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