El Salvador

Inundaciones por fuertes lluvias causan estragos en el occidente de El Salvador dejando varias familias evacuadas

Una noche de intensas lluvias provocó severas inundaciones en el occidente de El Salvador, dejando un saldo de familias evacuadas, personas lesionadas y graves afectaciones materiales, principalmente en el municipio de Metapán

Guardar
Google icon
Una familia en El Salvador enfrenta la furia de la naturaleza mientras su hogar se inunda por completo. El video muestra la desesperada lucha por salvar algunas de sus pertenencias ante la rápida crecida del agua.

La noche de ayer martes 16 de junio dejó una profunda huella en el occidente de El Salvador, particularmente en el municipio de Metapán. El territorio salvadoreño sufrió los embates del paso de una Onda Tropical que desencadenó intensas precipitaciones, provocando severas inundaciones en diferentes puntos de la geografía nacional, siendo el sector occidental el más castigado por la fuerza de la naturaleza.

Ante la magnitud de la emergencia, los socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña, seccional Metapán, se movilizaron de forma inmediata hacia las zonas más críticas. Desde los primeros reportes de inundaciones, el cuerpo de voluntarios se hizo presente en las calles anegadas para brindar atención médica de primera respuesta, soporte emocional y apoyo logístico a las decenas de personas que vieron cómo el agua ingresaba con fuerza a sus hogares.

PUBLICIDAD

Paralelamente, la Municipalidad de Santa Ana Norte activó de manera urgente sus protocolos de contingencia. Los respectivos equipos municipales, en coordinación con las autoridades de Protección Civil, trabajaron sin descanso durante toda la noche y madrugada. Las labores principales se centraron en realizar evacuaciones preventivas de múltiples familias cuyas viviendas se encontraban en zonas de alto riesgo o completamente inundadas.

Un funcionario detalla las acciones tomadas por la municipalidad de Santa Ana Norte tras la severa tormenta del 16 de junio. Las fuertes lluvias causaron inundaciones en varios sectores, llevando a la evacuación y albergue de familias en Metapán.

Los afectados fueron trasladados de inmediato a albergues temporales y lugares seguros habilitados por la comuna, donde se les garantizó un techo, colchonetas, víveres y asistencia integral para mitigar el impacto de la crisis.

Durante estas arduas labores de respuesta, los cuerpos de socorro confirmaron la atención de dos personas que resultaron lesionadas a causa de caídas provocadas por el estado resbaladizo del terreno y la fuerza de las corrientes de agua.

PUBLICIDAD

Asimismo, se brindó asistencia prioritaria a varios ciudadanos que habían quedado atrapados en sus vehículos o en el interior de sus propiedades debido al rápido ascenso del nivel del agua. Por lo que, las autoridades de primera respuesta logaron resguardar la integridad física de los habitantes, evitando pérdidas humanas que lamentar.

Aquí tienes una versión mejorada del texto. Se ha pulido la redacción para que tenga un tono más periodístico, fluido y profesional, eliminando repeticiones y mejorando la estructura para que los datos técnicos se entiendan de forma clara y directa:

Pronóstico del tiempo y riesgos: tormentas eléctricas y ráfagas de viento amenazan el territorio nacional

Las autoridades ambientales informaron que, durante la mañana, el cielo se mantendrá entre poco y parcialmente nublado. Sin embargo, las condiciones cambiarán drásticamente a partir de la tarde, cuando se prevé un notable incremento de la nubosidad que dará paso al desarrollo de lluvias y tormentas, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Estas precipitaciones afectarán inicialmente a las zonas montañosas del país, con mayor énfasis en las regiones norte y nororiente, expandiéndose luego hacia la franja volcánica, especialmente en las cordilleras del Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec.

Imágenes impactantes muestran calles completamente inundadas en El Salvador durante la noche, mientras los equipos de rescate evalúan la peligrosa situación.

Por la noche, los sistemas de tormentas continuarán activos en el sector montañoso del norte, así como en los valles de las zonas central y noroccidental. Posteriormente, se espera la formación de nuevas lluvias en la costa central y oriental, así como en áreas cercanas a la franja volcánica, condiciones que podrían persistir hasta las primeras horas de la madrugada del jueves.

Este escenario meteorológico estará influenciado principalmente por el paso de una onda tropical, combinado con el flujo del este que transporta humedad desde el sureste, y el apoyo de sistemas en las capas altas de la tropósfera.

Temas Relacionados

El SalvadorLluviasOnda TropicalMetapánInundaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá da pasos iniciales para fortalecer resiliencia frente al fenómeno atmosférico de El Niño

Autoridades, comunidades y la FAO realizan talleres para analizar y proponer soluciones capaces de reducir la vulnerabilidad ante sequías y eventos climáticos extremos

Panamá da pasos iniciales para fortalecer resiliencia frente al fenómeno atmosférico de El Niño

Centroamérica se convierte en el principal destino de las exportaciones guatemaltecas en 2026

En el primer cuatrimestre, la región compró USD 1.851 millones y desplazó al mercado de Estados Unidos, que captó USD 1.838 millones, de acuerdo con cifras del Banco de Guatemala

Centroamérica se convierte en el principal destino de las exportaciones guatemaltecas en 2026

“Exitoso sería pasar de ronda”: la meta de Panamá en el Mundial 2026, según el técnico Christiansen

El técnico de la selección de Panamá apunta a ir más allá de sumar un empate en el Mundial 2026 y remarca que la concentración del plantel está marcada por la responsabilidad y la ambición competitiva

“Exitoso sería pasar de ronda”: la meta de Panamá en el Mundial 2026, según el técnico Christiansen

El Ministerio de Industria impulsará una reforma a la Ley de Hidrocarburos en República Dominicana para ampliar la matriz energética

Eduardo Sanz Lovatón planteó llevar al Congreso Nacional una actualización de la norma 112-00 para modernizar la regulación del sector, promover una matriz más diversificada y reducir la exposición del país a la volatilidad externa

El Ministerio de Industria impulsará una reforma a la Ley de Hidrocarburos en República Dominicana para ampliar la matriz energética

El fenómeno de El Niño intensifica el dengue en Costa Rica: cifras, regiones afectadas y secuelas

Durante los últimos episodios de El Niño, el país registró picos históricos de dengue, con más de 61,000 casos en 2023-2024 y un aumento en la circulación de serotipos. Especialistas advierten sobre las secuelas graves y la importancia de la vigilancia epidemiológica

El fenómeno de El Niño intensifica el dengue en Costa Rica: cifras, regiones afectadas y secuelas

TECNO

WhatsApp cambia sus mensajes temporales: así funcionará la opción “ver solo una vez”

WhatsApp cambia sus mensajes temporales: así funcionará la opción “ver solo una vez”

Celebra el primer año de Las Guerreras K-pop con una transmisión de 9 horas y ediciones especiales

Tu próxima experiencia con un control de PlayStation tendría botones que cambian de textura

Ver Inglaterra vs Croacia en FutbolLibre App: por qué es un riesgo y qué alternativas legales existen

Cómo se verían los Saja Boys de Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Toy Story, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Olivia Wilde recuerda su historia con Harry Styles: “Tuvimos la relación más encantadora”

Olivia Wilde recuerda su historia con Harry Styles: “Tuvimos la relación más encantadora”

Cómo Steve Jobs convirtió el desacuerdo en una ventaja para Pixar y por qué rechazaba rodearse de personas que pensaban igual que él

Emily Ratajkowski reaparece en Mallorca con nuevas fotos en bikini tras la polémica por su sesión topless

El emotivo significado de la canción de Andrea Bocelli y EJAE para la Copa del Mundo

Netflix pone fecha al adiós de Heartstopper Forever y presentó su nuevo trailer

MUNDO

Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: por qué el estrecho de Ormuz se convirtió en la principal herramienta de presión geopolítica

Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: por qué el estrecho de Ormuz se convirtió en la principal herramienta de presión geopolítica

Habrían resuelto el misterio de la muerte de Simonetta Vespucci, la musa de Botticelli

Brasil y Japón anunciaron negociaciones para un acuerdo comercial Mercosur-Japón

Xi Jinping admite desequilibrios y dependencia tecnológica, pero evita cuestionar el sistema que lo sostiene

Taiwán anunció la creación de un escuadrón de drones