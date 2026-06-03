La deuda previsional de El Salvador sube a 11.520,42 millones de dólares al cierre de abril

Una pizarra resalta la deuda previsional de El Salvador con números y un gráfico de barras ascendente, acompañada de un ábaco y documentos que representan la magnitud del desafío financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deuda previsional de El Salvador alcanzó USD 11.520,42 millones al cierre de abril de 2026, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) con información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). El saldo subió USD 279,29 millones frente a diciembre de 2025, un alza de 2,48% en cuatro meses.

El aumento se explicó por el comportamiento de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), que pasaron de USD 2.846,94 millones en diciembre de 2025 a USD 3.126,86 millones en abril de 2026. En contraste, los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) cerraron en USD 8.393,56 millones, frente a USD 8.394,19 millones en diciembre.

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De acuerdo con el BCR, la deuda previsional mantiene una tendencia ascendente desde hace varios años. En enero de 2023, el saldo total era de USD 8.444,62 millones; para abril de 2026, ya superaba los USD 11.520 millones, con un aumento acumulado de más de USD 3.075 millones en poco más de tres años.

Los datos del Banco Central de Reserva, con información del Instituto Salvadoreño de Pensiones, muestran que el incremento en cuatro meses respondió casi por completo al avance de los Certificados de Obligaciones Previsionales (Gráfica Infobae, datos BCR)

Emisiones y composición de la deuda

Entre enero y marzo de 2026, el Gobierno realizó emisiones de deuda previsional por USD 236,5 millones, desembolsadas en varios tramos, según las notas técnicas del ISP. Esas colocaciones impulsaron el saldo de los COP y contribuyeron al aumento general de la deuda asociada al sistema de pensiones.

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Al cierre de abril de 2026, los CFT representaban cerca del 72,9% del total, mientras que los COP concentraban alrededor del 27,1%. Pese a esa diferencia, los certificados previsionales explicaron casi todo el crecimiento registrado en lo que iba del año.

En la actualización anterior, correspondiente al primer trimestre de 2026, el BCR reportó que la deuda estatal con los fondos privados de pensiones sumó USD 235,19 millones en el período y superó los USD 11.476 millones acumulados. La comparación interanual mostró que la deuda acumulada a marzo de 2026 era USD 779,21 millones mayor que la de marzo de 2025, equivalente a un crecimiento de aproximadamente 7,3%.

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El banco emisor mostró el movimiento entre diciembre de 2025 y abril de 2026, con un giro marcado en uno de los papeles del Instituto Salvadoreño de Pensiones. Foto: Zakon kz

Durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno empleó USD 92,32 millones en enero, USD 46,76 millones en febrero y USD 96,11 millones en marzo. Según el texto, esos recursos se habrían destinado al pago de pensiones del antiguo sistema público, reformado en 2022.

El esquema de financiamiento y la advertencia del FMI

Esos fondos se obtienen mediante títulos emitidos por el ISP y adquiridos por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), una obligación establecida por ley. Actualmente, los COP suman USD 3.126,86 millones, mientras que los CFT se sitúan en USD 8.393,56 millones.

El Banco Central de Reserva, con datos del Instituto Salvadoreño de Pensiones, reportó que el saldo aumentó 279,29 millones desde diciembre de 2025, un avance de 2,48% entre enero y abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BCR recordó que, desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022, los CFT no generan pagos de capital ni intereses.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el 89% de los activos bajo gestión de las AFP, que llegaron a USD 14.900 millones en 2024, permanecen en títulos de deuda pública, directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras.

Además, el organismo alertó que las pensiones del sistema privado comenzaron a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo común para los afiliados de las AFP, utilizado cuando los pensionados agotan los fondos de sus cuentas individuales.

La población salvadoreña se mantiene a la expectativa de una nueva reforma al sistema de pensiones, un compromiso adquirido por el Gobierno de Nayib Bukele ante el FMI y cuyo plazo de entrega venció el 10 de febrero pasado.

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