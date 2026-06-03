Centroamérica y República Dominicana registró un superávit de USD 6,513.4 millones

El mapa 3D de Centroamérica, con las banderas de sus países, se sitúa junto a un gráfico de barras ascendente que indica 'GROWTH' y 'DOLLARS', y tres grandes pilas de billetes de cien dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región de Centroamérica y República Dominicana cerró 2025 con un superávit de USD 6,513.4 millones en su balanza de pagos, equivalente al 1.4 % del PIB regional, según el más reciente informe de las Estadísticas del Sector Externo Armonizadas divulgado por el Consejo Monetario Centroamericano; el resultado marcó el primer saldo positivo desde 2021 y respondió al crecimiento de las remesas familiares y al aumento de las exportaciones.

La acumulación de activos de reserva llegó a USD 16,617 millones al cierre de 2025, el mayor flujo anual positivo de la serie histórica regional, de acuerdo con el Consejo Monetario Centroamericano. La cifra superó con amplitud los USD 3,500 millones contabilizados durante 2024, según el mismo organismo.

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El cambio fue también visible frente a los dos años anteriores. La región había registrado déficits de USD 1,222.6 millones en 2023 y de USD 1,628.6 millones en 2024, según el informe citado por Centroamérica360.

La mejora interanual alcanzó USD 8,142 millones, un movimiento que reflejó un fortalecimiento de la posición externa de los países miembros, de acuerdo con el Consejo Monetario Centroamericano. El organismo atribuyó ese desempeño al crecimiento sostenido de las remesas familiares y al dinamismo de las exportaciones de bienes.

Billetes de dólar estadounidense en un mercado vibrante de República Dominicana, representando el flujo vital de las remesas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones crecieron 14.5 % y las remesas siguieron como principal fuente externa en varios países

Durante 2025, las ventas externas aumentaron 14.5 % respecto del año anterior, según el informe de las Estadísticas del Sector Externo Armonizadas divulgado por el Consejo Monetario Centroamericano. Ese avance impulsó la entrada de divisas en las economías de la región.

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Las remesas familiares mantuvieron un peso central en varios países. Guatemala recibió USD 25,449.1 millones, Honduras captó USD 12,297.3 millones, República Dominicana obtuvo USD 11,866.3 millones y El Salvador registró ingresos por USD 10,071.6 millones, según el reporte citado por Centroamérica360.

La magnitud de esos flujos también quedó reflejada en su participación dentro de las economías receptoras. En Honduras representaron el 31.1 % del PIB, en El Salvador alcanzaron el 27.4 % y en Guatemala llegaron al 20.6 %, de acuerdo con el Consejo Monetario Centroamericano.

Ese peso convierte a las remesas en un componente central para el financiamiento externo y el consumo interno de esos países, según el organismo regional. La balanza de pagos positiva de 2025 se apoyó precisamente en ese ingreso de divisas junto con el avance exportador.

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Un puerto de contenedores vibrante al atardecer, donde múltiples grúas operan entre filas de mercancía apilada y buques de carga, simbolizando la actividad incesante del comercio global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica y República Dominicana concentraron más de dos tercios de la inversión extranjera directa

La inversión extranjera directa totalizó USD 11,246.8 millones en toda la región durante 2025, según el informe del Consejo Monetario Centroamericano. Costa Rica y República Dominicana concentraron más de dos tercios de esos flujos al captar USD 5,121.8 millones y USD 5,032.8 millones, respectivamente.

En el frente de reservas, Guatemala encabezó la acumulación con USD 7,404.3 millones. Le siguieron Costa Rica con USD 2,684.8 millones y Nicaragua con USD 2,166 millones, de acuerdo con el mismo organismo.

El Consejo Monetario Centroamericano señaló que ese comportamiento fortalece la capacidad de respuesta de las economías ante eventuales choques externos y mejora la estabilidad financiera de la región.

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