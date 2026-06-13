Guatemala

En Guatemala opositor político pide que Arévalo acepte la ayuda de EE.UU. contra los cárteles del narcotráfico

En una declaración pública, el líder político afirmó que rechazar el apoyo estadounidense, invocando la independencia nacional, reduce la capacidad del Ejecutivo para enfrentar al narcotráfico en territorios donde, dijo, la población vive bajo amenaza criminal

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Un avión militar C-17 en pista descarga paletas con logos de USAID. Soldados y vehículos militares están cerca, con montañas cubiertas de árboles al fondo bajo un atardecer.
Un avión de carga C-17 de la Fuerza Aérea de EE. UU. descarga ayuda militar y equipos en Guatemala, fortaleciendo los esfuerzos contra el narcotráfico en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El líder político Oscar Rodolfo Castañeda pidió al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que acepte la asistencia de Estados Unidos contra el crimen organizado, aunque el propio mandatario confirmó que su gobierno ya negocia una ampliación de la cooperación militar antidrogas con Washington para reforzar operativos, inteligencia, capacitación y equipo en los próximos meses.

La negociación en curso contempla cuatro frentes de apoyo: material para operaciones, entrenamiento de equipos guatemaltecos, acompañamiento de expertos para diseñar acciones tácticas y planificación estratégica, e intercambio e integración de inteligencia, según explicó Arévalo.

El presidente también afirmó que Guatemala espera una respuesta formal de Estados Unidos después del envío de una carta pública firmada por el ministro de la Defensa Henry Sáenz.

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Castañeda cuestionó en una declaración pública la postura de Arévalo sobre la soberanía nacional y sostuvo que el rechazo a la ayuda estadounidense no se sostiene. En su mensaje, le atribuyó al presidente la intención de “rechazar la ayuda de Estados Unidos para luchar contra los cárteles de la droga” con el argumento de que esa asistencia afectaría la soberanía nacional.

El dirigente planteó que la pérdida de soberanía ya se expresa en la vida cotidiana de los ciudadanos ante el narcotráfico y las extorsiones. “La soberanía empieza en algo mucho más elemental, ese poder salir a la calle sin pedirle permiso a un criminal o poder abrir un negocio sin pagar una extorsión”, afirmó Castañeda en su declaración pública.

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Hombre de negocios de cabello gris, vestido con traje azul, sentado en un escritorio blanco con un teléfono, un vaso de agua y papeles, frente a una pantalla azul
Oscar Rodolfo Castañeda exigió que Bernardo Arévalo acepte la ayuda de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles de la droga en Guatemala. (Oscar Rodolfo Castañeda)

Arévalo confirmó que Guatemala negocia más equipo, capacitación e inteligencia con Estados Unidos

Arévalo dijo que las conversaciones con Estados Unidos no giran sobre intenciones, sino sobre medidas concretas para intensificar la ofensiva contra las redes de droga y el crimen organizado.

Según el mandatario, la administración estadounidense manifestó su disposición a aumentar los niveles de colaboración con los países que también eleven su esfuerzo contra las drogas, y Guatemala se ubicó en ese marco con un refuerzo reciente de sus operativos.

El presidente precisó que los cambios serán “fundamentalmente cambios en la intensidad, en el nivel de apoyo en el equipo, en el nivel de apoyo en la capacitación, en la calidad y el tipo de equipo que vamos a recibir y que va a ser puesto a disposición de las fuerzas militares guatemaltecas”, según declaró.

Durante la misma intervención pública, una funcionaria del gobierno explicó que el apoyo material no se limita a armamento y puede incluir equipos de visión nocturna.

El mandatario situó la negociación dentro de una cooperación que definió como muy estrecha entre su gobierno y el de Estados Unidos en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Como parte de ese vínculo, afirmó que durante su administración se levantó la prohibición de venta militar a Guatemala, que, según él, llevaba vigente entre 50 años y 70 años.

Castañeda puso el foco en Petén, Huehuetenango, San Marcos, Izabal y Zacapa

En su crítica al gobierno, Castañeda sostuvo que el país vive bajo la amenaza constante de los cárteles de la droga y señaló como zonas afectadas la frontera norte y los departamentos de Petén, Huehuetenango, San Marcos, Izabal y Zacapa. Según su declaración, esas áreas se han convertido en un corredor de la droga, la inseguridad y el miedo.

El dirigente también apeló al respaldo de la iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Como ciudadano, le exijo al presidente de Guatemala que no dude en apoyar la iniciativa del presidente Donald Trump”, afirmó Castañeda en su mensaje, en el que además pidió a los ciudadanos acompañarlo en esa demanda al presidente Arévalo.

La versión del gobierno difiere de ese planteo porque Arévalo aseguró que las conversaciones bilaterales ya avanzaron hasta identificar los términos de la colaboración. Según relató el presidente, el ministro Sáenz sostuvo durante varias semanas reuniones con autoridades estadounidenses.

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