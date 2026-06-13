El Salvador

El Salvador: Prisión para hombre condenado por la muerte violenta de su hijo de cinco meses

La condena se sostuvo con informes médicos que vincularon hemorragias cerebrales, fracturas y traumatismos con una secuencia intencional de violencia atribuida al padre cuando quedó solo con la víctima

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Mano de bebé en blanco y negro, con los dedos ligeramente abiertos y levantados, sobre un fondo blanco liso. Se observan los detalles de la piel infantil.
La sentencia por homicidio agravado se basó en peritajes forenses que acreditaron violencia extrema contra un bebé prematuro con graves complicaciones de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses. Según información de Centros Judiciales, publicada este viernes, la decisión se fundamentó en pruebas forenses que determinaron el uso de violencia extrema contra la víctima, quien se encontraba bajo la custodia de su padre en la vivienda familiar ubicada en el cantón y calle Palo Grande, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.

El infante nació prematuro y con complicaciones graves de salud, situación que requirió su permanencia hospitalaria durante las primeras semanas de vida. El 26 de septiembre de 2024, el personal médico otorgó el alta al menor, con indicaciones estrictas para su seguimiento en el Hospital Nacional Saldaña y la necesidad de cuidados especiales en el entorno doméstico. La información consignada en el expediente judicial evidencia que tales recomendaciones no fueron cumplidas por los responsables del niño.

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Centros Judiciales precisó que el episodio de violencia ocurrió después de que la madre del menor se ausentara del domicilio durante un día, dejando al niño al cuidado exclusivo de Martínez Guzmán. Horas después, el padre se comunicó con la madre para advertirle que el bebé presentaba una inflamación en la cabeza. Al regresar al hogar, la mujer trasladó de inmediato a su hijo a un centro asistencial. El primer diagnóstico realizado en la Unidad de Salud de Rosario de Mora reveló signos clínicos alarmantes: abombamiento de la fontanela, una fractura en el brazo izquierdo y un cuadro de shock hipovolémico.

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses. (Cortesía: Centros Judiciales)
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses. (Cortesía: Centros Judiciales)

Complicaciones por agresiones físicas llevaron al fallecimiento del menor

La gravedad de las lesiones exigió el traslado urgente del menor al Hospital Nacional Saldaña. El 20 de noviembre de 2024, los médicos certificaron el fallecimiento del niño a consecuencia de complicaciones derivadas de agresiones físicas múltiples. El dictamen médico-legal, citado por Centros Judiciales, concluyó que la causa de muerte fue el resultado de hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos y traumatismos craneoencefálicos contusos.

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La autoridad judicial subrayó que el maltrato físico ejercido sobre la víctima comenzó meses antes del desenlace fatal y que Roberto Martínez Guzmán actuó como autor directo. El fallo judicial señala que los hechos fueron cometidos con alevosía, utilizando violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y el estado de salud crítico del menor. “El tribunal valoró que el acusado desplegó un patrón reiterado de agresiones, evidenciado por las secuelas físicas que presentaba la víctima”, recogió Centros Judiciales.

Silueta de un hombre con la espalda hacia el espectador, observando a un bebé recién nacido envuelto en una manta blanca, tumbado en una cuna en una habitación poco iluminada.
El tribunal determinó que el maltrato físico había comenzado meses antes de la muerte y que Roberto Martínez Guzmán actuó con alevosía, abuso de superioridad y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso penal incluyó la captura inmediata de Martínez Guzmán tras confirmarse que la víctima permanecía bajo su cuidado exclusivo en el lapso en que ocurrieron las lesiones mortales. Las autoridades judiciales consideraron decisiva la prueba pericial, la cual permitió reconstruir la cronología de las agresiones y establecer el carácter intencional de los actos.

Centros Judiciales remarcó que el tribunal tomó en cuenta los informes médicos, los testimonios de los profesionales de la salud y las declaraciones de la madre, además del análisis de las circunstancias en que sucedieron los hechos.

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