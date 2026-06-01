El Gobierno de Costa Rica refuerza respaldo a reforma del sistema eléctrico nacional

La iniciativa prevé la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional y una mayor participación privada, ante el reto de duplicar la capacidad energética para 2050 con inversiones superiores a USD 5.000 millones (Captura de pantalla de video institucional de la Presidencia de Costa Rica)

El Gobierno de Costa Rica reiteró este 31 de mayo su respaldo a un proyecto de ley para abrir y modernizar el modelo eléctrico nacional, con la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) y una mayor participación privada en un sector donde hoy el Instituto Costarricense de Electricidad concentra funciones clave.

Durante una cadena nacional de la Presidencia de Costa Rica, la Presidenta Laura Fernández dijo que “el país no está preparado con la carga eléctrica suficiente para enfrentar los próximos veinticinco años”. Sostuvo que para 2050 el país requerirá al menos 8.500 megavatios de capacidad energética, más del doble de los 3.630 megavatios actuales, y que la inversión necesaria supera los USD 5.000 millones.

Fernández afirmó que ese monto no puede ser afrontado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en solitario y vinculó la iniciativa con la necesidad de sostener la atracción de empresas, en especial en zonas francas y sectores de manufactura avanzada, con mayor demanda de electricidad.

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Cambios que propone la iniciativa

El proyecto contempla la apertura de un mercado mayorista de energía, la ampliación de la participación privada y la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional "Ecosen" como organismo encargado de administrar el mercado y planificar el sector, funciones que hasta ahora desempeñaba el ICE.

La propuesta del Gobierno busca abrir el mercado y permitir la participación privada, promoviendo una infraestructura energética capaz de atender la creciente demanda industrial y asegurar el suministro en los próximos años (Captura de pantalla de video institucional de la Presidencia de Costa Rica)

Según el mensaje oficial, el objetivo es mantener la competitividad de Costa Rica en la atracción de inversión extranjera y empleo. Fernández sostuvo que la iniciativa permitirá que el país siga siendo atractivo para esas inversiones, informa el medio El Portal de la Energía.

¿Qué dijo el ICE sobre la capacidad del sistema?

Durante el mensaje, el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, reconoció que la institución no puede afrontar sola el desafío de modernizar la matriz energética. Señaló que muchas plantas eléctricas tienen más de 40 años de antigüedad y requieren inversiones para seguir operando.

“La energía no se puede administrar con dogmas ni con romanticismo. La energía solamente se puede administrar de manera absolutamente técnica, porque es un tema absolutamente técnico”, afirmó Acuña.

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El respaldo a la reforma también fue expresado por representantes de la Cámara de Industrias de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Productores de Energía, que plantearon la necesidad de incorporar más megavatios a la matriz energética y reducir costos para el sector productivo. “Viene una economía global donde la inteligencia artificial demanda electricidad”, dijo Carlos Montenegro, director de la Cámara de Industrias.

La propuesta busca reemplazar funciones clave del Instituto Costarricense de Electricidad, fortalecer la planificación y la administración técnica, y garantizar el suministro energético a industrias y zonas francas en crecimiento (Captura de pantalla de video institucional de la Presidencia de Costa Rica)

Críticas a la apertura y respuesta del Ejecutivo

El debate sobre la apertura eléctrica genera críticas de sectores que advierten sobre posibles riesgos para la soberanía energética y la estabilidad del ICE. En el caso de Claudia Dobles Camargo﻿, diputada costarricense, advierte en plataformas sociales que el proyecto “crea estructuras donde las decisiones podrían quedar sujetas a intereses políticos y empresariales”, entre otras cosas.

Durante la cadena nacional, Fernández planteó si la aprobación del proyecto implicaría despidos en el ICE, aumentos en las tarifas eléctricas o pérdida de competitividad institucional. Acuña respondió de forma negativa en todos los casos.

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El Gobierno también defendió la reforma al recordar experiencias de apertura en telecomunicaciones, banca y seguros que, según la Presidencia, dieron resultados positivos para la economía nacional.