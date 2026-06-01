Honduras

Cruz Roja Hondureña limita operaciones de ambulancias en la frontera con Guatemala

El comunicado oficial del consejo municipal especificó que los traslados internacionales de emergencia quedan restringidos por normativas vigentes, lo que ha generado preocupación entre habitantes que requieren acceso a servicios médicos avanzados en territorio guatemalteco

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Un cartel grande marca la frontera entre Honduras y Guatemala, indicando que el paso está prohibido para ambulancias de la Cruz Roja Hondureña. Hay ambulancias y personal con uniformes rojos, con personas esperando bajo una lona al fondo.
Ambulancias de la Cruz Roja Hondureña y su personal esperan en la frontera con Guatemala, sin poder cruzar para atender a personas que requieren asistencia médica al otro lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frontera entre Honduras y Guatemala enfrenta una serie de desafíos logísticos y legales que afectan la atención médica de emergencia para las poblaciones que residen en zonas limítrofes. El más reciente comunicado del Consejo Municipal Copán Ruinas de la Cruz Roja Hondureña confirma que ninguna ambulancia de la Cruz Roja puede operar fuera de su país de origen, conforme a regulaciones internacionales. Esta restricción ha generado inquietud en la comunidad, especialmente ante la necesidad frecuente de trasladar pacientes a Chiquimula, en Guatemala, donde se concentran servicios médicos especializados.

La región fronteriza ha experimentado un incremento en hechos violentos desde inicios de 2026 y ante ello las autoridades de ambos países han intensificado la presencia de fuerzas de seguridad tras una serie de ataques y operativos antidroga en zonas como Corinto, donde se reportó la muerte de cinco agentes policiales durante enfrentamientos en la frontera.

El pasado 21 de mayo, al menos 19 personas fueron asesinadas a manos de hombres armados, vestidos con uniformes de la Policía, en una finca en el Caribe hondureño, una región golpeada por el narcotráfico y un conflicto agrario que deja cientos de muertos en las últimas décadas.

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Estos incidentes han motivado la implementación de medidas de seguridad y controles adicionales en los pasos fronterizos, complicando aún más la movilidad de ambulancias y la respuesta ante emergencias transfronterizas.

Comunidades campesinas reclaman justicia tras una de las masacres más sangrientas recientes en Honduras. (FOTO: Proceso Digital)
Comunidades campesinas reclaman justicia tras una de las masacres más sangrientas recientes en Honduras. (FOTO: Proceso Digital)

Las restricciones para los traslados médicos

El Consejo Municipal Copán Ruinas informó haber gestionado un permiso especial ante la Cruz Roja Internacional para atender casos que requieren ingreso a Guatemala. El cierre de la frontera después de las 17:00 imposibilita legalmente estos traslados fuera del horario permitido. “Debido al cierre de la frontera después de las 17:00, nuestra institución se ve legalmente imposibilitada para realizar traslados”, detalla el comunicado.

Durante el horario de restricción, el personal sanitario mantiene el compromiso de ofrecer atención primaria y organizar el traslado de pacientes a hospitales hondureños, como el ubicado en Santa Rosa de Copán. La nota institucional subraya que los fondos comunitarios se utilizan exclusivamente para el mantenimiento de ambulancias, combustibles y equipos médicos, garantizando la atención de emergencias diarias sin desvíos presupuestarios.

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El contexto de violencia en la frontera

La situación fronteriza se agrava por el contexto de violencia y la aplicación de medidas de seguridad. De acuerdo con la organización internacional Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), Guatemala amplió recientemente el estado de prevención en varios departamentos, lo que refuerza los controles y limita el tráfico fronterizo. En paralelo, los recientes hechos violentos han provocado respuestas inmediatas de los gobiernos de ambos países, incluyendo refuerzos de tropas y la formación de equipos de investigación conjuntos.

Soldados guatemaltecos uniformados y con equipo táctico viajan en la parte trasera de dos camionetas pickup en un camino de tierra. Rodeados de vegetación frondosa
Miembros del Ejército de Guatemala en vehículos militares patrullan una zona rural, fortaleciendo la seguridad en la frontera con Honduras tras repeler una incursión. (Ejército de Guatemala )

En respuesta a las restricciones, la Cruz Roja Hondureña reitera su compromiso con la población de Copán Ruinas y su entorno. Se mantiene el protocolo de apoyo en emergencias, priorizando la atención inmediata y el traslado a centros médicos nacionales disponibles. La institución lamenta los inconvenientes que estas limitaciones legales puedan causar y reafirma su responsabilidad con el bienestar de la comunidad.

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