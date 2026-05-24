El Salvador

El Salvador: Exalcalde de El Congo recibe 20 años de prisión por delitos de corrupción y uso de documentos falsos

Un tribunal resolvió la culpabilidad del exfuncionario por actuaciones ilícitas relacionadas con la administración de fondos municipales, generándose un daño económico al Estado e imponiéndole además una reparación civil

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Un hombre con traje y corbata roja introduce dólares en su bolsillo. Su otra mano levanta el dedo índice, indicando silencio. Al fondo, una bandera difuminada.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana sentenció a 20 años de prisión al exalcalde Edwin Parada Quezada por corrupción en El Congo, El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a Edwin Enrique Parada Quezada a 20 años de prisión por corrupción y uso de documentos falsos durante su gestión como alcalde de El Congo, según informó este sábado Centros Judiciales. El exfuncionario recibió la pena máxima tras comprobarse su responsabilidad en delitos de negociaciones ilícitas, cohecho impropio y falsedad documental agravada. La sentencia incluye la obligación de pagar USD 293,816.45 en concepto de responsabilidad civil al Estado. Quezada permanece prófugo, y la orden de captura sigue activa.

De acuerdo con el reporte de Centros Judiciales, la condena se distribuye en ocho años por negociaciones ilícitas, cuatro años por cohecho impropio y ocho años por falsedad documental agravada, bajo la modalidad de delito continuado. La jueza a cargo ordenó que el caso pase al Juzgado de Extinción de Dominio, encargado de definir el destino final de los bienes incautados durante la investigación.

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La investigación judicial se inició en el año 2013, tras un informe de la Corte de Cuentas que detectó irregularidades en doce proyectos ejecutados por la alcaldía de El Congo bajo la administración de Quezada. Según detalló Centros Judiciales, el perjuicio económico al Estado asciende a USD 376,903.90. Los fiscales demostraron que Quezada, junto con otros funcionarios, utilizó prestanombres para apropiarse de contratos municipales, omitiendo los procedimientos legales de adjudicación y obteniendo beneficios económicos indebidos de fondos estatales.

Un hombre con traje y corbata roja, con el rostro oculto, se asoma de una esquina sosteniendo billetes, junto a un cartel de 'Se Busca' y una patrulla policial con luces encendidas.
El exalcalde Parada Quezada permanece prófugo y la orden de captura en su contra sigue vigente, según Centros Judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros exfuncionarios municipales condenados por su participación en el caso

Entre los condenados figura Amílcar Eduardo Jaco Estrada, persona de confianza del exedil, quien recibió una pena de seis años y cuatro meses de prisión como cómplice necesario en los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho impropio. Además, fue sancionado con el pago de USD 21,388.12 en concepto de responsabilidad civil a favor del Estado. El tribunal determinó que su participación fue clave para facilitar la apropiación de recursos municipales.

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La causa también alcanzó a Efraín Alcides Castro Sánchez, exoctavo regidor de la alcaldía, condenado a cuatro años de prisión por incumplimiento de deberes. Por su parte, Mercedes del Carmen Cabrera de Rivera, exsíndico municipal, admitió los hechos mediante un procedimiento abreviado, lo que derivó en una condena de tres años de prisión. Según indicó Centros Judiciales, Cabrera de Rivera ya cumplió con el pago de USD 21,388.12 al Fondo General de la Nación, y debe residir en el mismo lugar y presentarse ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria cada vez que sea requerida.

Un funcionario en traje entrega fajos de billetes de cien dólares a tres individuos sentados en una mesa de madera. Una bandera de México se ve al fondo.
Exfuncionarios municipales, colaboradores del exalcalde de El Congo, recibieron penas de prisión y sanciones económicas tras ser hallados responsables de delitos relacionados con corrupción y manejo irregular de fondos públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la vista pública, el tribunal dejó constancia de que la orden de captura contra Quezada sigue en vigor. Una vez localizado y detenido, el exalcalde deberá cumplir la totalidad de la condena impuesta por el tribunal.

Centros Judiciales subrayó que el caso será remitido al Juzgado de Extinción de Dominio para definir el destino de los bienes incautados, como parte del proceso de recuperación de activos obtenidos de manera ilícita.

La sentencia contra Quezada y sus colaboradores representa uno de los casos más recientes de combate a la corrupción municipal en Santa Ana, con énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

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