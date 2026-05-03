Las FDI lanzaron un operativo contra más de 120 objetivos terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron infraestructuras militares en territorio libanés (X de Fuerzas de Defensa de Israel )

Durante el inicio de este fin de semana, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron un operativo aéreo contra más de 120 objetivos de la organización terrorista Hezbollah en el sur del Líbano.

La ofensiva abarcó la destrucción de aproximadamente 70 estructuras de uso militar y 50 infraestructuras asociadas a Hezbollah, organización terrorista financida por el régimen de Irán. La operación fue lanzada en respuesta a la intensificación de la actividad hostil en la frontera, y se ejecutó bajo directrices del nivel político con el objetivo de proteger a la población civil y a las fuerzas de defensa del Estado de Israel.

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Israel intensificó los ataques aéreos tras nuevas amenazas en la frontera norte

Entre los blancos alcanzados se hallaban cuarteles generales, almacenes de armamento y edificaciones empleadas para la ejecución de operaciones hostiles, de acuerdo con el reporte militar israelí. Las autoridades detallaron que el lanzamiento de la ofensiva respondió a la detección de amenazas inmediatas en la frontera.

Durante las incursiones, un lanzador cargado y listo para disparar hacia territorio israelí fue destruido tras su localización por parte de las fuerzas desplegadas en el terreno. El episodio incluyó una explosión secundaria, signo de que el sistema estaba preparado para su utilización inmediata contra blancos israelíes, según describió el ejército.

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El ejército israelí identificó y eliminó lanzadores listos para atacar su territorio

De acuerdo con la información brindada por las propias FDI, la operación incluyó la eliminación de combatientes que operaban en las inmediaciones del despliegue israelí, mientras se identificaron y destruyeron infraestructuras utilizadas para almacenar y movilizar medios de combate.

Por su parte, Hezbollah, organización respaldada por el régimen de Irán, renovó tácticas de hostigamiento en la frontera, violando los acuerdos de alto el fuego. El ejército israelí sostiene que la violencia persiste y que ambas partes intercambian acusaciones por la ruptura de la tregua.

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El uso de drones de fibra óptica, pequeños y de bajo costo, ha obligado al ejército a adaptar sus métodos ante una amenaza que califican como cada vez más letal. Estos dispositivos, similares a juguetes para niños, pueden ensamblarse con componentes adquiridos en plataformas en línea y representan una dificultad para la detección tradicional por radar o medios electrónicos.

Hezbollah utiliza drones de fibra óptica contra las fuerzas israelíes en la frontera (AP)

Durante la última semana, la ofensiva de Hezbollah con drones explosivos ocasionó la muerte de dos soldados israelíes y un contratista civil, además de varios heridos, lo que incrementó la presión sobre las fuerzas israelíes para desarrollar nuevas tácticas de defensa. Un alto mando militar citado por AFP señaló que las tropas están adaptando sistemas de protección, utilizando redes y barreras, aunque reconocen que la amenaza persiste y requiere ajustes constantes.

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Los bombardeos israelíes incluyeron la destrucción de almacenes de armamento

El ejército israelí, considerado uno de los más avanzados del mundo, enfrenta el dilema de utilizar sofisticados sistemas de defensa aérea para interceptar drones de bajo costo, lo que implica un desgaste en recursos y capacidad operativa.

Según el experto Arie Aviram, la utilización de láseres como los del sistema Iron Beam podría ser una solución a futuro, aunque su despliegue generalizado todavía no ocurrió.

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(Con información de AFP)