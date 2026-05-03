Mundo

Las FDI lanzaron un operativo contra más de 120 objetivos terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano

La operación incluyó la eliminación de lanzadores listos para disparar y combatientes que operaban cerca de la frontera

Guardar
Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron infraestructuras militares en territorio libanés (X de Fuerzas de Defensa de Israel )

Durante el inicio de este fin de semana, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron un operativo aéreo contra más de 120 objetivos de la organización terrorista Hezbollah en el sur del Líbano.

La ofensiva abarcó la destrucción de aproximadamente 70 estructuras de uso militar y 50 infraestructuras asociadas a Hezbollah, organización terrorista financida por el régimen de Irán. La operación fue lanzada en respuesta a la intensificación de la actividad hostil en la frontera, y se ejecutó bajo directrices del nivel político con el objetivo de proteger a la población civil y a las fuerzas de defensa del Estado de Israel.

PUBLICIDAD

Israel
Israel intensificó los ataques aéreos tras nuevas amenazas en la frontera norte

Entre los blancos alcanzados se hallaban cuarteles generales, almacenes de armamento y edificaciones empleadas para la ejecución de operaciones hostiles, de acuerdo con el reporte militar israelí. Las autoridades detallaron que el lanzamiento de la ofensiva respondió a la detección de amenazas inmediatas en la frontera.

Durante las incursiones, un lanzador cargado y listo para disparar hacia territorio israelí fue destruido tras su localización por parte de las fuerzas desplegadas en el terreno. El episodio incluyó una explosión secundaria, signo de que el sistema estaba preparado para su utilización inmediata contra blancos israelíes, según describió el ejército.

PUBLICIDAD

Israel
El ejército israelí identificó y eliminó lanzadores listos para atacar su territorio

De acuerdo con la información brindada por las propias FDI, la operación incluyó la eliminación de combatientes que operaban en las inmediaciones del despliegue israelí, mientras se identificaron y destruyeron infraestructuras utilizadas para almacenar y movilizar medios de combate.

Por su parte, Hezbollah, organización respaldada por el régimen de Irán, renovó tácticas de hostigamiento en la frontera, violando los acuerdos de alto el fuego. El ejército israelí sostiene que la violencia persiste y que ambas partes intercambian acusaciones por la ruptura de la tregua.

El uso de drones de fibra óptica, pequeños y de bajo costo, ha obligado al ejército a adaptar sus métodos ante una amenaza que califican como cada vez más letal. Estos dispositivos, similares a juguetes para niños, pueden ensamblarse con componentes adquiridos en plataformas en línea y representan una dificultad para la detección tradicional por radar o medios electrónicos.

Hezbollah utiliza drones de fibra óptica contra las fuerzas israelíes en la frontera (AP)
Hezbollah utiliza drones de fibra óptica contra las fuerzas israelíes en la frontera (AP)

Durante la última semana, la ofensiva de Hezbollah con drones explosivos ocasionó la muerte de dos soldados israelíes y un contratista civil, además de varios heridos, lo que incrementó la presión sobre las fuerzas israelíes para desarrollar nuevas tácticas de defensa. Un alto mando militar citado por AFP señaló que las tropas están adaptando sistemas de protección, utilizando redes y barreras, aunque reconocen que la amenaza persiste y requiere ajustes constantes.

Israel
Los bombardeos israelíes incluyeron la destrucción de almacenes de armamento

El ejército israelí, considerado uno de los más avanzados del mundo, enfrenta el dilema de utilizar sofisticados sistemas de defensa aérea para interceptar drones de bajo costo, lo que implica un desgaste en recursos y capacidad operativa.

Según el experto Arie Aviram, la utilización de láseres como los del sistema Iron Beam podría ser una solución a futuro, aunque su despliegue generalizado todavía no ocurrió.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

IsraelHezbollahFuerzas de Defensa de Israel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump afirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra

El documento, de catorce puntos, incluye demandas como el levantamiento de sanciones y la retirada de fuerzas estadounidenses

Trump afirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra

La Nobel de la Paz Narges Mohammadi permanece en estado crítico en Irán tras una huelga de hambre

Su familia reclama el traslado urgente a Teherán para que reciba atención médica especializada

La Nobel de la Paz Narges Mohammadi permanece en estado crítico en Irán tras una huelga de hambre

Qatar advirtió al régimen de Irán sobre las repercusiones negativas internacionales de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz

Doha emitió un comunicado oficial reafirmando su compromiso con los esfuerzos diplomáticos para evitar una nueva escalada del conflicto, destacando la importancia de la cooperación internacional para mantener la estabilidad en la región

Qatar advirtió al régimen de Irán sobre las repercusiones negativas internacionales de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz

El régimen de Irán defendió la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio

Las negociaciones permanecen estancadas entre Irán y Estados Unidos, pese a la mediación de Pakistán y recientes reuniones en Islamabad

El régimen de Irán defendió la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio

Emiratos Árabes Unidos restableció el tráfico aéreo y levantó todas las restricciones impuestas por el conflicto regional

El país emiratí fue uno de los más afectados por la tensión militar en Irán, principalmente debido al peso estratégico de su sector turístico y aeroportuario en ciudades como Dubái y Abú Dhabi

Emiratos Árabes Unidos restableció el tráfico aéreo y levantó todas las restricciones impuestas por el conflicto regional
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Shakira en Copacabana EN VIVO: multitudinaria asistencia para el megaconcierto de la colombiana en Río de Janeiro

Shakira en Copacabana EN VIVO: multitudinaria asistencia para el megaconcierto de la colombiana en Río de Janeiro

Ciencia contra el crimen: Concytec lanza concurso para financiar proyectos de investigación sobre seguridad ciudadana

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades

Tigres vs Chivas EN VIVO: el conjunto felino recibe en casa al rebaño sagrado para la ida de los cuartos de final de la Liga MX

Alcalde de Popayán es investigado por presunto “bloqueo” a concurso de 407 cargos: estalló disputa por recursos y proceso de méritos

INFOBAE AMÉRICA

El periodismo nicaragüense en el exilio enfrenta precarización y amenazas, según Maryorit Guevara

El periodismo nicaragüense en el exilio enfrenta precarización y amenazas, según Maryorit Guevara

Ministerio de Salud Pública clausura más de 500 centros sanitarios y estéticos en República Dominicana

“¡Ayuda, me quieren matar!”: el grito final de un adolescente ejecutado en Villa Nueva

Trump afirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra

El Salvador se convierte en el epicentro del tiro internacional con la Copa 202 Aniversario de la Fuerza Armada

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep reflexionó sobre volver a ser Miranda Priestly dos décadas después: “¿Todavía me queda algo de maldad?”

Meryl Streep reflexionó sobre volver a ser Miranda Priestly dos décadas después: “¿Todavía me queda algo de maldad?”

Steven Spielberg y James Cameron revelan cómo “2001: Una odisea del espacio” cambió sus vidas

Gene Simmons revela cómo la fama y el dinero cambiaron a Kiss y provocaron la salida de Ace Frehley

La honestidad brutal de Olivia Rodrigo: por qué su “boca muy grande” es su sello en la industria musical

George Clooney admite su incomodidad en las galas: “La atención mediática me resulta algo embarazosa”