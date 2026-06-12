América Latina

La muerte de Mónika Silva: Polonia envía un cónsul y Ecuador incorporará expertos extranjeros a la investigación

La muerte de la activista anticorrupción suma atención internacional mientras avanzan las diligencias para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento

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La activista tenía dos hijas que ahora han quedado en orfandad.
La activista tenía dos hijas que ahora han quedado en orfandad.

La investigación por la muerte de la activista anticorrupción Mónika Silva Koniuszek, encontrada sin vida el pasado 8 de junio en su vivienda de Montañita, comenzó a trascender las fronteras de Ecuador. A cuatro días del hallazgo, el caso sumó la participación de autoridades diplomáticas polacas, el pronunciamiento de organismos internacionales y el anuncio de que peritos extranjeros colaborarán en las diligencias que dirige la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía informó el jueves que solicitó cooperación internacional para incorporar especialistas extranjeros a la investigación previa abierta tras la muerte de Silva. Según la entidad, estos expertos aportarán conocimientos técnicos a las pericias y actuaciones que se desarrollan dentro del proceso. Aunque el Ministerio Público no detalló de qué países provendrán los peritos ni cuáles serán sus áreas de especialización, la decisión se produjo después de que diversos actores internacionales, incluyendo la Unión Europea, pidieran garantías de independencia y transparencia en el manejo del caso.

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Horas antes del anuncio, la Embajada de Polonia en Perú, concurrente para Ecuador, difundió un comunicado en el que expresó su pesar por la muerte de la activista y confirmó que un representante consular se encuentra en territorio ecuatoriano siguiendo de cerca la situación. La misión diplomática señaló que el funcionario mantiene contacto permanente con autoridades nacionales y locales, además de realizar gestiones relacionadas con la protección y bienestar de las hijas menores de Silva.

Monika Silva denunció varios casos de corrupción en Santa Elena.
Monika Silva denunció varios casos de corrupción en Santa Elena.

El gobierno polaco también solicitó que la investigación permita establecer de manera plena las circunstancias del fallecimiento y determinar eventuales responsabilidades. En su pronunciamiento, recordó la importancia de garantizar condiciones seguras para defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y miembros de la sociedad civil que desarrollan actividades de vigilancia ciudadana.

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La presión internacional aumentó tras el pronunciamiento de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador, que exhortó a las autoridades ecuatorianas a llevar adelante una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente. Tanto la representación europea como la diplomacia polaca coincidieron en la necesidad de que el proceso permita esclarecer completamente los hechos.

Silva, de origen polaco, residía desde hace años en la provincia de Santa Elena y se había convertido en una figura conocida por sus denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la administración pública local. Como presidenta de la Fundación La Integridad y veedora ciudadana, impulsó investigaciones y alertas sobre conflictos de tierras, contratación pública, asuntos ambientales y estructuras de poder en la provincia costera. En redes sociales se identificaba como activista anticorrupción, defensora de la naturaleza y promotora de los derechos de grupos vulnerables.

El ministro del Interior, John Reimberg. REUTERS/Karen Toro
El ministro del Interior, John Reimberg. REUTERS/Karen Toro

Su fallecimiento generó una rápida reacción de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos. Durante los últimos días se han realizado vigilias, plantones y manifestaciones para exigir el esclarecimiento del caso. Diversos grupos han señalado que la activista había mantenido una intensa actividad de denuncia pública y han pedido que todas las líneas investigativas sean examinadas con rigor.

En Ecuador, el caso también ha provocado un debate sobre las primeras declaraciones oficiales emitidas tras el hallazgo del cuerpo. El ministro del Interior, John Reimberg, indicó el 9 de junio que los indicios encontrados en la vivienda permitían presumir inicialmente una muerte por suicidio, aunque precisó que las conclusiones definitivas dependerían de la autopsia y de los informes periciales. Posteriormente y tras revelaciones del medio de comunicación La Defensa sobre resultados de la autopsia que contradicen la versión del suicidio, el funcionario respaldó la decisión de incorporar expertos internacionales y aseguró que las instituciones del Estado colaborarán para que la investigación se desarrolle con celeridad y transparencia.

Mientras avanzan las diligencias, la presencia de un cónsul polaco en Ecuador y la futura participación de especialistas extranjeros convierten la investigación en uno de los casos con mayor observación internacional registrados en el país.

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Monika Silva

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