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La lucha de facciones internas en Irán traba el acuerdo con EEUU: el parlamento se divide en intransigentes y negociadores

Las disputas internas en la dirigencia política han marcado las últimas semanas en la República Islámica, donde hay posturas opuestas respecto a la reanudación del diálogo con Washington sobre el programa nuclear y la apertura del estrecho de Ormuz

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Cuatro líderes iraníes en un escenario. Pezeshkian, Jalili, Ghalibaf con micrófonos y gestos, y Khamenei. Fondo borroso de gente en un acto público.
El presidente Masoud Pezeshkian, los políticos Saeid Jalili y Mohammad Bagher Ghalibaf, y el líder supremo Mojtaba Khamenei. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras las facciones más intransigentes de Irán reactivaron el enfrentamiento interno en plena tregua de la guerra, el parlamento iraní y los líderes de las principales instituciones exhibieron profundas diferencias sobre la conveniencia de reanudar las negociaciones nucleares con Estados Unidos.

Los debates y declaraciones cruzadas se intensificaron en las últimas tres semanas, según destacó Financial Times, tras el alto el fuego entre la república islámica y la coalición estadounidense-israelí.

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Durante casi cuatro décadas, el control y la estabilidad dentro de la elite dirigente iraní recayeron en Ali Khamenei, muerto en los recientes ataques. Su caída abrió una inédita lucha de poder, agravada por la ausencia pública del nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, hijo del jefe previo y herido durante la escalada bélica iniciada el 28 de febrero.

El conflicto dinástico y la incertidumbre sobre la verdadera línea de mando han impulsado la fragmentación interna, como observó Financial Times, en contraste con la unidad exhibida ante la ofensiva extranjera.

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El precedente inmediato de máxima coordinación en la política exterior iraní se remonta, de hecho, al periodo previo al último alto el fuego.

El foco tensionó sobre el presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, después de que desplegara una misión negociadora en Pakistán con el vicepresidente estadounidense JD Vance a principios de mes. Voceros del influyente bloque ultraconservador Paydari —entre ellos el parlamentario Mahmoud Nabavian, quien acompañó el viaje— acusaron al equipo negociador de desviarse de las directrices del nuevo líder supremo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izquierda), junto al primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif (centro), y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf (derecha), aparecen en una pantalla de televisión en Peshawar (Pakistán), durante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. EFE/BILAWAL ARBAB
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izquierda), junto al primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif (centro), y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf (derecha), aparecen en una pantalla de televisión en Peshawar (Pakistán), durante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. EFE/BILAWAL ARBAB

La facción exigió cortar todo diálogo con Washington, al calificar las actuales negociaciones sobre el programa nuclear iraní como “un error estratégico”. Ali Khezrian, diputado radical, reiteró por televisión que el líder supremo rechaza continuar las conversaciones.

El lunes, 261 diputados respaldaron a Ghalibaf y a los negociadores, aunque los dirigentes de Paydari no firmaron el texto. Mientras tanto, Nournews, medio vinculado a los servicios de seguridad, describió la coyuntura como “quizás el momento más delicado de la historia” de Irán y llamó a una “sola voz” nacional.

La fractura se profundizó cuando fracasó la segunda ronda de diálogo planeada en Pakistán, tras la exigencia iraní de que Estados Unidos levante el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz como condición previa.

El asesinato de Khamenei reconfiguró el mapa de poder iraní

El régimen reformuló su equilibrio de poder tras el asesinato de Ali Khamenei en los ataques estadounidenses e israelíes que sacudieron Irán desde el 28 de febrero. La repentina desaparición de una figura con casi 40 años al frente del manejo y contención de crisis internas dejó a una generación de líderes menos experimentados ante la crisis más profunda desde la instauración de la república islámica, según reconstruyó Financial Times.

El precedente de enfrentamientos internos es largo. En las elecciones presidenciales de 2024, Ghalibaf —reconocido por su pragmatismo— perdió frente al reformista Masoud Pezeshkian y al intransigente Saeed Jalili, abanderado de Paydari.

Las luchas personales añaden tensión a la polarización ideológica persistente entre ultraconservadores hostiles a cualquier trato con Occidente y pragmáticos que buscan aliviar sanciones como vía de supervivencia para el régimen.

Hasta el momento, la exigencia iraní de que Estados Unidos levante el bloqueo del estrecho antes de retomar negociaciones con Washington permanece inamovible. También reclaman el derecho a cobrar tarifas de transporte marítimo, conservar la capacidad de enriquecer uranio y rechazar la transferencia de reservas nucleares a manos estadounidenses. Entre tanto, la ausencia prolongada de Mojtaba Khamenei impulsó especulaciones internacionales sobre una crisis sucesoria.

El fracaso del diálogo en Pakistán

Irán condicionó la reanudación de conversaciones a la eliminación del bloqueo norteamericano sobre los puertos iraníes alrededor del estrecho de Ormuz, lo que forzó la cancelación de la nueva ronda negociadora. Financial Times precisó que la delegación iraní sumó cerca de 70 participantes, con altos cargos militares y de defensa, lo que fue interpretado por analistas como un gesto de coordinación institucional inédita.

La propuesta formal de Irán para reabrir el estrecho y finalizar la guerra fue definida como “mejor de lo esperado” por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aunque reconoció dudas sobre la legitimidad del interlocutor iraní.

Marco Rubio asegura que no tolerará que Irán decida qué países hacen uso del estrecho de Ormuz
Marco Rubio asegura que no tolerará que Irán decida qué países hacen uso del estrecho de Ormuz

Un diplomático extranjero consultado por Financial Times relativizó la gravedad de las divergencias: “Hay diferencias de opinión, pero no son fracturas profundas”.

Sostuvo que la pluralidad de centros de poder es una constante en el sistema iraní, pero admitió que el liderazgo oculto de Mojtaba Khamenei, por razones prácticas, limita la capacidad de dirección efectiva: “Los iraníes han aprendido de los asesinatos del pasado. Incluso la mínima comunicación con las filas y el líder es prácticamente imposible”.

La escalada interna se acentuó con las declaraciones públicas del presidente Donald Trump, quien interpretó la falta de señales de mando como síntoma de una “enorme lucha interna y confusión dentro del liderazgo [de Irán]. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos mismos”. Por su parte, los principales dirigentes iraníes replicaron en la red X: “En nuestro Irán no hay intransigentes ni moderados. Todos somos iraníes y revolucionarios”.

En Irán, el temor a un regreso al enfrentamiento directo con Estados Unidos e Israel se sumó a la campaña de los sectores más intransigentes, acusados por políticos reformistas de buscar el desgaste institucional por beneficio personal.

Mohammad-Sadegh Javadi-Hesar, dirigente reformista, lo resumió: “Están intentando allanar el camino para su futuro político… Si hubieran podido realizar algún cambio, no estarían llorando ahora”.

Las recientes negociaciones y tensiones en Irán fueron precedidas por la presencia de cerca de 70 altos representantes iraníes en la primera ronda del diálogo en Pakistán, un número que evidenció la magnitud de la coordinación requerida en el contexto actual.

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