En fotos: Estudiantes becadas salvadoreñas exploraron la tecnología aeroespacial en el Space Camp de la NASA
Jóvenes de El Salvador aprovecharon al máximo su semana en Alabama, donde descubrieron los secretos de las misiones espaciales junto a estudiantes de toda la región, gracias a la Fundación Poma y el programa ¡Supérate!
Un grupo de jóvenes seleccionadas pudo interactuar durante una semana con tecnologías de exploración y actividades académicas, de acuerdo con información facilitada por la Fundación Poma, orientada a impulsar la formación estudiantil. (Foto cortesía Fundación POMA)
Un equipo conformado por alumnos sobresalientes fue admitido en una iniciativa internacional que les permitió conocer procedimientos y herramientas científicas desarrolladas para proyectos de investigación aeroespacial estadounidenses. (Foto cortesía Fundación POMA)
Nuevas dinámicas de impulso académico surgen a través de alianzas entre instituciones sin fines de lucro y entidades internacionales dedicadas a la investigación científica. (Foto cortesía Fundación POMA)
Jóvenes estudiantes exploran la ciencia y tecnología de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, es decir, una tecnología revolucionaria de edición genética que actúa como "tijeras moleculares", permitiendo cortar y modificar el ADN con alta precisión. (Foto cortesía Fundación POMA)
Experiencias transformadoras vividas por seleccionadas salvadoreñas en instalaciones aeroespaciales abren nuevas discusiones sobre educación e igualdad de oportunidades en ciencia y tecnología. (Foto cortesía Fundación POMA)
Historias de superación estudiantil se entrelazan con los objetivos de una influyente fundación que apuesta por el desarrollo académico y científico en El Salvador. (Foto cortesía Fundación POMA)
La organización destaca que la iniciativa permite ampliar horizontes y competencias tecnológicas de estudiantes sobresalientes, quienes compartieron actividades con otros becarios de diferentes países de la región. (Foto cortesía Fundación POMA)
Las dos estudiantes salvadoreñas participaron durante una semana en el exclusivo Space Camp de la NASA, experimentando en persona cómo es la preparación de auténticos astronautas y motivando a otros jóvenes a aspirar alto. (Foto cortesía Fundación POMA)
La participación de estas estudiantes en el Space Camp representa un paso clave para acercar a jóvenes de El Salvador a las tecnologías de vanguardia y fortalecer su formación en disciplinas científicas y tecnológicas. (Foto cortesía Fundación POMA)
Una travesía académica que transformó perspectivas y abrió horizontes inexplorados en la educación de talento regional. (Foto cortesía Fundación POMA)