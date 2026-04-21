El Salvador

En fotos: Estudiantes becadas salvadoreñas exploraron la tecnología aeroespacial en el Space Camp de la NASA

Jóvenes de El Salvador aprovecharon al máximo su semana en Alabama, donde descubrieron los secretos de las misiones espaciales junto a estudiantes de toda la región, gracias a la Fundación Poma y el programa ¡Supérate!

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Once estudiantes diversos posan sonrientes frente a un transbordador espacial y un avión de prueba blanco de NASA en un museo al aire libre
Un grupo de jóvenes seleccionadas pudo interactuar durante una semana con tecnologías de exploración y actividades académicas, de acuerdo con información facilitada por la Fundación Poma, orientada a impulsar la formación estudiantil. (Foto cortesía Fundación POMA)
Un grupo diverso de jóvenes sentados en el suelo, sonriendo a la cámara, con una gran pantalla en el fondo que muestra una simulación espacial
Un equipo conformado por alumnos sobresalientes fue admitido en una iniciativa internacional que les permitió conocer procedimientos y herramientas científicas desarrolladas para proyectos de investigación aeroespacial estadounidenses. (Foto cortesía Fundación POMA)
Seis jóvenes sonrientes con camisetas blancas y pantalones variados avanzan en un campo de césped, pisando dos tablas de madera y sujetando cuerdas
Nuevas dinámicas de impulso académico surgen a través de alianzas entre instituciones sin fines de lucro y entidades internacionales dedicadas a la investigación científica. (Foto cortesía Fundación POMA)
Un instructor con camiseta azul que dice "STAFF" se dirige a un grupo de jóvenes sentados en mesas en un aula. Una pantalla grande detrás muestra una presentación sobre "WHAT IS CRISPR?"
Jóvenes estudiantes exploran la ciencia y tecnología de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, es decir, una tecnología revolucionaria de edición genética que actúa como "tijeras moleculares", permitiendo cortar y modificar el ADN con alta precisión. (Foto cortesía Fundación POMA)
Una joven con casco rojo y arnés azul se desliza por una tirolesa en un bosque, sus brazos levantados, con árboles verdes de fondo
Experiencias transformadoras vividas por seleccionadas salvadoreñas en instalaciones aeroespaciales abren nuevas discusiones sobre educación e igualdad de oportunidades en ciencia y tecnología. (Foto cortesía Fundación POMA)
Una joven con casco gris, camiseta blanca y jeans, sonríe mientras se desliza por una tirolina. Lleva un arnés de seguridad azul y rojo. Fondo verde
Historias de superación estudiantil se entrelazan con los objetivos de una influyente fundación que apuesta por el desarrollo académico y científico en El Salvador. (Foto cortesía Fundación POMA)
Una joven con camiseta blanca y pantalones oscuros sonríe mientras está sentada en un simulador giroscópico de metal, con un arnés. Otra joven en camiseta azul la observa
La organización destaca que la iniciativa permite ampliar horizontes y competencias tecnológicas de estudiantes sobresalientes, quienes compartieron actividades con otros becarios de diferentes países de la región. (Foto cortesía Fundación POMA)
Persona en traje de astronauta blanco con bandera de EE. UU., sonríe con micrófono y panel de control. Luces y objeto rojo reflectante en el fondo
Las dos estudiantes salvadoreñas participaron durante una semana en el exclusivo Space Camp de la NASA, experimentando en persona cómo es la preparación de auténticos astronautas y motivando a otros jóvenes a aspirar alto. (Foto cortesía Fundación POMA)
Cuatro personas con auriculares sentadas en consolas de computadoras con pantallas brillantes en una sala oscura, frente a monitores de pared que muestran imágenes espaciales
La participación de estas estudiantes en el Space Camp representa un paso clave para acercar a jóvenes de El Salvador a las tecnologías de vanguardia y fortalecer su formación en disciplinas científicas y tecnológicas. (Foto cortesía Fundación POMA)
Personas en una piscina azul. Algunos con equipo de buceo, incluyendo tanques amarillos. Jóvenes sonríen y hacen el signo de la paz. Un instructor y otro hombre observando
Una travesía académica que transformó perspectivas y abrió horizontes inexplorados en la educación de talento regional. (Foto cortesía Fundación POMA)

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