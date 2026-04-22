Histórico ascenso: El Salvador escala 8 puntos en el ranking FIFA femenino y sueña con el Mundial de Brasil 2027

El talento salvadoreño ha sido clave para escalar posiciones en el ranking mundial y soñar con la Copa del Mundo de Brasil 2027 (Foto cortesía Selecta SV).

El fútbol femenino de El Salvador continúa escribiendo páginas doradas en su historia. Tras una actuación impecable en la fase clasificatoria, la Selección Mayor Femenina de El Salvador ha logrado un ascenso meteórico de ocho posiciones en la más reciente actualización del Ranking FIFA, ubicándose ahora en el puesto 78 a nivel mundial.

Este logro no es casualidad. Representa la mejor posición histórica del combinado nacional en el escalafón global, un reflejo directo del éxito obtenido al terminar invictas y con paso perfecto su camino hacia el Campeonato Femenino de la CONCACAF 2026.

Bajo la dirección técnica de Eric Acuña, quien recientemente celebró sus 100 partidos al mando, la “Azul y Blanco” demostró una solidez defensiva envidiable y una contundencia ofensiva que ha despertado el respeto de toda la región.

Con esta actualización, el mapa del fútbol femenino en el istmo se consolida. Aunque El Salvador ha sido la selección que más creció en este corte en todo el continente americano, la competencia interna es feroz. Costa Rica se mantiene como la líder del área centroamericana ocupando la posición 42, seguida por Panamá que se sitúa en el puesto 56.

El Salvador subió ocho posiciones y se ubica en el puesto 78 del ranking FIFA femenino tras vencer 2-0 a Trinidad y Tobago en la fase clasificatoria rumbo a la CONCACAF 2026.

Junto a El Salvador, estas tres naciones representan actualmente la élite del fútbol femenino de la UNCAF, marcando una brecha competitiva respecto al resto de sus vecinos regionales.

El camino a Brasil 2027: un desafío de gigantes

El ascenso en el ranking no solo es un orgullo estadístico; tiene implicaciones directas en el emparejamiento del Campeonato Femenino de la CONCACAF 2026. Este torneo, programado para disputarse el 27 de noviembre de 2026, es el filtro definitivo que otorga cuatro boletos directos a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y dos plazas para el repechaje intercontinental.

Debido a su posición actual, la escuadra nacional ya conoce su destino en la ronda de cuartos de final: se medirá ante la superpotencia de Estados Unidos. El duelo será a “todo o nada”, ya que una victoria ante las estadounidenses significaría la clasificación directa e histórica al Mundial.

o: Bajo la dirección táctica, El Salvador ha logrado su mejor ubicación histórica en el escalafón de la FIFA, superando el invicto en la ronda clasificatoria (Foto cortesía Selecta SV).

A pesar de la dificultad que representa enfrentar a la selección de las “barras y las estrellas”, el formato del torneo ofrece una red de seguridad para los equipos que caigan en cuartos de final:

Ruta de repesca regional: De no superar a EE.UU , la Azul se enfrentará en una repesca regional ante la perdedora de la llave entre Jamaica y Costa Rica .

Repechaje Internacional: Si El Salvador logra ganar esa repesca regional, obtendrá el derecho de avanzar a un repechaje internacional, manteniendo viva la esperanza de asistir a Brasil 2027.

Los otros enfrentamientos confirmados para el inicio del Campeonato W son Canadá contra Panamá y México frente a Haití, lo que garantiza un torneo de altísimo nivel donde las potencias tradicionales deberán revalidar su estatus ante el crecimiento de naciones como El Salvador.

Un proceso consolidado

El éxito de la Selecta femenina se fundamenta en un proceso de largo plazo. En la fase previa, el equipo logró liderar su grupo con autoridad, venciendo a rivales como Trinidad y Tobago con una destacada actuación de figuras como Brenda Cerén.

Con el ranking actualizado la federación y el cuerpo técnico tienen ahora seis meses para preparar la estrategia que les permita competir de tú a tú en el torneo de noviembre.

El sueño mundialista está más cerca que nunca. La combinación de talento, orden táctico y el impulso anímico de estar entre las 80 mejores selecciones del mundo coloca a El Salvador en una posición privilegiada para intentar la hazaña en 2026.