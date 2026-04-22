El Gobierno dominicano exhorta a respetar la libertad de navegación marítima

El pronunciamiento oficial reafirmó la necesidad de acceso garantizado a vías marítimas, al destacar impactos recientes en el abastecimiento energético y en el equilibrio de los mercados debido a la crisis en Medio Oriente (Foto cortesía Presidencia de la República)

República Dominicana exige respeto a la libre navegación tras el cierre del estrecho de Ormuz, recordando su impacto en el comercio global. Ante el cierre del estrecho de Ormuz, República Dominicana, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, instó este martes al respeto irrestricto del derecho internacional en materia de libre navegación marítima, advirtiendo sobre la amenaza que estos incidentes representan para la estabilidad económica y la seguridad mundial, según el comunicado oficial.

El Gobierno dominicano subrayó que, como Estado insular con una posición geoestratégica clave en el Caribe, considera indispensable el acceso libre, seguro y continuo a las rutas marítimas para el abastecimiento global y la comunicación entre naciones.

El comunicado oficial se difundió tras la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, una ruta por donde se transporta el 20 % del petróleo consumido a nivel mundial, en un contexto con controles estrictos, ataques a buques y cerco naval ligados a la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, según detalló EFE.

El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó la urgencia de fortalecer la cooperación internacional y garantizar la aplicación de normas claras y equitativas que permitan mantener un entorno marítimo seguro. República Dominicana se encuentra entre los países que han experimentado aumentos recientes en los precios de los combustibles debido a la reducción del tráfico marítimo y la volatilidad del mercado energético global, como puntualizó EFE.

Aumentos en el costo de la energía y cambios en el suministro evidencian las consecuencias directas de la interrupción de una ruta estratégica central para el transporte de crudo.

La posición oficial fue enmarcada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), instrumento internacional que consagra los principios de libertad de navegación, el paso inocente en aguas territoriales y el tránsito por estrechos empleados en la navegación internacional.

El documento dominicano remarcó que estos derechos deben ejercerse siempre respetando la soberanía y la seguridad de los Estados ribereños, y advirtió que cualquier acción restrictiva compromete de forma directa la estabilidad regional y el equilibrio jurídico internacional.

El Ministerio reafirmó: “La preservación de la libertad de navegación no solo constituye una obligación jurídica, sino también una condición indispensable para la prosperidad económica, la convivencia pacífica y el bienestar de los pueblos”.

Además, instó a todos los Estados a abstenerse de medidas que limiten la libre circulación marítima fuera de los marcos legalmente establecidos, e insistió en la necesidad de respetar y fortalecer la cooperación bajo principios previsibles y equitativos.

República Dominicana está entre los países que decretaron subidas en los precios de los combustibles, como reflejo del encarecimiento del suministro derivado de la incertidumbre en Ormuz. Desde la Cancillería dominicana se advirtió, de acuerdo al derecho internacional, que el acceso libre y permanente a las rutas marítimas resulta “indispensable para garantizar la comunicación entre las naciones, el abastecimiento oportuno de bienes y servicios, y la sostenibilidad de las actividades comerciales”.

Principios internacionales en juego y la posición dominicana

El comunicado oficial enfatizó que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar consagra derechos como la libertad de navegación, el paso inocente en aguas territoriales y el tránsito por estrechos internacionales, puntualizando que todos requieren el respeto a la soberanía y seguridad de los Estados ribereños. El Gobierno dominicano señaló que cualquier restricción no solo infringe obligaciones jurídicas, sino que pone en peligro la prosperidad económica y la paz internacional.

El reciente cierre de una vía clave para el comercio energético mundial genera preocupación por el futuro económico y la estabilidad regional según autoridades dominicanas.

En un llamado dirigido a la comunidad internacional, la República Dominicana reiteró la importancia de evitar medidas unilaterales que puedan restringir la libre navegación y exhortó a fortalecer la cooperación, además de asegurar la previsibilidad y claridad normativa en el manejo de los corredores marítimos internacionales.