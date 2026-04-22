República Dominicana

70 dominicanos fueron deportados de Estados Unidos, en su mayoría tras cumplir condenas

El vuelo con 72 dominicanos aterrizó el martes, incluyó principalmente a individuos que habían cumplido sanciones por crímenes penales, mientras que otros retornaron por encontrarse sin documentación migratoria válida en territorio estadounidense

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Migrantes detenidos por Border Patrol en la frontera, en un operativo de vigilancia y control migratorio - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estados Unidos deporta a 72 dominicanos por delitos y situación migratoria irregular, según la Dirección General de Migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 70 dominicanos fueron deportados desde Estados Unidos el martes 21 de abril y llegaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, en un vuelo fletado por el gobierno estadounidense. El grupo, conformado mayoritariamente por personas que habían cumplido condenas por delitos relacionados con narcotráfico, robos, atracos y tráfico de armas, eleva a más de 400 el número de repatriados a República Dominicana en lo que va de año, según la Dirección General de Migración (DGM).

De acuerdo con la información proporcionada, el proceso no solo incluyó a quienes terminaron sentencias en distintas ciudades estadounidenses, sino también a un pequeño grupo de dominicanos que se encontraba en situación irregular en el país. Estos últimos permanecían como indocumentados y constituyeron una minoría dentro del contingente repatriado.

El operativo de deportación fue coordinado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos(ICE), que trasladó a los ciudadanos dominicanos a centros de detención antes de proceder a su retorno. Esta no fue una situación aislada, Estados Unidos organiza este tipo de traslados cada martes, manteniendo así un flujo regular de expulsiones de personas que se encuentran en situación migratoria irregular o han cumplido condena penal.

El vuelo fletado por el ICE marca la repatriación de más de 400 dominicanos desde Estados Unidos en 2025. (Foto AP/Lindsey Wasson, archivo)
El vuelo fletado por el ICE marca la repatriación de más de 400 dominicanos desde Estados Unidos en 2025. (Foto AP/Lindsey Wasson, archivo)

El último grupo de repatriados incrementa el total anual a más de 400 personas solo en el primer trimestre de 2026, según datos recolectados por la DGM. Esta cifra resulta significativa si se compara con los volúmenes reportados en años anteriores: durante todo 2025, el total fue de 3,986 dominicanos deportados, mientras que en 2024 la cifra alcanzó 3,880, lo que revela una tendencia estable en la cantidad de expulsados, de acuerdo a las estadísticas oficiales.

El procedimiento de recepción de los deportados contempla una revisión por parte de la Dirección de Migración, en coordinación con otras agencias. Medios internacionales como EFE, señalan que la investigación se centra en identificar si existen causas judiciales pendientes en territorio dominicano. En caso contrario, los migrantes son puestos en libertad tras su llegada.

Estados Unidos organiza vuelos de deportación para dominicanos cada martes, manteniendo un flujo regular de repatriaciones. REUTERS/Mayela López
Estados Unidos organiza vuelos de deportación para dominicanos cada martes, manteniendo un flujo regular de repatriaciones. REUTERS/Mayela López

La migración dominicana en Estados Unidos

La presencia de la comunidad dominicana en Estados Unidos destaca por su magnitud dentro del panorama migratorio caribeño. Datos del Migration Policy Institute, divulgados por migrationpolicy.org, señalan que en 2023 la población de origen dominicano superó los 1.3 millones, ubicándose solo por detrás de los inmigrantes cubanos en número. El crecimiento ha sido sostenido, con un aumento del 46% desde 2010, lo que subraya la importancia de esta colectividad en la transformación demográfica del país.

Más de la mitad de los inmigrantes dominicanos, aproximadamente el 55%, reside en la región metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, según el informe del Migration Policy Institute. Además, hay una presencia considerable en ciudades como Miami, Boston y Providence. Estados como Florida y Massachusetts también han recibido a un número creciente de dominicanos, siguiendo redes familiares y laborales ya establecidas.

Esta concentración responde tanto a factores sociales como económicos, reflejando la evolución de las rutas migratorias y las estrategias de integración elegidas por los migrantes dominicanos en su búsqueda de mejores oportunidades en Estados Unidos.

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