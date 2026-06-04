Once empresas muestran interés en licitación clave para el tren Panamá-David

Las autoridades estiman preliminarmente que el proyecto podría involucrar hasta 700 predios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá avanza en una de las etapas más delicadas del proyecto ferroviario que busca conectar la capital con la frontera de Costa Rica.

Al menos once empresas especializadas en ingeniería, consultoría, levantamientos topográficos y estudios técnicos han mostrado interés en participar en una licitación que permitirá identificar edificaciones, mejoras, cultivos y recursos forestales que podrían resultar afectados por la construcción de la primera fase del tren Panamá-David-Frontera.

La contratación, impulsada por la Secretaría Nacional del Ferrocarril, constituye uno de los primeros pasos concretos para determinar el impacto físico que tendría la futura obra sobre propiedades privadas y actividades productivas ubicadas a lo largo del trazado preliminar entre Panamá y Divisa.

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Entre las empresas que participaron en la reunión previa y homologación figuran Applus Norcontrol Panamá, WSP del Istmo, Administradora Global de Proyectos, Avaistmo, Geosolutions Consulting, Land Surveying Panamá, Raygians, Grupo JAC, Inversiones Oriental Central, EON Systems y LAC Consulting.

El tren Panamá-David-Frontera tendría una extensión aproximada de 475 kilómetros entre Ciudad de Panamá y Paso Canoas. Tomada de Presidencia

El acto público contempla la contratación de servicios de levantamiento arquitectónico, medición de edificaciones e inventario forestal dentro del trazado de la denominada Fase 1 del proyecto ferroviario, que se extenderá desde la ciudad de Panamá hasta Divisa, en la provincia de Herrera.

La información recopilada servirá como base para futuros procesos de avalúo, adquisición de terrenos y definición de compensaciones que eventualmente podrían requerirse para desarrollar la infraestructura ferroviaria. El objetivo es identificar con precisión qué construcciones, mejoras, cultivos o recursos forestales se encuentran dentro de las áreas potencialmente impactadas por la obra.

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Según las especificaciones divulgadas por la Secretaría Nacional del Ferrocarril, el contrato contempla el levantamiento de hasta 300 estructuras o mejoras y la elaboración de inventarios forestales en hasta 20 hectáreas de terreno.

Durante el período de consultas realizadas por las empresas interesadas en el contrato, la entidad reconoció además que el número definitivo de predios afectados aún no ha sido determinado. Sin embargo, indicó que las estimaciones preliminares apuntan a que el proyecto podría involucrar hasta 700 predios entre Panamá y Divisa.

El contrato contempla el levantamiento de hasta 300 estructuras dentro de la fase Panamá-Divisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consultas también permitieron conocer algunos detalles sobre el corredor ferroviario preliminar. La Secretaría Nacional del Ferrocarril explicó que actualmente trabaja sobre un eje aproximado de 60 metros de ancho, equivalente a 30 metros a cada lado del trazado, aunque aclaró que estas dimensiones podrían variar dependiendo de las características de cada sector.

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Las autoridades decidieron no divulgar todavía el trazado definitivo del proyecto. Según explicaron en la documentación oficial, hacerlo en esta etapa podría afectar futuras negociaciones con propietarios potencialmente impactados, ya que todavía no existe un proceso formal de adquisición o compensación de terrenos.

La licitación tiene un precio de referencia de $718,906.25 y será adjudicada a la propuesta económica más baja que cumpla con todos los requisitos técnicos exigidos. El contrato tendrá una duración de 24 meses de ejecución y otros dos meses para su liquidación administrativa.

Este proceso corre de forma paralela a los estudios de factibilidad, ingeniería, impacto ambiental y estructuración financiera que desarrollan firmas internacionales como AECOM, WSP, Renfe y KPMG para determinar la viabilidad definitiva del tren Panamá-David-Frontera.

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La Secretaría Nacional del Ferrocarril recibió consultas de once empresas interesadas en participar en la licitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el proyecto contempla aproximadamente 475 kilómetros de recorrido entre Ciudad de Panamá y Paso Canoas, al menos 14 estaciones para pasajeros y carga, un puente ferroviario sobre el Canal de Panamá y conexiones con el sistema portuario nacional y el ferrocarril Panamá-Colón.

Las autoridades han señalado que la construcción podría ejecutarse por etapas durante un período estimado de siete a ocho años. Aunque el costo definitivo aún no ha sido establecido, las estimaciones preliminares sitúan la inversión total por encima de los $5,000 millones, lo que convertiría al tren Panamá-David-Frontera en una de las mayores obras de infraestructura de la historia reciente del país.

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