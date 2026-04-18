Costa Rica suma 56 nuevos cadetes que inician formación para convertirse en oficiales de Tránsito

Los aspirantes alternarán su formación con prácticas en la sede policial conocida como Murciélago, en Guanacaste. Cortesía: MOPT

Un total de 56 nuevos cadetes iniciaron su proceso de formación para convertirse en oficiales de la Policía de Tránsito en Costa Rica, tras ser juramentados por el viceministro de Transportes, Carlos Ávila Arquín, en un acto que marca el inicio de su preparación profesional.

La incorporación de este grupo forma parte de los esfuerzos del país por fortalecer la seguridad vial y mejorar la presencia policial en las carreteras, en momentos en que las autoridades buscan reducir accidentes de tránsito y reforzar los controles en distintas rutas nacionales.

Los aspirantes comenzarán su formación teórica en la Academia Nacional de Policía Francisco J. Orlich, ubicada en el sector de Guápiles, una de las principales sedes de capacitación policial en el país. En este espacio recibirán conocimientos fundamentales en normativa de tránsito, procedimientos operativos, atención de incidentes y formación integral como funcionarios públicos.

Posteriormente, los cadetes alternarán su aprendizaje con la práctica profesional en la Academia Nacional de Policía ubicada en Guanacaste, conocida como Murciélago, donde podrán aplicar los conocimientos adquiridos en escenarios más cercanos a la realidad operativa.

El proceso completo de formación tendrá una duración aproximada de 12 meses, periodo tras el cual los aspirantes estarán plenamente acreditados para desempeñarse como oficiales de Tránsito en carretera.

Formación integral para atender la seguridad vial

Durante este año de capacitación, los futuros oficiales no solo recibirán instrucción técnica, sino también formación en valores, ética y servicio público, aspectos considerados clave para el desempeño de sus funciones.

Las autoridades han reiterado que el rol de la Policía de Tránsito va más allá de la fiscalización, ya que también implica labores de prevención, educación vial y atención de emergencias en carretera.

En ese sentido, el fortalecimiento del recurso humano se vuelve esencial para garantizar una respuesta más eficiente ante incidentes, así como para mejorar la convivencia entre conductores, peatones y ciclistas.

Las autoridades buscan fortalecer la seguridad vial con la incorporación de nuevos oficiales en carretera. Cortesía: MOPT

Refuerzo en momentos clave

La incorporación de nuevos cadetes llega en un contexto en el que Costa Rica continúa enfrentando retos importantes en materia de seguridad vial, incluyendo el aumento de accidentes de tránsito y la necesidad de reforzar controles en rutas estratégicas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha impulsado distintas acciones para atender esta problemática, entre ellas campañas de concienciación, mejoras en infraestructura y el fortalecimiento de la Policía de Tránsito.

Con la futura incorporación de estos 56 oficiales, se espera ampliar la cobertura en carretera y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Un total de 56 cadetes fueron juramentados para iniciar su proceso de formación como oficiales de Tránsito en Costa Rica. Cortesía: MOPT

Un compromiso con el servicio público

El acto de juramentación representa el primer paso en la carrera de estos jóvenes, quienes asumieron el compromiso de formarse para velar por la seguridad vial del país.

Durante los próximos meses, deberán superar distintos procesos de evaluación académica y práctica que determinarán su idoneidad para integrarse a las filas de la Policía de Tránsito.

Su labor, una vez graduados, será clave para garantizar el cumplimiento de la normativa vial, prevenir accidentes y asistir a la ciudadanía en situaciones de emergencia.