Doctor SV inicia segunda etapa para transformar el control de enfermedades crónicas en El Salvador

Conversación de Bukele con encargados de lanzar la fase II de Doctor SV (Transmisión en directo de cadena nacional)

El Salvador activa la segunda etapa de Doctor SV, que utilizará la Inteligencia Artificial (IA) para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. Así lo anunció el presidente Nayib Bukele, este martes, en una cadena nacional.

El mandatario salvadoreño precisó que la población con enfermedades crónicas se beneficiará con los nuevos servicios de la aplicación. El segmento incluye a quienes padecen enfermedades como: hipertensión, diabetes y afecciones renales, que requieren un seguimiento médico especializado.

La política de salud impulsada con Doctor SV responde a una realidad estructural: solo seis de cada diez pacientes con hipertensión conocen su diagnóstico y, en el caso de enfermedad renal, la cifra desciende a uno de cada diez, según afirmó el doctor Edgardo Von Euw.

Conversación de Bukele con encargados de lanzar la fase II de Doctor SV (Transmisión en directo de cadena nacional)

La segunda fase introduce funcionalidades basadas en algoritmos que detectan automáticamente factores de riesgo mediante cuestionarios digitales, activando órdenes de laboratorio, selección de farmacias cercanas y un seguimiento personalizado.

El programa informa a los pacientes sobre medicación, controles, análisis y, en caso de inasistencia, alerta a un equipo de profesionales para intervención directa y prevención del abandono terapéutico.

El sistema generará automáticamente la orden para que el paciente pueda efectuarse los estudios requeridos, optimizando el proceso de atención y facilitando el acceso a diagnósticos preventivos.

Al mismo tiempo, se anunció que, en la nueva etapa, se incorporan medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas, incluyendo insulina y fármacos destinados al control de la hipertensión.

El nuevo despliegue de la plataforma estatal incorpora inteligencia artificial y seguimiento personalizado para pacientes crónicos. (Captura de pantalla de la transmisión de la cadena nacional).

Integración de IA para optimizar el diagnóstico y seguimiento de enfermedades crónicas

Una vez realizados los estudios, el sistema habilita la consulta médica posterior, en la que los resultados obtenidos son evaluados por profesionales de la salud. Este procedimiento busca agilizar la identificación y seguimiento de enfermedades crónicas, integrando tecnología y protocolos automatizados para mejorar la experiencia y la eficiencia en el acceso a servicios médicos a través de Doctor SV.

El presidente Bukele señaló que la IA sugiere al médico una clasificación diagnóstica basada en la información recopilada del paciente. El profesional de la salud accede al expediente que incluye las respuestas al cuestionario, los resultados de los exámenes de laboratorio y las recomendaciones generadas.

El sistema notifica sobre medicación y análisis, y activa intervención directa en caso de abandono terapéutico para pacientes con enfermedades crónicas. (Cortesía: Doctor SV)

Este sistema permite que el médico disponga de un panorama integral y detallado de cada caso antes de la consulta, facilitando la toma de decisiones clínicas fundamentadas y precisas. La integración de la IA en el proceso de atención médica busca optimizar la identificación, diagnóstico y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas a través de Doctor SV.

De acuerdo con la información oficial, Doctor SV, en cinco meses, superó los 1.1 millones de inscritos y ha gestionado más de 1.5 millones de citas. Teniendo un índice de satisfacción del 97% por parte de la población salvadoreña.

Doctor SV se posiciona como referente global en salud digital

La doctora Stella Aslibekyan destacó que el desarrollo de Doctor SV ha captado la atención de la comunidad internacional, integrándose al debate global sobre salud digital y uso de inteligencia artificial en la atención médica.

La Dra. Stella Aslibekyan resaltó el interés internacional que ha generado Doctor SV tras su publicación científica en ‘Regional Health. (Cortesía: Casa Presidencial)

La médico subrayó que la primera publicación científica sobre la experiencia ya apareció en la revista ‘Regional Health’, lo que evidencia que el programa está siendo analizado y discutido fuera de El Salvador y genera interés por su carácter único a nivel mundial.

“Puede ser un punto de referencia sobre cómo implementar, evaluar y, eventualmente, ampliar la salud digital. Me alegra mucho ver que instituciones regionales como CAF nos siguen de cerca y consideran a Doctor SV como un modelo para otros países”, expresó Aslibekyan.

Por su parte, Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social y Humano en CAF, subrayó que Doctor SV representa un cambio profundo en la prestación de servicios de salud.