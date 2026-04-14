El Salvador

El Salvador amplía la edad para la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano a mujeres

La decisión del Ministerio de Salud (MINSAL) incrementa la cobertura nacional y facilita el acceso universal a una vacuna que previene múltiples cepas del virus y que puede reducir riesgos relacionados con el cáncer cervicouterino

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El notable logro se debe casi seguramente al impacto de la vacunación contra el VPH. (Composición fotográfica/Canva)
La vacuna Gardasil , que protege contra el virus del papiloma humano (VPH), se ofrece gratuitamente a las personas de entre 9 y 25 años. (Composición fotográfica/Canva)

El Ministerio de Salud (MINSAL), de El Salvador anunció la extensión de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que estará disponible para todas las mujeres desde los nueve a 45 años en el país.

Esta medida, presentada en el marco de la campaña nacional de inmunización contra el sarampión, tiene como objetivo ampliar la protección frente al VPH y reducir la prevalencia de enfermedades vinculadas a este virus en la población femenina.

De acuerdo con información oficial presentada por el ministro de Salud, Francisco Alabi, la vacuna elegida para esta campaña es Gardasil 9, la cual, según sus palabras, “tiene cobertura para nueve diferentes cepas contra el virus del papiloma humano”.

Alabi destacó que se trata del “mayor estándar de calidad adquirido a través del fondo rotatorio”, enfatizando la importancia de esta adquisición en materia de prevención de cáncer cervicouterino.

La ampliación permitirá a las mujeres acceder a la vacuna de manera gratuita en todas las unidades de salud a lo largo del territorio nacional.

El Ministerio de Salud de El Salvador extendió la vacuna contra el virus del papiloma humano a mujeres de nueve a 45 años en todo el país. (Foto cortesía Minsal)
El Ministerio de Salud de El Salvador extendió la vacuna contra el virus del papiloma humano a mujeres de nueve a 45 años en todo el país. (Foto cortesía Minsal)

La cobertura que ahora incluye a mujeres hasta los 45 años representa una expansión considerable respecto a los anteriores esquemas de vacunación.

Hasta mediados de 2020, el biológico solo se aplicaba a niñas; luego, en una modificación del esquema, se brindó acceso gratuito a la inmunización a niñas de nueve a 21 años en los centros de salud.

Posteriormente, en 2023, el Ministerio de Salud autorizó la aplicación de la vacuna también a niños, reduciendo la trasmisión y ampliando así el espectro de protección frente al VPH en la población infantil.

La decisión de extender la inmunización responde, según las autoridades del Minsal, a la necesidad de aumentar la cobertura y fortalecer la prevención de enfermedades relacionadas con el virus. Las autoridades remarcaron que facilitar el acceso gratuito en el sistema de salud pública busca eliminar barreras para sectores de la población, debido a que en el sector privado puede alcanzar un costo de $200.

El anuncio oficial de esta extensión se realizó el 9 de abril. En esa fecha, Francisco Alabi subrayó la relevancia de contar con una vacuna de calidad internacional, elemento central para garantizar la efectividad de la estrategia nacional de prevención.

Pese a su importancia para la salud, el precio de las vacunas VPH representa un gasto significativo con un total de hasta 8,000 pesos
La vacuna Gardasil 9 elegida cubre nueve cepas del VPH y estará disponible gratuitamente en todas las unidades de salud. (Freepik)

El virus del papiloma humano: una infección común con grave impacto en la salud

El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual frecuente, señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los virus más extendidos a nivel global. Según datos de la OMS, la mayoría de las personas se infectarán en algún momento de su vida, aunque no presentarán síntomas evidentes.

La OMS recomienda la vacunación contra el VPH en niños y niñas entre los nueve y catorce años, antes del inicio de la vida sexual, por su capacidad para prevenir varios tipos de infecciones y cánceres asociados, como los de cuello uterino, pene y ano. Generalmente se aplican dos dosis de la vacuna, lo que genera una alta eficacia inmunitaria en la mayoría de los casos.

El VPH engloba un grupo de más de 200 virus relacionados. Una proporción importante ha sido identificada como causa directa en el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Los subtipos de bajo riesgo pueden producir verrugas anogenitales, mientras que otras variantes pueden generar lesiones precancerosas que, si no reciben tratamiento, pueden evolucionar a cáncer en un período de quince a veinte años.

El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual frecuente, reconocida por la OMS como ampliamente extendida a nivel global. (Foto archivo Infobae)
El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual frecuente, reconocida por la OMS como ampliamente extendida a nivel global. (Foto archivo Infobae)

La infección por VPH suele ser asintomática, en una gran proporción de casos, el sistema inmunológico elimina el virus en un periodo de uno a dos años; sin embargo, algunas infecciones persistentes pueden provocar modificaciones celulares en el cuello uterino. En estos casos, la ausencia de síntomas iniciales dificulta la detección temprana, los primeros signos del cáncer cervicouterino pueden incluir sangrado fuera del ciclo menstrual o después de relaciones sexuales, y secreciones vaginales inusuales.

Las lesiones precancerosas asociadas al VPH suelen pasar desapercibidas sin exámenes específicos. Frente a la aparición de síntomas como los descritos, la recomendación de las autoridades de salud es consultar de inmediato al proveedor médico.

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